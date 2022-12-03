日本人投票溫泉Top100最新排名　這溫泉連續10多年奪冠一定要試

日本最新的溫泉人氣排名Top 100完整榜單來囉~~



到日本旅遊安排的行程想必一定都有泡溫泉♨但因為日本各地有太多有特色的溫泉勝地，因此一份可靠的溫泉排名做為溫泉推薦時的參考有其必要。

為此，日本觀光經濟新聞社找來旅行社員工、旅行專家等多達2萬多人參與「日本溫泉100選」投票。我們將先詳細介紹頭十名，之後會再告訴大家日本溫泉100選的完整排行，希望能讓大家在琳瑯滿目的溫泉推薦中更容易找到適合自己的特色溫泉。

日本溫泉Top10是哪些？又有哪一個溫泉連續十多年榮獲日本第一要推介？快來看看計劃行程👇👇👇

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第十名: 石川縣 和倉溫泉

上次排名：No.12

和倉溫泉是有著1200年歷史的古老溫泉，溫泉最初從「湯之谷」湧出，後來隨著地殼移動而轉移到海中。因為是海之溫泉而有豐富的泉水量，而且帶有80度的高溫並富含鹽分，有著殺菌、保濕及美肌效果，能療癒傷口及皮膚病。在1880年於德國舉行的萬國礦泉博覽會中更得到「世界三等礦泉」的榮譽。

和倉溫泉街上可找到很多足湯、手湯供遊人休息，在湯元廣場還有源泉湧出，你可以放下雞蛋自製溫泉蛋，不需加鹽也會帶有淡淡的鹹味，展現了高鹽分的和倉溫泉的特色。

第九名: 大分縣 由布院溫泉

上次排名：No.10

由布院(又或是湯布院)位於大分縣中部，這裡被高山包圍，可以看到美麗的田園風景，有著寧靜安逸的氛圍。

而這裡最有名的就是金鱗湖了！因為1884年儒家學者毛利空桑在這裡看到夕陽照射反射在湖上映出像魚鱗的金色光影，所以得了「金鱗湖」之名。金鱗湖的池底有溫泉水湧出，因此水溫較高，在早晨清涼的天氣下湖面容易產生霧氣，形成像仙境一樣如夢似幻的景色，如果在秋天有紅葉襯托更是漂亮。

由布院溫泉源泉數在日本全國排第二，而湧出量是全國第三多，以鹼性單純溫泉為主，保溫、保濕效果良好，不只能恢復疲累，也對美肌有功效，所以這裡也是日本OL票選第一名的旅遊勝地！

第八名: 鹿兒島縣 指宿溫泉

上次排名：No.5

到九州想泡湯來到鹿兒島就對了！鹿兒島的溫泉鄉眾多，以三大代表性溫泉鄉最為知名：指宿溫泉、霧島溫泉與妙見溫泉。其中指宿溫泉拿下百大溫泉第五名，以躺在砂中的「天然砂蒸溫泉」遠近馳名，將溫暖的沙子蓋滿全身、大量排汗，再加上泉質內含有天然保濕成分「偏矽酸」，因此備受女性喜愛。

第七名: 兵庫縣 有馬溫泉

上次排名：No.4

有馬溫泉是日本最古老的溫泉之一，是關西地區廣受好評的溫泉勝地之一，這裡更是戰國武將豐臣秀吉所深愛的溫泉地，因此廣為人知。

有馬溫泉的泉水是從地面湧出的自然溫泉，在這裡可以享受含有豐富鐵質的「金泉」，和無色透明的含鐳溫泉「銀泉」兩種。

日本溫泉繼續數，這一個原來是《千與千尋》湯屋的靈感來源哩👇👇👇

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第六名: 北海道 登別溫泉

上次排名：No.9

登別市位於北海道的西南部，可以從新千歳空港（機場）乘搭機場號列車，再轉乘北斗號及鈴蘭號列車到達。當地最有名的觀光地就是登別溫泉，那裡有一個名為「地獄谷」的火山口遺跡，直徑大約450米的地方寸草不生，又噴著白煙，瀰漫著強烈硫磺味，就像身處於地獄之中而得名，是入選北海道遺產的知名景點。

