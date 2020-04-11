【禁聚令】第二輪防疫抗疫基金力度不足　搏擊業界或將面臨倒閉潮

政府早前公布第二輪防疫抗疫基金，當中包括向每名體育總會及體育機構的註冊教練提供一次過7,500港元補助金，以及向健身中心營運者發放一次性10萬港元津貼。但面對目前疫情和防疫措施的影響，部份健身及搏擊運動界教練認為第二輪防疫抗疫基金力度不足，並忽略了業界的實際情況，未能真正解決業界正在面對的困境。

健身中心業界及搏擊運動教練界今日(4月11日)舉辦記者會就第二輪「防疫抗疫基金」進行回應，認為：

（一）健身中心津貼金額嚴重不足、不成比例

（二）再完全沒有商量下一刀切強制健身中心停業

（三）第二輪基金仍然遺漏大批教練

（四）政府低估健身業界對抗疫的貢獻

政府對業界的補貼嚴重不足

記者會召集人之一，RMG泰拳健體中心負責人柯尊鼎(Ray)表示，其實自一月疫情開始後，大部份拳館的生意已經大跌了六至八成。然而政府卻在大家努力堅持營業的幾個月後忽然要求健身中心停業14日，並再延長停業令多14日。當中的傷害是非常之大。而政府對業界的補貼卻是嚴重不足，一刀切的10萬元，不要說基本開支和交租，教練連普通的生活和食飯也有問題。他認為政府嚴重低估了業界的需求及對社會的貢獻和經濟效益。

另外，柯尊鼎表示政府從來沒有跟業界商量如何做好防疫措施，只是在不明白行業如何運作下一刀切就要業界停業，完全是外行人管內行人。

RMG泰拳健體中心負責人柯尊鼎。(李嘉譽 攝)

運動員在疫情下的雙重打擊

而另一位記者會召集人，香港現役拳擊運動員及拳館創辦人袁文俊(Day)就表示，今次的疫情除了拳館和教練外，也十分影響運動員。運動員能夠在海外賽事獲獎需要的是多年的默默耕耘，包括自資去受訓、參賽。而他們一年會到海外比賽三次，一般有強積金的的公司都不會聘請他們擔任長工，導致運動員只能自力更生。而在疫情下再加上拳館關閉，這些運動員的收入基本上等於零。

加上很多運動員雖然會在拳館擔任助教，但因為支出問題都未能獲得體育總會的註冊教練資格，所以根本沒有辦法獲得7500港元的補助金。袁文俊希望政府能夠放寬教練申請補助金的門檻，並表示7500港元補助實在太低，認為補助金應提升到2萬至2.5萬港元。另外，他亦強調現在的疫情除了影響運動員的收入外，更因為未能練習而影響他們在搏擊運動的將來。

停業後重開就如重新開業

身兼泰拳理事會副主席及香港泰拳代表隊教練的迪暉拳館館主梁偉耀則補充，今次的疫情對整個業界的傷害都很大。業界的收入就是源至學生，突然的停業會影響學員的恆常心，而停業後重開就如重新開業，要由頭開始招生，業績和生意額明顯下跌很多。他希望政府能夠提供一個金額去資助教練和運動員，並給出一個清晰的指引讓業界知道如何申請。

迪暉拳館館主梁偉耀。(李嘉譽 攝)

政府對健身中心的定義含糊

東區區議員李予信就表示曾經向衞生署查詢哪個行業屬於健身中心定義的範圍內，但回覆竟是要業界自己看法律條文。他認為政府根本不清楚該如何訂立補助機制，亦低估了業界的經濟貢獻及業界商戶的實際總數。

在記者會完結時，召集人柯尊鼎表示，假如疫情繼續不受控，而政府的援助依然不足的話，到5至6月的時候相信一半的業界約1500間拳館將會要倒閉，並有數千人將會失業。假若在4月23日停業限制完結後，業界低迷的情況未有好轉，而政府的態度依然故我的話，業界一定會繼續爭取。