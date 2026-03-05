皇崗口岸4交通方法｜24小時巴士+小巴$2去旺角！附跨境巴路線

皇崗口岸交通｜皇崗直通巴士｜深圳的皇崗口岸與香港的落馬洲管制站為一組實施「兩地兩檢」的關口。大家欲經皇崗口岸北上，必須先經落馬洲管制站辦理出境手續，再乘搭指定交通工具，方可到達皇崗口岸入境。雖然「兩地兩檢」的口岸不及「一地兩檢」的便捷，但皇崗口岸是唯一一個24小時開放的深圳陸路口岸，故仍然吸引不少人使用。



皇崗口岸設夜間接駁巴士

皇崗口岸由設置夜間接駁巴士專線N68，即使在深圳玩夜了也可即日回港。皇崗口岸夜間接駁巴士專線途經高訓大廈、福民新村、福民公安小區、水圍街區，在晚上11:30起行至次日凌晨5:30，班次為每30分鐘一班，票價¥2。如晚上想吃宵夜，可在有夜市的水圍街區下車，不過水圍街區站為「招呼站」，要下車記得提前提醒司機。

皇崗口岸連接的深圳地鐵7號線往深大麗湖方向的尾班車於11:23pm開出；而往太安方向的尾班車於11:38pm開出，即使想Call車或截的士，夜晚車流相對較少，等候時間也較長，而夜間接駁巴士專線可在福田一帶往返皇崗口岸，以後無論是晚上前往福田，還是在福田回港都非常方便。

皇崗口岸免費巴士｜愛心接駁線 連接地鐵站

除了夜間接駁巴士，深圳巴士集團亦推出愛心接駁線B868路，專為老弱婦孺等有需要人士而設，票價¥1，長者免費乘坐，該專線連接聯檢大樓及各大交通工具站點，無論在平日還是周末都可乘坐！

皇崗口岸 - 免費愛心接駁線（循環線）



皇崗口岸通關時間：24小時

收費：票價¥1，部分人士免費

站點：皇崗口岸聯檢大樓⇄皇崗口岸地鐵站皇崗口岸公交站⇄皇崗口岸的士站⇄皇崗口岸聯檢大樓

服務時間：周一至五16:00-22:00／周末及公眾假期 12:00-22:00

**可查看「車來了精準即時公車」微信小程式，了解即時線路資訊



皇崗口岸4大交通方法！

從香港前往皇崗口岸有4個交通方法。皇崗口岸位於深圳福田區，與香港的落馬洲管制站一同實施「兩地兩檢」。皇崗口岸是深圳唯一一個24小時開放的陸路口岸，亦是凌晨期間唯一能夠由香港前往深圳的通道。

由於落馬洲管制站處於香港禁區範圍，所以香港市區一般的交通工具不能直接駛到該處。一般情況下，大家經該口岸北上，需要先於新田乘搭皇巴士、或在市區乘搭直通車前往港方的落馬洲管制站辦理出境手續，其後需再次登上車，前往深方的皇崗口岸辦理入境手續。而由香港市區前往新田，可乘搭的士、專營巴士或專線小巴。

皇崗口岸交通方法【1】皇巴士

俗稱「皇巴士」的落馬洲—皇崗過境穿梭巴士，全日24小時來往落馬洲、皇崗2個關口的交通工具。在香港，皇巴士以落馬洲（新田）公共運輸交匯處為總站。大家在總站的售票處購票後，需憑獲發的車票登車。

皇巴士（圖片來源：皇巴士）

皇巴士首先會駛到落馬洲管制站，大家在該站下車並完成出境手續後，可在管制站的另一邊站位再次排隊上車。大家再次上車時，須投放車票，否則將無法乘車、須另行繳付車資。巴士其後會直接駛入深圳並直達皇崗口岸。