從地獄谷而來的泉水擁有多達11種不同礦物質，對神經痛、肌肉痛、關節痛、慢性皮膚病等等都有功效，所以作為療養地也很受歡迎，很多日本人會去住上一陣子進行溫泉療法。

第五名: 神奈川縣 箱根溫泉

上次排名：No.7

箱根溫泉是東京近郊人氣旅遊景點，從箱根火山麓到山腹都是溫泉街。這裡有稱為「箱根七湯」的7個溫泉，每個都有其特色，箱根湯本溫泉是當中歷史最悠久的，也位在當地的玄關口與最大的溫泉街，在箱根登山鐵道箱根湯本車站下車便到，另外還有塔之澤溫泉、宮之下溫泉、堂島溫泉、底倉溫泉、木賀溫泉及蘆之湯溫泉。

箱根溫泉有很多觀光景點，例如以湖上鳥居聞名的箱根神社，在周邊也可搭乘海盜觀光船欣賞美麗自然景色。又可乘纜車到大涌谷看看壯觀的活火山，或是到訪箱根玻璃之森美術館、雕刻之森美術館等博物館及美術館吸收文化知識，是個適合花上一兩天遊玩的地方。

第四名: 愛媛縣 道後溫泉

上次排名：No.6

道後溫泉為日本三大古湯之一，擁有三千年歷史，也是首座日本指定為國家重要財產的公共澡堂。

道後溫泉本館曾經在1894年重建，至今仍保持當時的木造三層建築的樣貌，千與千尋中出現的湯屋場景，正是以此設計。日本大文豪夏目漱石在小說少爺中屢次提到的溫泉，也是道後溫泉。本館二樓的「坊つちゃん間」（少爺間）更是文豪曾經下榻過的房間，現在已經規劃成紀念館供遊客參觀。

終於數到Top3，這個溫泉連續十多年榮獲日本第一，不能錯過👇👇👇

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第三名: 別府八湯

上次排名：No.2

別府八湯指的是別府、浜脇、鉄輪等別府市內8座溫泉的總稱，這些溫泉皆是各自獨立發展的溫泉地，最古老的溫泉甚至可追溯至8世紀初。八湯的溫泉雖在同一個市內，但各有各的特色，泉質不同、入浴形態也不同，再加上周邊的豐富景致，一次可以體驗到多種溫泉的樂趣。

地理位置上也非常接近JR別府車站，因此交通非常便利，可以在當地住上一晚，也可以選擇當天往返。當地還有超過一百個的共同湯，大多可以用100日幣左右就能進去泡溫泉，可以享受各種不同泉質的樂趣。

第二名: 岐阜縣 下呂溫泉

上次排名：No.3

日本三大名泉的「下呂溫泉」今年晉升至第二名寶座。下呂溫泉位在岐阜縣飛驒高山地區的溫泉鄉，周圍被大自然圍繞，一邊泡湯還能洗滌身心靈。下呂溫泉又有「美人湯」的美譽，泉水雖然無色無味，觸感卻十分滑潤。

除了可享受溫泉之外，也能品嘗到飛驒高山的名牌牛「飛驒牛」的各式料理，是下呂溫泉的獨特魅力之處。

第一名: 群馬縣 草津溫泉

上次排名：No.1

草津溫泉是日本三大溫泉之一，從第17屆開始已連續十多年榮獲日本第一、穩坐第一名寶座。相較於九州的湯布院被稱為溫泉界西之橫綱，草津則以東之橫綱而聞名。

因草津溫泉自然湧出量為日本第一，泉質為強酸性具有很強的殺菌力，加上從江戶時代便有獨特入浴法「時間湯」、「湯揉」等廣為人知，因此受到世界各地遊客喜愛。此外周邊還有以「湯田」為中心的溫泉街，是個適合旅遊散心的溫泉勝地。

日本溫泉100選完整推薦排行榜

以上是前十名的詳細介紹，不知道這份溫泉榜單是不是符合大家心目中的排行呢？

完整的日本溫泉Top 100排名請參考下表👇👇👇

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