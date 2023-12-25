深圳茶飲｜8間內地爆紅手搖推介　必試霸王茶姬、阿嬤手作、檸季

深圳茶飲2024！周末快閃深圳，少不了買一杯手搖茶飲，邊飲邊逛街！繼早前紅遍全國的「喜茶」和「奈雪的茶」後，近年不少內地茶飲品店也如雨後春筍冒出，如主打原葉鮮奶茶「霸王茶姬」、手打米麻糬店 「阿嬷手作」、現代禪意茶室「葉外‧Urban茶室」等，價格不但較香港實惠，選擇還更多樣化！《香港01》「好食玩飛」記者搜羅了深圳最受歡迎的8大茶飲店，均獲大量網民好評，味道及品質有保證，下次去深圳遊玩時，不妨一試！



深圳茶飲【1】CHAGEE霸王茶姬——源自雲南高山原葉鮮茶

提到深圳近年新興的茶飲店，莫過於是來自茶葉故鄉雲南的「霸王茶姬」了！店家主打新式東方原葉鮮奶茶，並以茉莉雪芽、桂花烏龍、玫瑰烏龍、陳柑普洱等茶作為基本茶底，茶味濃郁，口感獨特！當中，必試由茉莉茶加牛奶搭配的「伯牙絕弦（¥20）」，相較市面常有的茉莉奶綠，此款茶飲入口更清爽一些！至於糯米香十足的「青青糯山（¥20）」、頂部盡是絲滑香草奶油的「桂子飄飄（¥20）」都值得一試，一杯喝完都不覺得膩！

霸王茶姬（部分深圳分店）詳情

營業時間：09:30-23:00

地址：福田街道安社區福華一路3號領購物廣場G層GF016A（領展中心城店）

交通：乘深圳地鐵1/4號線至會展中心站，步行620ｍ。



深圳茶飲【2】阿嬤手作——主打健康茶飲 古法現煮米麻糬、龍眼桂花冰

早於2018年開業的阿嬤手作來自廣西，主打手作健康飲品。店方最特別之處，在於品牌標榜每款飲品底料，包括珍珠、仙草、芋泥、芋圓、麻糬等，均以古法現場熬煮製作，並將各種特色水果及材料與茶飲結合，當中招牌飲品包括手打米麻糬、龍眼桂花冰、老椰清補涼等，單杯飲品價格介乎¥18至¥30之間。

（好食玩飛/香港01 攝）

更多阿嬤手作介紹 ▼ ▼ ▼

阿嬤手作（部分深圳分店）詳情

營業時間：10:00-22:00

地址：深南大道9668號大冲華潤萬象天地L4層SL432（深圳萬象天地店）

交通：乘深圳地鐵1號線至高新園站，步行300ｍ。



深圳茶飲【3】檸季‧手打檸檬茶——大杯便宜 清爽檸檬茶

不少人喜歡去深圳火鍋或燒烤，飯後再買一杯手打檸檬茶，不失為一個解膩下火的好方案！近日，深圳大熱手搖，莫過於「檸季‧手打檸檬茶」，店家出名口味繁多的手打檸檬茶，如招牌鴨香檸檬茶，以正宗鴨香茶底配上手壓猛碾的香水檸檬，一點不澀口，滿滿維C，清爽又祛暑；多肉荔枝瓜瓜樂，喝上口粉粉的，裡面全是西瓜及荔枝果肉，香水檸檬的加入很好的平衡了荔枝的蜜甜和西瓜的清甜；葡萄鴨香檸檬茶則比鴨香檸檬茶多了些葡萄的果味，酸酸甜甜的，健康又解渴！

檸季‧手打檸檬茶（部分深圳分店）詳情

營業時間：10:00-22:00

地址：深圳福華三路118號皇庭廣場B1-39-3（深圳皇庭廣場店）

交通：乘深圳地鐵1/4號線至會展中心站，步行360ｍ。



深圳茶飲【4】茶救星球‧蔬果茶——特色蔬果茶

茶救星球是來自廣州的茶飲品牌，是國內首間推出苦瓜檸檬茶的蔬果茶店！苦瓜檸檬茶的苦瓜微苦和檸檬的酸爽結合在一起，喝起來十分清爽。此外，茶底微微苦澀，完全不影響怕苦星人飲用，喝完神清氣爽，解膩敗火！飲茶還會送小豬豬一隻，非常可愛！

茶救星球‧蔬果茶（部分深圳分店）詳情

營業時間：10:00-22:00

地址：深圳福華路連城天地一期C25號（連城天地店）

交通：乘深圳地鐵1/4號線至會展中心站，步行10ｍ。



深圳茶飲【5】我是優酪乳君&茉莉奶白——清新茉莉奶白

喜歡口感清新香甜的茶飲，可嘗嘗深圳大熱的奶茶店「我是優酪乳君&茉莉奶白」！店家招牌茉莉奶白，整體甜度不高，有著茉莉的清香，屬於做的很好喝的奶綠了！另一款必試桃桃未央，忌廉奶蓋品質不錯，入口綿密香濃一點都不膩，又有粒粒堅果碎，好味！

我是優酪乳君&茉莉奶白（部分深圳分店）詳情

營業時間：10:00-22:00

地址：深圳皇崗路5001號深業上城負1層M17號（深業上城店）

交通：乘深圳地鐵10號線至冬瓜岭站，步行610ｍ。



深圳茶飲【6】葉外‧Urban茶室——中式禪意茶及甜品

葉外Urban茶室位於深業上城南區一期，是一間集結東方美學和現代禪意的中式茶及甜品店，以柔和灰白色調貫穿室內裝潢，清新典雅。而食物方面亦相當有新意，包括特調茶酒「無言」（¥69）、斑斕鳳梨蛋糕（¥42）、花生泡芙（¥42）等，茶香清新甘甜。

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葉外‧Urban茶室（部分深圳分店）詳情

營業時間：09:00-22:00

地址：福田區深業上城南區一期L3-T3064

交通：乘深圳地鐵10號線至蓮花村站，步行790ｍ。



深圳茶飲【7】tea'stone——必試鹽邊乳茶、古風建築打卡

全球流行飲咖啡，內地就崇尚喝茶！近年深圳一家被內地網民稱為「中國版Starbucks」的茶飲店（或茶館）近年火速爆紅，全新茶飲品牌店「tea'stone」，早於2018年於深圳南山區起家，主打現代簡約的喝茶空間，除了裝潢設計頗花心思，店舖更以中國原創純茶品牌作定位，提供逾百種道地茶葉，欲將泡茶文化推廣至各地茶迷。

更多tea'stone介紹 ▼ ▼ ▼

tea'stone（部分深圳分店）詳情

營業時間：10:00-00:00

地址：深圳市南山區粵海街道華潤萬像天地SL218（深圳萬像天地店）

交通：乘深圳地鐵1號線至高新園站，步行290ｍ。



深圳茶飲【8】千芋本鋪——每日新鮮現製 手作芋泥

喜歡台式芋泥的甜食控，不妨去「千芋本鋪」試試！店家主打手作芋圓甜品和手搖飲品，當中最招牌便是芒果芋圓燒（¥23），煙韌芋圓搭配一大碗綿密芒果泥，至於鮮奶茶芋圓燒（¥19）、鮮榨椰奶芋圓燒（¥23）、牛油果卡士芋圓燒（¥26）都值得一試，口味非常繁多。

千芋本鋪（部分深圳分店）詳情

營業時間：10:00-22:00

地址：皇崗路5001號深業上城商業綜合樓一單元負二層D01

交通：乘深圳地鐵10號線至冬瓜岭站，步行760ｍ。

