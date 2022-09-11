160元搭世界最短飛機航線　1分鐘航程計落貴過阿聯酋航空頭等艙？

你知道世界上最短的飛機航程要花費多少時間嗎？飛機是現代交通工具之一，不管是跨越山脈還是大海，搭乘飛機都可以大幅縮短交通時間。日前，一名英國網紅搭乘一班號稱是「全世界最短航線」的飛機，並將搭機過程拍攝下來，影片只見他從起飛開始，僅花了短短53秒就抵達目的地，影片曝光後，吸引近百萬人朝聖。



起飛到降落只要53秒！世界最短飛機航線曝光

英國知名網紅菲利浦（Noel Philips）經常在抖音（TikTok）分享旅行日記，日前他分享一支影片，是他搭乘由洛根航空公司（Logan Air）運營，從英國蘇格蘭奧克尼群島的韋斯特雷島（Westray），飛往帕帕韋斯特雷島（Papa Westray）的航班，據說，這趟航班是全世界最短的航線。

看看Noel Philips乘搭這班全世界最短的航線，由起飛到落地的過程👇👇👇

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影片中只見菲利浦打開手機計時，沒想到從他起飛到落地，僅僅用了75秒，等於才剛起飛又要降落，吸引近百萬網友朝聖；而另一位擁有500萬粉絲的知名網紅湯姆（Tom Scott），也曾在YouTube頻道分享搭乘這段航線的影片，他的飛行時間甚至不超過一分鐘，僅花費短短的53秒就抵達。

這段航線的票價為17英鎊，每天僅有2趟，飛機上最多可以容納8名乘客，如果改成搭船，則需要25分鐘的時間才能抵達，而有趣的是，第一次搭乘這趟航班的旅客，皆會獲頒一張「世界最短航班」的證書，作為紀念。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：世界最短的航線在哪裡？從起飛到降落「全程僅花53秒」，票價竟然不到千元】