深圳仙湖植物園全攻略！3條遊覽路綫推介 新手行到 2時段免費入場

深圳仙湖植物園全攻略｜深圳成為港人快閃旅熱點，不想每次都行適場，在此秋涼時刻，正如去仙湖植物園欣賞紅葉和湖泊景色，園區內更有果園、仙人掌園、竹林、寺廟等優美的景點。《香港01》好食玩飛記者整合了3條適合大、小朋友的遊園路綫，即睇園區收費、開放時間、6大特色設施！



入秋過後的仙湖植物園（圖片來源：小紅書）

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深圳仙湖植物園觀光攻略！

位於深圳羅湖區的深圳仙湖植物園，於1988年落成，是展示逾12,000種植物的園區，亦是深圳的城中綠洲。園區幅員廣大，達到668公頃，是國家4A級旅遊景區，區內不但有湖泊、叢林，亦有按個別植物種類設置的展館、園地等約30個設施。

深圳仙湖植物園幅員廣大（圖片來源：深圳仙湖植物園）

由於植物園面積非常大，想一次過參觀所有設施，需要預留一整天，而部份設施不會全天開放，出發參觀前宜先留意官方網站的最新公佈。此外，園方亦安排了1條穿梭巴士路綫，便利遊客前往部份設施，但遊人眾多，常要排隊。另外要留意，穿梭巴士並沒有行經大部份景點，建議量力而為，別貪心一次過走遍全個植物園。

園區內的穿梭巴士（圖片來源：深圳仙湖植物園）

園區在不同季節都有獨特的景色，一年四季都適合遊覽。而每年秋冬之際，園區的落羽松會轉為橙、紅色，往往較其他月份吸引更多人到訪，排隊進園所需的時間也相對較長。

仙湖的紅葉（圖片來源：小紅書）

深圳仙湖植物園攻略【1】特色景點

深圳仙湖植物園攻略【1.1】仙湖 —— 「天空之鏡」賞紅葉

仙湖是園區裡的湖泊，亦是植物園的地標。大家可以沿著湖邊漫步，欣賞各種依水而生的植物。

仙湖旁具有多棵會在秋季開始轉為橙、紅色的落羽松，在每年12月下旬至1月上旬最為鮮豔。有天氣晴朗的日子，仙湖更會化成「天空之鏡」，大家可在湖面看到各種植物的倒影，相當壯觀。

深圳仙湖植物園攻略【1.2】仙人掌和多肉園 —— 同可愛多肉植物打卡

除了仙湖，仙人掌和多肉園亦是園區內最人氣的景點之一。仙人掌和多肉園呈現了仙人掌、仙人蘆薈等多肉植物原生於熱帶時的情境。

由於仙人掌和多肉園的建築較為特別，具有異國風情且不少仙人掌生長得圓圓扁扁，予人可愛的感覺。即使該園遠離穿梭巴士站，吸引大量遊人專程步行前往打卡留念。

深圳仙湖植物園攻略【1.3】化石森林 —— 鑒賞億年樹化石

化石森林安立了來自中國、美國、馬達加斯加、緬甸、蒙古等地的400多條矽化木（樹化石），讓大家觀察到百萬年，甚至上億年前的樹木轉變成化石的樣貌。

深圳仙湖植物園攻略【1.4】盆景園 —— 古風中式園林

喜歡遊走在中式園林裡，感受古代風情的朋友，不要錯過盆景園。在園內，大家除了可以欣賞到200多個樹樁盆景和山水盆景，更可以走進具傳統中式設計的長廊、亭、台、樓、榭與假山，享受鳥語花香的庭園。

深圳仙湖植物園攻略【1.5】弘法寺 —— 免費供應齋菜、香燭

在園區1座山丘上的弘法寺，是深圳最大的佛教寺廟。寺廟規模宏大、金碧輝煌，吸引不少善信專程參拜。進入弘法寺後，大家可以免費品嚐齋菜（派完即止），亦可以在掃描指定二維碼後，免費取得3柱香作供奉之用。

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深圳仙湖植物園攻略【1.6】竹園 —— 人流較少的寧靜處

不想遇上摩肩接踵的人潮，希望靜靜享受大自然的朋友，可以到人流較低的竹園。在竹園裡，大家沿著羊腸小徑可以欣賞到湘妃竹、泰國暹羅竹、黃金碧玉竹、甜竹、麻竹等200種竹，更可以踏上中式石橋，看看流水淙淙的雅暢景緻。

深圳仙湖植物園攻略【2】遊覽路綫推薦

深圳仙湖植物園攻略【2.1】簡單級路綫 —— 乘搭穿梭巴士遊園

不方便或不想走太多路的朋友，可以進園後直接於大門附近的穿梭巴士站乘搭穿梭巴士前往弘法寺。在弘法寺參拜過後，大家可以參觀離佛寺不太遠的蕨類中心及國家蘇鐵種質資源保護中心，分別欣賞約500種蕨類植物及240多種蘇鐵，然後再乘搭穿梭巴士回到大門。

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深圳仙湖植物園攻略【2.2】普通級路綫 —— 湖畔打卡之旅

想到園區內不同設施欣賞特色植物的朋友，需要走較多的路。大家於大門乘搭穿梭巴士前往弘法寺後，可以沿紫薇路先到竹園參觀，再沿路到盆景園享受幽靜的環境。其後，大家可以在盆景園毗鄰的仙湖欣賞落羽衫，再沿湖邊的路前往仙人掌和多肉園。

由於仙人掌和多肉園一帶沒有穿梭巴士，大家離園後需沿路步行約1.5公里，才能返回弘法寺的穿梭巴士站並乘巴士回大門。

深圳仙湖植物園攻略【2.3】高手級路綫 —— 沿湖遊歷整個園區

對仙湖充滿興趣且腳骨力較佳的朋友，可以在入園後直接沿蘇鐵路步往弘法寺，沿途參觀陰生園、國家蘇鐵種質資源保護中心等設施。參觀弘法寺過後，大家可以按普通級路綫遊覽。離開仙人掌和多肉園後，大家可以沿湖徒步，參觀化石森林、十一孔橋、藥園 、裸子植物區等設施。最後，沿蘇鐵路步回大門。

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要注意！此路綫非常消耗體力，全長約7公里。所需時間至少4、5小時。由於園內食肆不多，採用此路綫觀光的朋友宜先預備好足夠糧水，以免筋皮力盡。

深圳仙湖植物園攻略【3】園區資訊

深圳仙湖植物園每日06:00 - 21:30 期間開放（部份設施不會全天開放，出發參觀前宜先留意官方網站的最新公佈），入場費為人民幣15元（約港幣$16.5）。園區每日08:00前及18:00後不收費，期間可免費入園。

深圳仙湖植物園（圖片來源：深圳仙湖植物園）

園方設有1條由大門至弘法寺的穿梭巴士路綫，中途不停站。該路綫每20分鐘一班，車程全長約8分鐘，單程票價為人民幣3元（約港幣$3.3）。 於長假期期間，穿梭巴士會改道行駛或停駛。

至於由香港香園圍管制站、蓮塘口岸前往仙湖的交通資訊，可參閱以下連結：

深圳仙湖植物園

地址：中國廣東省深圳市羅湖區仙湖路160號

開放時間：06:00 - 21:30 期間開放（部份設施不會全天開放，出發參觀前宜先留意官方網站的最新公佈）

收費：人民幣15元（約港幣$16.5），每日08:00前及18:00後不收費

交通：乘搭巴士M182、M526、202、202區間線路或220號綫，於仙湖植物園總站下車

