菲律賓馬尼拉11大景點｜潮遊環球城/潛水探海龜 附11月航班優惠

菲律賓馬尼拉11大必去景點！菲律賓近年雖然未必是個熱門的旅遊地方，但其實她以擁有豐富海底資源聞名，每年都有不少潛水客慕名而來，新航班清晨時分到馬尼拉機場，可以轉乘任何內陸機去菲律賓其他潛水地點。隨了探索深邃的海洋外，馬尼拉更有不少反映歷史的建築和古蹟，加上各式餐廳、酒吧林立，日與夜各自精彩。記者是次整合了11個菲律賓馬尼拉的必去景點，讓你輕鬆玩遍馬尼拉！香港大灣區航空亦將於11月開通飛往馬尼拉航線，出遊又多個新選擇！



香港人對馬尼拉的認識或許不深，但其實馬尼拉現時發展已非常蓬勃，摩天大廈林立之餘更是重要的商業都市，同時亦保留了不少歷史遺跡，是新舊融匯的城市。馬尼拉更設有都會區地鐵，出行、旅遊都非常方便！由香港前往馬尼拉機程更只需要兩個多小時，快閃一流！

購物玩樂篇：潮遊環球城 賞日落逛假日市集

購物玩樂景點【1】博尼法西奧環球城（Bonifacio Global City）

博尼法西奧環球城（Bonifacio Global City）是馬尼拉新興規劃的商業區，亦是菲律賓最潮的區域。世界知名品牌及旗艦店、異國餐飲美食、酒吧夜店比鄰而立，包括被視為菲國最佳餐廳的Gallery by Chele、義大利菜Wild Flour Italian、菲律賓菜Sarsa等，亦有眾多購物中心、百貨公司、美食街等一應俱全，好行之餘，聖誕節時的精緻藝術裝飾更非常適合打卡，一整天也恐怕逛不完！

購物玩樂景點【2】Legazpi Sunday Market假日市集

Legazpi Sunday Market假日市集是一個尋寶好地方，亦是可以了解當地生活文化的好機會！假日市集除了售賣本土及國際美食以外，亦有當地人的手工編織包包、飾品及手作鞋子，購買伴手禮或紀念品就最適合不過了！

地址：At Herrera st. cor Legazpi and Salcedo, V.A. Rufino St, Legazpi Village, Makati, Metro Manila

購物玩樂景點【3】椰林日落大道（Roxas Boulevard）

椰林日落大道（Roxas Boulevard）被喻為是直通天堂的美景公路！全長7.6公里的公路有如直通天堂。沿著馬尼拉灣的海岸線散步，途中種滿椰子樹，在如此浪漫的氛圍下欣賞震撼的日落景觀，絕對能為此趟旅程加分！鄰近更有文化中心、廣場、公園、購物中心等設施，在附近閒逛等日落就一定不會錯過醉人的夕陽美景了！日落後這裡更熱鬧，大道兩旁開始駐滿菲式燒烤及咖啡啤酒攤車，更有不少酒吧營業到凌晨4點，完美開啟充滿熱帶風情的晚間派對！

購物玩樂景點【4】The Alley at Karrivin

The Alley at Karrivin是從廢置的倉庫改造成經過精心規劃的藝文樞紐，馬尼拉三大頂尖藝廊 1335Mabini 、Drawing Room 及Art Informal 亦相繼進駐The Alley，令其成為最熱門的文青集中地，更有不同藝術空間、藝術紀念品、打卡熱點、餐飲美食等，其中菲律賓餐廳Toyo Eatery更榮獲「亞洲50間最佳餐廳」、Writer's Block咖啡店更會提供電影放映，絕對是人生必試體驗！

地址：2316 Chino Roces Ave, Makati, 1231 Metro Manila, Philippines

水陸活動篇：潛水探海龜越野車探險 看全球90%珊瑚品種

水陸活動景點【1】阿尼洛（Anilao）

阿尼洛（Anilao）位於呂宋島卡倫班半島的南端，是菲律賓第一個開發為潛水旅遊的地方、同時亦是最容易到達的潛點，從馬尼拉出發只要約2小時的車程，非常方便！阿尼洛的潛水區可以看到全球近90%的珊瑚品種，有豐富的珊瑚生態圈和珊瑚礁群，更有機會可以看到海馬、海龜、礁鯊、裸鰓、鱉魚等罕見的海洋生物！潛完水後更可以欣賞巴拉楊灣(Balayan Bay)的美麗夕陽，休閒又寫意！

水陸活動景點【2】海豚灣（Puerto Galera）

海豚灣（Puerto Galera）位於菲律賓第五大島—民多洛島，同樣是菲律賓潛水勝地之一，從馬尼拉市中心開車約3.5小時車程，毋須再轉乘船隻就能抵達潛點，尚算方便！除了潛水以外，亦可體驗、划船、風帆、獨木舟等一系列水上活動。海豚灣的水底資源非常豐富，可以看到小丑魚護家鬥海龜、超級鼻涕蟲、紫色海星等海洋生物，更可探索二次世界大戰時的日本沉船！

