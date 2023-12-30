台灣自由行｜關子嶺溫泉全台唯一「泥漿溫泉」　養顏美容女生必試

天氣冷除了打邊爐，不少人也會選擇去旅行浸溫泉暖活身體。說到溫泉不少人就會想到台灣的溫泉，知名的有陽明山北投、烏來、礁溪，但其實還有一個「低調王者」，2023年頭10個月已有超過84萬人次參訪，該區的泉水更是全台灣唯一的「濁泉」。



台灣位於歐亞板塊與菲律賓板塊的交界，位處地熱活躍帶，使得溫泉資源豐富且遍布全島。雲林縣和彰化縣以外，其他縣市幾乎皆有溫泉的存在。自日治時期以來，台灣的溫泉開發蓬勃，各地皆可見泡湯文化的影子。

根據台灣觀光署公佈的國內遊憩據點統計，截至2023年1至10月，台南白河區的關子嶺溫泉已吸引超過84萬人次前來朝聖，而在寒冷的一月份，更一度湧入13萬人泡湯。

關子嶺溫泉不僅是全台唯一擁有泥漿溫泉的地方，其泉質更為弱鹼性碳酸泉。

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而這種灰色泥漿溫泉，在全球僅有三處發現，被譽為擁有養顏美容功效的珍品，成為其獨特之處。事實上，關子嶺溫泉最早於清光緒年間開發，據稱當時是由駐紮在嘉義的日本軍隊發現。隨著泥漿溫泉的珍貴特性逐漸為人所知，關子嶺溫泉的聲望也逐漸響徹四方。

不少人造訪關子嶺溫泉後於Google上寫下評論：

「地方很特別，溫泉水是泥漿顏色，浸泡後皮膚好滑感覺，值得一試」

「全世界只有三個地方有泥漿溫泉：意大利西西里島、日本鹿兒島跟台灣關子嶺，你還沒來過嗎？快來吧」

「很特別的泥漿溫泉，老街很漂亮」

「泡完後皮膚變好了」

「泡完真的會皮膚真的變得滑溜溜的，很有特色」

「泥漿溫泉泡起來，肌膚真的滑嫩細緻，很不錯喔」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：別只會去北投、礁溪！這1個溫泉狂吸84萬人造訪，擁全台唯一特殊泉水】