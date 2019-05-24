【名家】劉奇蘭： 李存義的師父 形意祖師門下八大弟子之一

劉奇蘭（1819—1889，由於年代久遠，並無遺像留下。故今天的封面圖取自其後輩著作，以作示意），字奇翡，出生在河北深縣。不同於當時大部分武人，劉奇蘭祖上乃書香門弟，他在鄉里間亦頗負名聲，由於自小熱愛武術，他拜入同屬深縣人的形意祖師李飛羽門下，與車毅齋、郭雲深、宋世榮等人，合稱為形意門的「八大弟子」。

按照武術界流的行說法，形意門的每位宗師，各有擅長的打法和套路。例如車毅齋便精通十二形中的「鼍形」，宋世榮則以「蛇形」獨步一時等。至於劉奇蘭，他就是以「龍形」而聞名武術界。據其子劉殿琛的《形意拳術抉微》所載，龍形有「搜骨之法」。演練時上身要俯低，前腿、前手隨之向前探出，由此整個下肢都能得到鍛煉，習者亦可以感受清楚腿胯至脊骨的勁力傳導。劉奇蘭以此招成名，大底就是其腰腿力量的轉換，比常人更為順暢。而他對上下伏身的打法，也該掌握得極其透徹：

（點擊圖片觀看《形意拳術抉微》所載的龍形）

劉奇蘭不僅武藝卓著，性格亦不保守，他經常與武術界同道切磋交流。據聞郭雲深去到京城，與八卦掌之祖董海川會面時，便是擕同劉奇蘭一起前往。其時董海川已經在武術界打出名堂，郭雲深與劉奇蘭俱對他的武學水平大為欣賞。由是者三人經常一起鑽研所學，奠定了形意、八卦兩門之間的友誼。而劉奇蘭亦在此行中收獲甚豐，閱歷和拳技都更上一層樓。

劉奇蘭從京城返鄉之後，便正式開展了自己的授拳生涯。他精通文事，加上為人素不藏私，故此很快就收納了一幫高徒。例如中華武士會的教務長李存義，便是劉奇蘭的弟子。按《逝去的武林》作者李仲軒介紹，李存義一脈完整繼承了劉奇蘭的「龍形搜骨」技法，故而比武時往往能夠追上敵人的節奏。至於「形意八卦門」的創始人、被譽為「閃電手」的河北宗師張占魁，亦曾拜入劉奇蘭門下。

值得一提的是，除了形意拳弟子外，八卦門人亦曾經受到劉奇蘭的指點。例如上星期介紹的八卦掌宗師劉鳳春，便跟隨過劉奇蘭學習了一段時間。從中亦可以看出，有關劉奇蘭性情寬大的風評，確實所言非虛。

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1889年，劉奇蘭於家鄉深縣逝世，享年七十歲。在他的努力下，形意拳傳遍整個河北地區。而他及師兄郭雲深，則被後人尊奉為「河北派」形意拳的兩大代表人物。事實上，劉奇蘭的影響力絕不僅限於河北，蓋因劉奇蘭的弟子大多都在武術界內身居要職，例如前文提到過的李存義、張占魁，以及人稱「鐵胳膊」的王福元（1856—1916）等。而在孫祿堂的《拳意述真》中，亦特意收錄了劉奇蘭的手稿。可以說，當時全個北方武術界，都留下了劉奇蘭的痕跡。

至於劉奇蘭的兒子劉殿琛，亦盡得其父真傳。比起一般的國術拳師，劉殿琛更喜歡用其時新穎的生理科學，去解釋形意拳的各式技法。這點在當年來說，可謂是開武術界的先河。他的這一項舉措，亦為劉奇蘭一脈留下了不一樣的色彩。