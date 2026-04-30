深圳口岸開放時間｜6大口岸過關 蓮塘最早收？羅湖地鐵尾班車幾點
深圳口岸開放時間｜香港人蜂擁到深圳食玩買，不少人往往由朝玩到晚，但各個通關口岸開放時間不相同，隨時太夜抵達口岸便會吃上閉門羹。《香港01》頻道好食玩飛記者整合了港深之間6大陸路口岸的開放時間，以及鄰近口岸地鐵站的尾班車時間，如果真的趕不上，其實還有一個口岸通宵開放供大家使用，即看下文！
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深圳各口岸開放時間
除了目前正暫停對旅客開放的沙頭角口岸，深圳目前有6個陸路口岸讓旅客進出香港。各個口岸的開放時間均不一樣，大部份於晚上便會關閉。不過，有1個口岸24小時開放，讓人隨時過關。不論平日、假日，即時玩到凌晨，大家也不必於深圳滯留。
要留意！深圳凌晨期間的交通較不便。深圳的通宵巴士路線十分少且營運時間短、地鐵尾班車亦不及香港般夜開出。預算有限、不太想乘搭的士的朋友，要留意前往各大口岸的地鐵尾班車開出時間。
深圳各陸路口岸開放時間
羅湖口岸
開放時間：06:30 - 00:00
連接口岸的深圳地鐵站：羅湖站
途經深圳地鐵路線：1號線
前往該站的尾班車開出時間：23:00工作及休息日 | 00:00 節假日（ 由機場東站開出）
福田口岸
開放時間：06:30 - 22:30
連接口岸的連接口岸的深圳地鐵站：福田口岸站
途經深圳地鐵路線：4號線、10號線
前往該站的尾班車開出時間：23:00（由牛湖站開出）、23:00 工作及休息日 | 00:00 節假日（由雙擁街站開出）
文錦渡口岸
開放時間：07:00 - 22:00
連接口岸的深圳地鐵站：文錦站
途經深圳地鐵路線：9號線
前往該站的尾班車開出時間：23:00 工作及休息日 | 00:00 節假日（由前灣站開出）
蓮塘口岸
開放時間：07:00 - 22:00
連接口岸的深圳地鐵站：蓮塘口岸站
途經深圳地鐵路線：2號線
前往該站的尾班車開出時間：23:57 工作及休息日 | 00:57 節假日（由蓮塘站開出）、23:29 工作及休息日 | 00:29 節假日（由赤灣開出）
深圳灣口岸
開放時間：06:30 - 00:00
連接口岸的深圳地鐵站：深圳灣口岸
途經深圳地鐵路線：13號線
前往該站的尾班車開出時間：23:00（上屋）
皇崗口岸
開放時間：24小時
連接口岸的深圳地鐵站：皇崗口岸站
途經深圳地鐵路線：7號線
前往該站的尾班車開出時間：23:23 工作及休息日 | 00:23 節假日（由深大麗湖開出）、23:38 工作及休息日 | 00:38 節假日（由太安開出）
皇崗口岸通宵交通方法
多個陸路口岸當中，只有皇崗口岸會24小時開放。凌晨期間，大家經該口岸出境之後，可以乘搭皇巴士或直通車南下到落馬洲管制站入境，完成手續後再轉搭通宵小巴、通宵巴士、直通車或的士前往香港市區。
直通車方面，前往觀塘、灣仔、旺角、尖沙咀及荃灣的路線會24小時運載乘客南下到市區。關於皇崗口岸的其他交通資訊，可以參閱以下文章：
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