皇巴士

路線：落馬洲（新田）↔ 皇崗口岸

途經：落馬洲管制站

收費：$10



落馬洲（新田）公共運輸交匯處（圖片來源：Wikimedia@Chong Fat）

而從市區各處前往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，可乘搭的士或以下專營巴士、專線小巴路線：

專營巴士：

城巴976線：西灣河 ↔ 落馬洲（新田）

城巴976A線：小西灣（藍灣半島）↔ 落馬洲（新田）

九巴76K線：朗屏邨 ↔ 上水（清河）

九巴76線：攸壆路簡約公屋（南） ↔ 上水站（彩園路）

九巴276B線：天富 ↔上水（彩園）

九巴N73線：落馬洲 ↔ 沙田市中心



專線小巴：

專線小巴44B線：屯門站 ↔ 落馬洲轉車站

專線小巴44B1線：屯門碼頭 ↔ 落馬洲

專線小巴78線：大欖隧道轉車站 ↔ 落馬洲皇巴站

專線小巴79S線：俊宏軒 ↔ 落馬洲管制站

專線小巴N44B線：屯門站 ↔ 落馬洲轉車站



皇崗口岸交通方法【2】直通車

從市區出發又不想花時間在新田轉車才能到達口岸的朋友，可以選搭直接在市區開出並直達口岸的直通車。

來往皇崗的直通車（圖片來源：Youtube@KMBS3V20）

直通車由中港直通、永東直巴、跨境全日通等非專營巴士營辦商以配備行李存放處的巴士營運，設有路線來往港、九、新界多區。要留意！非專營巴士的路線、班次較專營巴士不固定，為免影響行程，大家應留意營辦商於官方網站上的班次、停站位置等最新資訊。直通車的營辦商、設上客站的地區如下：

油尖跨境快線

設上客站的地區：尖沙咀、佐敦、油麻地



觀塘跨境快線

設上客站的地區：藍田、觀塘、九龍灣



中港直通

設上客站的地區：荃灣



跨境全日通（圖片來源：抖音）

跨境全日通

設上客站的地區：灣仔、旺角、錦田



（圖片來源：永東旅行社）

永東直巴

設上客站的地區：香港迪士尼樂園、東涌



皇崗口岸交通方法【3】專綫小巴

雖然落馬洲管制站處於禁區，但政府容許專綫小巴於22:15至05:40期間直接駛進管制站。

此外，由旺角出發到落馬洲皇崗口岸的通宵小巴616s更推出長者優惠，60歲或以上使用樂悠咭的長者可享$2乘車優惠，行車時間更只需45分鐘，方便快捷又便宜，獲網民激讚。

不過政府將調整$2優惠，皆時$10以上車費需改以2折計算，估計616s的長者優惠會加價到$5。

專綫小巴（HK01攝）

能直接駛進管制站的專綫小巴路線如下：

專綫小巴616S線

路線：旺角（西洋菜南街）↔ 落馬洲管制站

途經：九龍塘

收費：$25（長者可享$2乘車優惠）



專綫小巴N44B線

路線：屯門站 ↔ 落馬洲轉車站

途經：兆康

收費：$21.7



專綫小巴79S線

路線：俊宏軒 ↔ 落馬洲管制站

途經：元朗市中心

收費：$14.6



皇崗口岸交通方法【4】的士

的士同樣是可於指定時間駛入落馬洲管制站的交通工具，與專線小巴一樣，可進入管制站的時間為23:00至06:30。

乘搭市區的士（「紅的」）或新界的士（「綠的」）均能前往深圳灣口岸。由於新界的士的收費較市區的士便宜，大家若由天水圍、屯門、大埔或馬鞍山等新界地區出發，可乘搭新界的士以減低旅費。

往福田區各大景點至便捷

經皇崗口岸進入深圳，可以較快抵達星河COCO Park、深圳市當代藝術與城市規劃館、水圍夜市等福田區豐內的景點。相關景點的地址、由口岸前往的交通方法，可參閱下文：

