深圳Costco超市18大必買好物　1.5萬平方米4千多種商品入場前必讀

Costco深圳店開業資訊！被喻為「山姆勁敵」、同屬大型倉儲式超市的Costco深圳店，於2024年1月12日開幕。《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合了Costco佈局、如何申請Costco會員、場內18大必買好物以及由香港前往該處的交通資訊，方便大家到Costco搜羅心頭好、盡興而歸。



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Costco深圳店（蘇煒然攝）

購物後不想趕著回港的朋友，可以順便看看龍華酒店資訊以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，供你計劃旅程時慳得更多。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

Costco的賀年禮盒（圖片來源：小紅書@雯崽兒）

Costco深圳店入場前必讀攻略

Costco跟山姆超市一樣，同屬源於美國的「過江龍」倉儲式超市，大部份商品均屬低價且大件。不過，Costco跟山姆超市略有不同，Costco主力販售源自外國以及自家品牌KIRKLAND的商品，而山姆超市的商品則比較國際化，不但有外國品牌，亦有許多出產自內地的商品。若想嘗試到環球不同國家的產品，選到Costco就對了。

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另外，到Costco購物跟山姆超市一樣，必須先成為會員或與已成為會員的親友同行。申請成為Costco會員的方法如下：

深圳Costco超市佈局

Costco深圳店位於於龍華區民達路。全店樓高四層，劃設26個購物區。其中，地面層面積廣達1.5萬平方米，提供4,000多種不同種類的商品。當中包括新鮮蔬果、冷凍食品、酒、糖果、熟食、電器、家居用品、五金工具、園藝用品、運動用品、服飾、珠寶，等，商品算得上應有盡有。

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除了各間超市常見的乾貨區、濕貨區，Costco深圳店更特設聽力中心、驗眼室，為會員免費進行聽力及視力檢查。檢查後，會員更可因應需要即場配眼鏡及助聽器。此外，Costco深圳店更重視車主的購物體驗——提供電動車充電站，甚至免費充氮氣服務。

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深圳店更設有美食廣場，但店方為避免分店開幕初期出現混亂，暫不提供餐飲服務。

深圳Costco超市18大必買好物！

Costco深圳店商品繁多，有18款商品港人或會特別鍾情。當中包括「松屋」牛肉飯、大顆粒蟹黃醬、「太二」酸菜魚、土雞湯炖鮑魚、「老長沙」豬油拌粉、馬來西亞肉骨茶、潮汕牛雜鍋、火辣雞蛋黃醬飯、墨西哥牛肉薄餅以及炭烤雞腿肉串10款冷凍食品。

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當中，松屋、太二分別是日本與內地知名餐廳，日後大家不用刻意出埠，在家都吃到相關的味道。

此外，新年期間特設的「年貨專區」有8款賀年禮品適合將會拜年的朋友購買，包括即食燕窩「顏依依」、包含鮑魚、螺片的「海味臻禮海鮮禮盒」、巨大版「愉快動物餅」、龍年版「可口可樂」、放滿牛肉乾的「荷美爾」龍造型禮盒、KIRKLAND雜餅。若怕小朋友對食品興趣不大，可以考慮購買「百思童年」龍年工藝套裝、「千年榫」古城模型，讓小朋友一嘗動手製作龍年玩具的樂趣。

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香港至Costco交通方法

Costco深圳店位於龍華區，距離香港邊境較遠，前往時宜預留更多時間。從福田口岸入境後，大家可以乘搭觀光巴士「龍華文旅專線A線」，於「龍華實驗學校（紅山地鐵站）」站下車，再沿龍華人民路西行至新區大道，再向北走（路程約需13分鐘），全程約55分鐘。

（圖片來源：龍華文體雲公眾號）

觀光巴士的詳細資訊，可參閱以下文章：