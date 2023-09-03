日本本州溫泉｜6大溫泉推薦交通方便　JR/巴士直達毋須轉車啱新手

日本是溫泉之國，全日本光是源泉數量就超過27,000處，前往日本旅遊的時候如果時間和預算允許，非常推薦安排一到兩天的溫泉旅館住宿。



很多人可能會覺得要開車才比較容易去泡湯，其實日本交通路網發達，有許多知名的溫泉地都可以搭乘電車或巴士抵達，本篇整理了日本本州地區6個不用開車也可輕鬆抵達的日本溫泉給大家，不會開車的朋友都可輕鬆享受日本溫泉！👇👇👇

+ 28

1. 栃木縣：日光溫泉

日光溫泉的泉質屬於鹼性單純溫泉，無色透明對人體刺激低，是男女老幼都能泡的溫泉。來這邊除了泡溫泉還可以順遊許多知名的景點，如世界遺產東照宮、日本三大瀑布的華嚴瀑布、賞楓名所中禪寺湖等。

從東京搭電車前往只需要兩個小時左右，十分方便，即使因為行程安排無法住宿也有許多日歸溫泉可以前往泡湯。

交通資訊

主要車站前往方式：淺草站搭乘東武鐵道特急列車於「東武日光」站下車

參考車資：2,860日圓（車資1,390日圓+特急費用1,470日圓）

旅程時間：約110分鐘



2. 群馬縣：草津溫泉

說到泡溫泉絕對不能錯過的就是蟬聯日本溫泉100選19年冠軍，日本第一湧泉量每分鐘達32,300公升的草津溫泉。草津溫泉的泉質是屬於pH2.1的酸性泉，有殺菌效果，因此過去常作為治療用泉治療香港腳、慢性皮膚病等，不過因為比較刺激，如果皮膚有傷口或比較敏感的人就不適合泡。

從東京搭乘巴士不須轉乘就可直接抵達，因為車程較遠，建議大家前往草津溫泉的時候可以安排至少兩天一夜以上的過夜小旅行！

交通資訊

主要車站前往方式：新宿高速巴士總站搭乘高速巴士上州ゆめぐり路線於「草津溫泉」站下車

參考車資：4,000日圓

旅程時間：約260分鐘



3. 新潟縣：湯澤溫泉

湯澤溫泉位於日本豪雪地區新潟縣，擁有900年以上歷史，更是日本文豪川端康成著名小說雪國的舞台。因為上越新幹線的開通，從東京前往只要一個多小時。湯澤溫泉泉質屬於弱鹼性單純溫泉，溫和不刺激，觸摸時有滑順感，可促進皮膚新陳代謝進而達到保養的效果。

越後湯澤車站的ぽんしゅ館（Ponshukan）除了販售許多當地的土特產之外，還有能夠體驗清酒文化的唎酒番所，以及超酷的清酒溫泉可以泡，有計劃前往湯澤溫泉泡湯的朋友千萬要留上足夠的時間給這邊喔！

交通資訊

主要車站前往方式：東京站搭乘JR上越新幹線於「越後湯澤」站下車

參考車資：6,260日圓（車資3,410日圓+特急費用2,850日圓）

旅程時間：約80分鐘



4. 山梨縣：河口湖溫泉

想要一次滿足一邊泡湯又能欣賞到富士山美景嗎？那就絕對要來河口湖溫泉。從新宿車站不論是搭巴士或是搭電車都無須轉乘即可抵達，不到兩小時就能讓你從繁忙的都市抵達富士山的懷抱。河口湖周圍有許多溫泉旅館，但不是每間酒店都能看到富士山，大家在前往時一定要上酒店官網確認。

河口湖溫泉的泉質主要為鹼性氯化物泉，對肌肉痠痛與神經、關節痛有良好的效果。

交通資訊

JR：

主要車站前往方式：新宿站搭乘JR特急富士回遊號於「河口湖」站下車

參考車資：4,130日圓（車資2,510日圓+特急費用1,620日圓）

旅程時間：約135分鐘

巴士：

主要車站前往方式：新宿高速巴士總站搭乘高速巴士富士五湖線於「河口湖」站下車

參考車資：2,000日圓

旅程時間：約100分鐘



5. 兵庫縣：城崎溫泉

城崎溫泉可說是日本關西地區的代表溫泉鄉，街道整體營造出非日常的氛圍，出了車站就等於進入城崎溫泉鄉的範圍。從大阪車站搭乘特急東方白鸛號（こうのとり）或濱風號（はまかぜ）不須轉乘就直達城崎溫泉。

想要融入這邊就一定要體驗七大外湯巡禮，穿著浴衣木屐走在街道上，就像是穿越時空回到過去一樣，絕對會為大家的日本旅行中帶來美好回憶！

交通資訊

主要車站前往方式：大阪站搭乘JR特急於「城崎溫泉」站下車

參考車資：5,700日圓（車資3,410日圓+特急費用2,290日圓）

旅程時間：約180分鐘



6. 島根縣：玉造溫泉

位於島根縣的玉造溫泉擁有1300多年的歷史，泉質屬於硫酸鹽泉，具有非常好的保濕效果，因此也被稱為美肌之湯，不論是從出雲機場或是松江站搭乘電車前往都只要半小時，有到山陰地區旅遊的朋友千萬不要錯過。

溫泉街上有許多和溫泉有關的美肌景點，也有勾玉形狀的飾品與利用玉造溫泉水製成的保養品可以選購。

交通資訊

巴士：

主要車站前往方式：出雲機場搭乘一畑巴士於「溫泉下」站下車

參考車資：790日圓

旅程時間：約30分鐘

JR：

主要車站前往方式：松江站搭乘JR山陰本線於「玉造温泉」站下車

參考車資：200日圓

旅程時間：約30分鐘（電車10分鐘+徒步20分鐘）



不用轉車就可以前往歎溫泉超方便

這些溫泉幾乎都可以從JR的主要車站前往，不需要換車就可以抵達，不但不用擔心換錯車，也大大降低了迷路的可能性，最適合對日本還不是很熟悉的自由行新手前往。外國旅客更可以利用JR PASS省去非常多的交通費，即使去比較遠的地方也不用擔心預算超過唷！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】