深圳口岸開放時間｜6大口岸過關 蓮塘最早收？羅湖地鐵尾班車幾點

深圳口岸開放時間｜香港人蜂擁到深圳食玩買，不少人往往由朝玩到晚，但各個通關口岸開放時間不相同，隨時太夜抵達口岸便會吃上閉門羹。《香港01》頻道好食玩飛記者整合了港深之間6大陸路口岸的開放時間，以及鄰近口岸地鐵站的尾班車時間，如果真的趕不上，其實還有一個口岸通宵開放供大家使用，即看下文！



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深夜的皇崗口岸（圖片來源：小紅書@Hugo Yuen）

而不想趕路、想在深圳留宿的朋友，可以順便看看深圳酒店資訊以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，供你計劃旅程時慳得更多。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

入夜後的深圳（圖片來源：小紅書@二牛啊）

深圳各口岸開放時間

除了目前正暫停對旅客開放的沙頭角口岸，深圳目前有6個陸路口岸讓旅客進出香港。各個口岸的開放時間均不一樣，大部份於晚上便會關閉。不過，有1個口岸24小時開放，讓人隨時過關。不論平日、假日，即時玩到凌晨，大家也不必於深圳滯留。

入夜後的深圳（圖片來源：小紅書@二牛啊）

要留意！深圳凌晨期間的交通較不便。深圳的通宵巴士路線十分少且營運時間短、地鐵尾班車亦不及香港般夜開出。預算有限、不太想乘搭的士的朋友，要留意前往各大口岸的地鐵尾班車開出時間。

深圳各陸路口岸開放時間

羅湖口岸（蘇煒然攝）

羅湖口岸

開放時間：06:30 - 00:00

連接口岸的深圳地鐵站：羅湖站

途經深圳地鐵路線：1號線

前往該站的尾班車開出時間：23:00工作及休息日 | 00:00 節假日（ 由機場東站開出）



福田口岸（潘樂文攝）

福田口岸

開放時間：06:30 - 22:30

連接口岸的連接口岸的深圳地鐵站：福田口岸站

途經深圳地鐵路線：4號線、10號線

前往該站的尾班車開出時間：23:00（由牛湖站開出）、23:00 工作及休息日 | 00:00 節假日（由雙擁街站開出）



文錦渡口岸（圖片來源：Wikimedia@Tksteven）

文錦渡口岸

開放時間：07:00 - 22:00

連接口岸的深圳地鐵站：文錦站

途經深圳地鐵路線：9號線

前往該站的尾班車開出時間：23:00 工作及休息日 | 00:00 節假日（由前灣站開出）



蓮塘口岸（蘇煒然 攝）

蓮塘口岸

開放時間：07:00 - 22:00

連接口岸的深圳地鐵站：蓮塘口岸站

途經深圳地鐵路線：2號線

前往該站的尾班車開出時間：23:57 工作及休息日 | 00:57 節假日（由蓮塘站開出）、23:29 工作及休息日 | 00:29 節假日（由赤灣開出）



深圳灣口岸（余俊亮攝）

深圳灣口岸

開放時間：06:30 - 00:00

連接口岸的深圳地鐵站：深圳灣口岸

途經深圳地鐵路線：13號線

前往該站的尾班車開出時間：23:00（上屋）



皇崗口岸（圖片來源：深圳市政府）

皇崗口岸

開放時間：24小時

連接口岸的深圳地鐵站：皇崗口岸站

途經深圳地鐵路線：7號線

前往該站的尾班車開出時間：23:23 工作及休息日 | 00:23 節假日（由深大麗湖開出）、23:38 工作及休息日 | 00:38 節假日（由太安開出）



皇崗口岸通宵交通方法

多個陸路口岸當中，只有皇崗口岸會24小時開放。凌晨期間，大家經該口岸出境之後，可以乘搭皇巴士或直通車南下到落馬洲管制站入境，完成手續後再轉搭通宵小巴、通宵巴士、直通車或的士前往香港市區。

落馬洲管制站的直通車（何以諾攝）

直通車方面，前往觀塘、灣仔、旺角、尖沙咀及荃灣的路線會24小時運載乘客南下到市區。關於皇崗口岸的其他交通資訊，可以參閱以下文章：

落馬洲管制站巴士總站（何以諾攝）

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