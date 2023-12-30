台灣自由行｜關子嶺溫泉全台唯一「泥漿溫泉」 養顏美容女生必試
撰文：風傳媒
出版：更新：
天氣冷除了打邊爐，不少人也會選擇去旅行浸溫泉暖活身體。說到溫泉不少人就會想到台灣的溫泉，知名的有陽明山北投、烏來、礁溪，但其實還有一個「低調王者」，2023年頭10個月已有超過84萬人次參訪，該區的泉水更是全台灣唯一的「濁泉」。
台灣位於歐亞板塊與菲律賓板塊的交界，位處地熱活躍帶，使得溫泉資源豐富且遍布全島。雲林縣和彰化縣以外，其他縣市幾乎皆有溫泉的存在。自日治時期以來，台灣的溫泉開發蓬勃，各地皆可見泡湯文化的影子。
根據台灣觀光署公佈的國內遊憩據點統計，截至2023年1至10月，台南白河區的關子嶺溫泉已吸引超過84萬人次前來朝聖，而在寒冷的一月份，更一度湧入13萬人泡湯。
關子嶺溫泉不僅是全台唯一擁有泥漿溫泉的地方，其泉質更為弱鹼性碳酸泉。
+8
而這種灰色泥漿溫泉，在全球僅有三處發現，被譽為擁有養顏美容功效的珍品，成為其獨特之處。事實上，關子嶺溫泉最早於清光緒年間開發，據稱當時是由駐紮在嘉義的日本軍隊發現。隨著泥漿溫泉的珍貴特性逐漸為人所知，關子嶺溫泉的聲望也逐漸響徹四方。
不少人造訪關子嶺溫泉後於Google上寫下評論：
「地方很特別，溫泉水是泥漿顏色，浸泡後皮膚好滑感覺，值得一試」
「全世界只有三個地方有泥漿溫泉：意大利西西里島、日本鹿兒島跟台灣關子嶺，你還沒來過嗎？快來吧」
「很特別的泥漿溫泉，老街很漂亮」
「泡完後皮膚變好了」
「泡完真的會皮膚真的變得滑溜溜的，很有特色」
「泥漿溫泉泡起來，肌膚真的滑嫩細緻，很不錯喔」
相關文章：台灣五大溫泉區攻略 海拔800公尺高山盡享天然泉水👇👇👇
+30
【日本文化】15個有趣溫泉小知識：想放屁怎辦？與錢湯有何分別？日本泡溫泉必知12個規矩 池中不可洗面帶手機 有紋身都有方法浸日本人投票溫泉Top100最新排名 這溫泉連續10多年奪冠一定要試台灣無邊際泳池酒店15間盤點 賞山景海景市景仲有溫泉桑拿可享受日本本州溫泉｜6大溫泉推薦交通方便 JR/巴士直達毋須轉車啱新手
【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：別只會去北投、礁溪！這1個溫泉狂吸84萬人造訪，擁全台唯一特殊泉水】