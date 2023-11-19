iPhone隱藏功能｜一鍵「秒查航班資訊」快過Google 搭飛機超實用
撰文：風傳媒
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iPhone還有許多實用功能沒被發現嗎？一名旅遊部落客「Wendy 瑪西」分享，iPhone可以透過航班代碼，一鍵看到航班相關資訊，包括航廈、起降時間、航班狀態等，比起查Google方便許多。
旅遊部落客「Wendy 瑪西」分享iPhone實用功能，只要將航班代碼用「iMessage」傳給朋友，接著長按「航班代碼」，就能查清該班機的起降航廈、目前的航班狀態，以及該班機預定起飛和抵達時間等資訊。👇👇👇
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不只如此，透過網友實測發現，若有長按航班代碼卻找不到相關資訊的情況，則可以在代碼前加上「航班：」或「航班編號：」等關鍵字，就能一鍵查清。
另外也有網友表示，在iPhone內建的「備忘錄」上輸入航班代碼，也有同樣的查詢功能。
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如此實用的功能讓不少網友驚呼是第一次知道：
「這隱藏版功能太厲害」
「超級方便很可以」
「以前都不知道」
「現在要出國有夠方便」
「下次出國可以試試看，太實用了」
該分享貼文目前已經獲得超過3.3萬人點讚。
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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：iPhone隱藏版功能！一鍵長按「秒查清航班資訊」 2.5萬人被征服：出國有夠方便】