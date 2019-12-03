【葉問：終極一戰】宗師的落魄與愛情　走下神壇的真正傳奇

在芸芸葉問影視系列之中，由邱禮濤導演所拍攝的《葉問：終極一戰》，是一部頗為別緻的作品。片裡黃秋生所飾演的葉問，並沒有甄子丹的威風，也不像梁朝偉般儒雅。但卻刻劃了宗師落魄的一面，以及與身邊人的各種磨合。 正是貼地與人性化的刻劃，賦予了這部「葉問」不一樣的魅力，值得細味。

一個人，孤身走

《葉問：終極一戰》（Ip Man: The Final Fight）於2013年上映，故事圍繞葉問的晚年生活而展開。

1949年，患有胃病的葉問隻身來到香港。為生活，他在港九飯店職工總會天台開班教授詠春，並收了工會主席梁雙（洪天明 飾）等人作徒弟。其妻張永成（袁詠儀 飾）本打算來港定居團聚，但由於太過窮困只得折返內地。翌年，中港邊境關閉，夫妻二人從此訣別。而他們的長子葉準（張頌文 飾）則選擇了在內地升學。

年老孤苦的葉問認識了歌女珍妮（周楚楚 飾），兩人慢慢成為了親密知己。然而，他們的關係卻遭受到弟子白眼。胃病愈益嚴重的葉問，更在無意間被珍妮餵食了鴉片止痛。最後連珍妮也先葉問一步而去。

不過，生活中的苦難並沒有令葉問傳奇褪色。憑藉過人身手及武德，葉問成功與白鶴派掌門吳忠（曾志偉 飾）化敵為友，並打敗了雄據在九龍城寨的惡霸「地頭龍」（熊欣欣 飾），為民除害。

臨終前，葉問叫兒子將他的木人樁打法攝錄成像。為他的宗師生涯，留下最後註腳……

2013年上映的《葉問：終極一戰》，以寫實角度描繪葉問的下半生。

葉問的難題

在同類型的作品之中，這部電影的知名度不算高，或許與當時的「葉問電影」實在太多有關。而本作的主演黃秋生，亦普遍不被視為武打演員。在種種因素底下，它難以引起大眾的關注，也實屬情有可原。

然而翻查影評，其實它的評價絕對不低。有道它還原了香港的舊日面貌，這亦是編輯J欣賞的地方之一。雖然其他的「葉問電影」都相當注重時代元素，但終究都是以前襯托出葉問的高尚形象，如挑戰強權的甄子丹、俗塵不染的梁朝偉等。簡單來說，他們的「葉問」都是高於時代、抽離於「凡間」。而黃秋生的葉問卻是真真正正融入時代：他會生病、飢餓、貧困、寂寞，同時亦有愛情的需要。

總之，香港人的難題，一一都可以在他身上找到痕跡。而比起激情反抗，他似乎更願意默默承受。當徒弟盜用他的名頭，甚或責難他的愛情生活時，他不會擺出師父的威嚴還擊，倒選擇跟愛人搬離是非之地。

以往的葉問作品，很少觸及葉問的愛情世界，本作葉問的紅顏知己周楚楚佔據了重要位置。

立身中正 內方外圓

這種低調的態度，並不代表懦弱。事實上，葉問依然有他的原則。他勸勉陳小春飾演的警察，要憑良心做事，不能向同門施暴。面對不公，他會挺身而出，戰死方休。而遇上同道，他會打開心扉，坦誠相待。這些場景表明，葉問並沒有放棄他的原則。只是當原則遇上現實，自然就需要改變表述形式。一如葉問在片末所講的處世原則：

處世樹為模，本固任從枝葉動；立身錢作樣，內方還要外邊圓

說到原則，不得不提片中「李小龍」的定位。畢竟若非李小龍的影響力，葉問的故事也未必會再度牽起熱話。因此很多同類型的電影，都會刻意強調他們的親密關係，或者葉問對李小龍的啟蒙作用。然而本片卻不住顯示，葉問與李小龍的疏離，以及對他部份行為的不屑。

編輯J並非詠春門人，不曉得上述的劇情是否符合史實。但單從觀影角度來講，這幕讓我們再次體認到，葉問跟李小龍始終是不同的個體。葉問有葉問的價值觀，李小龍有李小龍的風格。葉問的行事原則，在其身上就已經得到反映，無須依靠李小龍的光環來襯托，反之亦然。這點相信是對時下的「葉問產品」的各式各樣風潮，一個認真嚴肅的反思。

黃秋生的葉問，有著鮮明的個人風格，他有自己一套行事作風，無需他人襯托

如何「記念」？

最後，說回電影的動作環節。正如前文所述，黃秋生的確並非專業武打演員，而片中為了塑造詠春的格調，亦偶爾會出現了一些典型的核板印象。例如每逢交手，就必定要擺出攤手、用日字衝拳等。但撇除這些沙石，本片的武打場面絕對不過不失。始終黃秋生曾經長時間學習過大聖劈掛，拍攝動作戲自有一套。而飾演白鶴門吳忠的曾志偉，其實年青時也曾是龍虎武師，只是一時遭人遺忘了。至於其他演員，如盧惠光、熊欣欣等，他們的身手就更加是不在話下。縱使未必人人喜歡這個演員陣容，但以戲論戲確實不俗。

或許，本片對觀眾的最大啟發，並不在葉問有多能打、詠春有多厲害。而是當大眾都鋪天蓋地宣傳宗師的時候，我們都忘記了這批宗師之所以會紮根香港，真正的原因在於戰亂和貧窮。而武術能夠成為當時一整代人的集體回憶，亦同樣是出於物質匱乏、治安欠佳的社會環境。

我們不斷透過影視作品，歌頌前人豐碩的功績，但又有誰體察過他們的痛楚？究竟甚麼形式的「記念」和「回憶」，才算適當？這點實在值得大家深思。