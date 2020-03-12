【新冠肺炎】免握手親密接觸　抱拳禮打招呼　

新冠肺炎疫情期間，大家減少了身體接觸，各國元首也率先表率。例如早前德國內政部長在一次會議中，拒和總理默克爾（Angela Merkel）握手，但換來總理諒解一笑。港大醫學院院長梁卓偉近日亦推廣「Elbow Shake」，而台灣總統蔡英文，早前在接見澳洲駐台代表時，則以「拱手不握手」為原則，讓對方也入鄉隨俗。或者，在這個時候，除了拱手禮外，中國傳統武術界的「抱拳禮」，也是一個不錯的打招呼選擇。

「抱拳禮」又名「抱拳拱手」，起源於周代以前的「揖禮」，具超過3000年歷史，在《論語》及《周禮》中便早有記載。

剛剛打完UFC248的張偉麗，她之前在見傳媒時亦擺了一個抱拳禮。(Gettyimages)

右掌左拳有決生死之意

一般的抱拳禮都是左掌右拳，不大講究屈指與否等細節。但對習武者來說，抱拳禮包含著許多象徵意義，不可不慎。按《道德經》第31章，「君子貴則貴左，用兵則貴右」，若果武者擺了右掌左拳的姿勢，就有動武決生死之意。所以武者間問好，必須緊守左掌右拳的規矩，而左掌手指亦要屈好，以示謙卑之意。抱拳在古代作為一種見面禮節，猶如當代握手般，一般都伴有「久仰」、「幸會」等敬詞。

從傳統上講，左手掌四指分別代表「德、智、體、美」四育，故必須顯於人前。此外，右拳五指及左掌四指亦各自象徵著「五湖」、「四海」。兩者相合，就有天下一家、以武會友的意思。更有人認為，左掌為月、右拳為日，抱拳禮實則就是一個「反清復明」的手勢，應是南拳中人所專屬（出於清朝火燒南少林的傳說，南拳素來被視為反清武術）。

據說，古代武林同道以抱拳作禮，除了有謙恭之意外，雙方亦因而避免握手，不會太靠近，對學武之人來說，可避免在握手時互相猜忌比力，惹來芥蒂嫌隙。

最後，小編想與各位分享一個有關禮的故事。在《韓詩外傳》中，提及一個孟子企圖休妻的故事。事緣是孟子某次入房，見到妻子沒有穿著整齊(另一說法是妻子踞坐，一種不合禮節的坐法)，孟子大為生氣一度想休妻。後來孟母(孟母三遷那個母親)教訓孟子，入門前沒有先說一聲打聲招呼，或問問裡面有何人，好讓別人有準備備禮而不失。孟母更說入房應眼往下望，避免馬上看到別人不合禮之處，所以是孟子不懂禮的本意呢！

孟母這教訓指出，禮的本意應多為人設想，能尊重他人，包容並蓄，而不是只看外在形式，老計較對方是否跟隨「禮節」。