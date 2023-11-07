北上攻略｜中山影視城$65入場玩4大景區　人氣中式茶室比深圳更平

《北上攻略》第二集來到中山，中山雖然沒有深圳那麼近，但是由香港出發交通尚算便利，由中港城碼頭90分鐘就可以到達中山港，對於週末遊而言，中山消費會比深圳更低！今集主要以介紹景點為主，$65元門票就可以玩轉中山影視城，香港人最渴望的「空間感」，年輕人最愛提的「Chill一Chill」，原來在中山都可以滿足到！事不宜遲，即刻帶埋相機同記者一齊一日遊放鬆下啦！



5A旅遊景區中山影視城 4大景區300畝面積玩足半日

中山影城位於中山市翠亨村，屬於國家5A旅遊景區，佔地面積300畝。由中山港（下船點）前往影視城大約17.8公里，需要時間大約26分鐘，根據網約車報價車費約$39至42元人民幣。影視城大約分為4大景區，包括中國、日本、英國、美國景區；各景區各有特色，亦有相應的體驗服務任君選擇，門票就只需要$65人民幣。

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地址：中國广东省中山市翠亨新村大街（中山影視城）

崖口村一望無際大稻田 逃離城市煩囂聖地

崖口村位於南朗鎮，距離中山影視城非常近。所以趁天黑之前，記者亦趕去此景點，拍攝田園風光。崖口村最大特色是它擁有2000畝水稻田、1000畝觀光稻田。換言之，稻田風光一望無際。不但如此，崖口村還有煲仔飯、雲吞、鄉郊咖啡室等美食。即能觀光稻田，享受田野樂趣、更能享受地道美食。

地址：廣東省中山市近郊南朗鎮崖口村

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中山人氣中式茶室──清鸢集 價錢平過深圳一半

內地茶飲市場競爭激烈，近年更興飲冷泡茶配甜點。以往在深圳熱門購物商圈的茶室消費，一壺冷泡茶的價格約$42元人民幣左右。坦白而言，記者認為價格不低。而中山的特色茶室和咖啡店數量也相當多，記者也選擇了一家中式茶室探店打卡，發現價格相對深圳要低接近一半。

地址：中山市石岐街道富安街與豪程路交叉口西南方向205米

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