水陸活動景點【3】蘇比克灣（Subic Bay）

蘇比克灣（Subic Bay）位於呂宋島的西海岸，從馬尼拉市中心開車約3小時便可抵達。由於蘇比克灣以前是美國海軍設施的所在地，因此在海底可以看到船隻和飛機殘骸，看到沉船還可以看到成千上萬的魚群，包括玻璃魚、天使魚、斑點甜唇、海鰻、絲帶鰻等不常見的海洋生物，甚至可以和海龜、鯊魚、海豚一同探索海洋！

水陸活動景點【4】ATV越野車探險

遠離馬尼拉市區，除了潛水以外，亦可以來一趟越野車探險之旅！由馬德雷山脈（Sierra Madre）騎乘ATV越野車，穿梭蜿蜒的小徑、田野、草原，越過泥濘與河流，探索菲律賓鄉村和大自然風情！除了可以遠眺黎剎省內的美麗山丘、壯觀的娃娃壩（Wawa Dam），絕美的天際線令人震撼，賞日落更是一流！從馬尼拉市區出發到馬德雷山脈亦僅需1小時車程，非常方便！如果時間許可，亦可以到距離9小時車程的阿爾拜馬榮火山騎乘越野車，探索以前熔岩流的戲劇性美景！

自然景觀篇：最活躍火山雄偉奇觀 古蹟堡壘沉浸藝術氛圍

自然景觀景點【1】聖地牙哥堡（Fort Santiago）

聖地牙哥堡（Fort Santiago）位於馬尼拉的王城區，是馬尼拉當地歷史最為悠久的古蹟，曾經用作軍事基地和監獄，在內可以走遍堡壘的戰場、建築、博物館、地牢和隧道，亦可以漫步在公園內環繞堡壘的熱帶樹木之中，如果想了解菲律賓過去的軍事歷史和不同時期的歷史演變，聖地牙哥堡是一個不錯的選擇！

地址：Gen. Luna St, Manila, Philippines

自然景觀景點【2】菲律賓國家博物館（Pambansang Museo ng Pilipinas）

菲律賓國家博物館（Pambansang Museo ng Pilipinas）毗鄰黎刹公園，鄰近馬尼拉王城區。博物館分為五大展區：藝術、植物學、動物學、地質學和人類學，展示了菲律賓各個時期的歷史。除了博物館內充滿藝術氣息，純白的建築設計亦非常有歐美風格，打卡更是一流！

地址：Padre Burgos Ave, Ermita, Manila, Metro Manila

自然景觀景點【3】塔阿爾火山（Taal Volcano）

塔阿爾火山（Taal Volcano）位於呂宋島，是菲律賓最活躍的火山之一，距離馬尼拉50公里，海拔高度近311米！作為馬尼拉大都會附近最雄偉的自然奇觀，不少旅客都會坐船在湖上觀光，或者到塔阿爾火山島一日徒步遊，沿途景色優美、火山口非常壯觀、整個湖泊的景色盡收眼底，就算徒步過程辛苦一點也值得！

地址：Talisay and San Nicolas, Batangas, Philippines

大灣區航空新航線 香港至馬尼拉每星期5航班

大灣區航空即將啟動的航線，每星期提供5班由香港至馬尼拉的航班，並且於晚上出發，清晨前抵達馬尼拉機場，如果收工後才出發，便可以省卻一天假期！

除了前往馬尼拉旅遊以外，菲律賓外傭約滿回鄉探親，大灣區航空亦是一個很好的選擇！只要從馬尼拉轉乘內陸航班返回各地的家鄉，當天便可以回家團聚。假期後回程亦都可以先在家鄉和家人用膳後才出發，讓他們可以共度更多美好時刻！

其實不少僱主早已把外傭視作家庭的一分子，但外傭離鄉背井在港工作多年，回鄉探親的次數少之又少，錯過了不少夫妻相處或親子時光。僱主亦可把機票當作獎勵或禮物，讓他們在重要的日子或節慶回鄉與親人渡過！甚至可以與外傭一起回鄉，讓外傭一家團聚之餘亦可了解當地文化來個深度遊，一舉兩得。大灣區航空將於11月開通飛往馬尼拉航線，無論外傭回鄉還是前往旅遊都是不錯的選擇。立即購票👉🏻大灣區航空

大灣區航空套票優惠 最平$1700飛兩程

大灣區航空除了即將開通馬尼拉航線以外，亦推出「飛」悅亞洲套票優惠，由即日起至2023年10月31日，任選兩個亞洲航點，包托運行李及來回機票最平只需HKD$1,700！第一個來回旅程在2023年12月21日或之前出發，第二個來回旅程在2024年3月26日或之前出發，而全程在2024年4月9日或之前完成便可！香港來回東京、香港來回大阪；出發至東京，由大阪回港；出發至大阪，由東京回港，兩個指定地點的來回機票亦僅需HKD$3,700。若自選其他兩個航點的來回機票，最低只需HKD$1,700，更附贈20公斤免費託運行李額！即搶套票👉🏻大灣區航空

組合Ａ：

香港→東京→香港

香港→大阪→香港

香港→東京，大阪→香港

香港→大阪，東京→香港



組合B：

香港→首爾→香港



組合C：

香港→台北→香港

香港→曼谷→香港

香港→胡志明市→香港

香港→馬尼拉→香港



A+A：HKD$3,700

A+B：HKD$3,300

A+C：HKD$2,700

B+B：HKD$2,900

B+C：HKD$2,300

C+C：HKD$1,700

