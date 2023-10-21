搭飛機慳錢加升級攻略｜前空姐分享8個貼士　帶枕頭套都有妙用？

隨著越來越多航空公司對手提行李、腿部空間升級、選擇座位等收取額外費用，搭乘飛機的成本正不斷上升。一名前空服人員透露8個隱藏秘訣，幫助你輕鬆省錢和升級！



根據《太陽報》（The Sun）報導，阿聯酋航空前空姐卡米拉（Kamila Jakubjakova）表示，有8個小訣竅能夠免費攜帶額外行李上飛機，甚至獲得免費升級。👇👇👇

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1. 在生日當天搭飛機

雖然在生日當天搭飛機，不代表一定能免費升級商務艙，但將有可能獲得免費升級座位的機會。

卡米拉提到，如果經濟艙超額預訂，他們將不得不讓部分乘客轉移到商務艙，而這將是能獲得免費升級的唯一情況，「選擇方式相當隨機，但如果有人過生日，他們可能會得到升級機會！」

2. 晚點到機場

大多數人都會提前兩小時到三小時抵達機場，但如果想免費升艙，可以冒著排隊的風險，在快出發前到達機場。

「有時航空公司會超額販賣機票，而不指望每個人都會登機。」卡米拉解釋，如果航班超額預訂且每個人都出現，他們將不得不把經濟艙乘客轉移到商務艙，「最後來辦理登機手續的乘客很有可能將獲得這個機會。」

3. 嘗試抱怨

雖然並不鼓勵大家抱怨，但卡米拉承認，有時「抱怨」會讓你得到一頓更美味的餐點。「有時，如果有人因為不滿意餐點選項而大聲抱怨，我們會從商務艙給他們送餐來化解紛爭。」

然而，她也補充，「但這完全取決於當天航班的主管。有些主管很寬容，有些碰到只能說你運氣不好。」

4. 說你是來度蜜月的

許多人都知道，搭飛機時告訴空中服務員「自己是來度蜜月的」，能夠讓你獲得升級和免費贈品，卡米拉證實這個傳言是真的。

卡米拉表示，「如果我看到度蜜月的人，我會給他們一些商務艙的額外禮物，例如一份甜點或一杯香檳，並盡量讓他們的飛行時光更加特別，即便他們乘坐經濟艙。」

5. 「賄賂」機組人員

另一種獲得免費贈品的方式，是給空服人員一些東西，當然不包括現金。

「善待空服人員總是有好處的。」卡米拉舉例，如果乘客在飛行時，提供一些零食給空服人員，那他們也將會回報你。「我們對每個人都很好，但如果有乘客對我們釋出善意，我們也會給予額外的回報。」

6. 物品塞進枕頭套

行李重量和尺寸限制越來越嚴格，打包行李箱最大的困難在於可以攜帶多少東西。卡米拉建議隨身攜帶一個「枕頭套」，並將所有放不下的額外物品塞進裡面。

卡米拉說明，枕頭套不被視為個人物品，也不計入任何航空公司的行李限額，「沒有人可以拒絕你帶枕頭套，雖然佔了點空間，但確實能起到作用。」

7. 自攜水樽

飛行時，空服人員提供的是最小的杯子，因此常常每隔五分鐘就得向他們要水喝，卡米拉建議大家可以自行帶一個能重複使用的空瓶子。

卡米拉提到，「我搭飛機時做的第一件事就是請空服人員幫我裝滿水，這樣就不用一直要水了，也不用在機場買價格過高的瓶裝水。」

8. 打包一套備用衣物

卡米拉表示，航空公司弄丟行李箱的情況並不少見，她自己也遇過這種狀況。因此她建議大家要隨身攜帶一套備用衣物，以防行李被丟失。

「我總會確保我的隨身行李中至少有一些必需品，例如內衣、襪子。」卡米拉也分享，實際上她更喜歡只帶一個隨身行李，可以節省很多時間。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】