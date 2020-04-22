【巴西柔術】維京人地鐵勒暈鬧事醉漢　裸絞與Neck Crank大不同

醉漢大鬧洛杉磯地鐵時，被民間高手極速以裸絞（Rear Naked Choke, RNC）勒暈制服。到底裸絞跟Neck Crank有甚麼分別？

近日，網上流傳一段洛杉磯地鐵的打架影片。片中事件其實發生在2016年，一名醉漢在車廂內發狂，不斷騷擾及挑釁其他乘客。正當眾多乘客感到困擾無助之際，一名「民間高手」突然出手，一拳不出地極速制服了醉漢。到底「高手」用了甚麼絕技呢？

▍醉漢大鬧洛杉磯地鐵 被民間高手瞬間制服

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晚上時份，在洛杉磯地鐵世博會線的一列列車上，一名25歲男子在酒精及藥物影響下突然失控鬧事。他脫掉上衣赤裸上身，在車廂內四處遊蕩並滋擾其他乘客，甚至意圖向旁人動手。車廂內有乘客嘗試舉起單車抵擋，但醉漢以手推開單車繼續大聲呼喝。



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這時一名一直坐在旁邊的男子突然出手，從後以「裸絞」（Rear naked choke）勒住醉漢頸部，不消10秒便把其勒昏在地，馬上贏得車上一片掌聲。之後他更以腳抵住醉漢在地，直至警察到場為至。醉漢其後證實因「醉酒鬧事」及「行為不檢」而被捕。

這名的民間高手名為Adrian Kaczmarek，正職是一名健身室經理。事後他被網民冠以「維京人」稱號。他表示自己有見醉漢威脅到其他乘客，於是決定出手︰

「我更關心我的安全以及火車上人員的安全。我不確定他是否有刀還是槍。」

「我見到他開始進行肢體動作，動手把人們推開，事情即將一發不可收拾，於是我認為最好的辦法就是挺身而出去制服他。」

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▍裸絞是甚麼？又跟Neck Crank 有甚麼分別？

裸絞，英語為Rear naked choke（RNC），是用手臂按壓對方的頸靜脈及頸動脈，做成腦部短暫缺血及缺氧，以致對方暈倒。因此，裸絞是一個「血鎖」（Blood chokes），屬於絞技的一種。

而Neck Crank 是一個集合多個技術的總稱。只要是扭動、摺疊或以其他方式對頸椎作出壓迫和傷害，就是Neck Crank 。簡單來說，就是對頸椎做的「關節技」。



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Neck Crank並不只是會讓人疼痛這麼簡單，例如在UFC 229 中Khabib 的Neck Crank，除了是在按壓下巴的關節（顳下頜 - TMJ）和肌肉（嚼肌 - masseter muscle），同時也對頸椎做成壓力。Khabib 繼續施力的話，可以對這些關節做成很大傷害。而在下壓的情況之下，頸的氣管和血管也會同樣受到壓力，因此也可以令人暈眩。





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