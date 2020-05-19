【UFC】Khabib更新父親病況　指家族中超過二十人感染新冠肺炎

撰文：公相君
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現任155磅UFC輕量級冠軍Khabib Nurmagomedov的父親Abdulmanap Nurmagomedov在三星期前因肺炎和流感症狀入院，之後Abdulmanap因病情影響而須進行心臟手術，並在心臟手術後一度昏迷直到早前才甦醒。
Khabib與父親Abdulmanap。圖片來源：https://bit.ly/2T2KeGR
在父親甦醒後，Khabib在昨日(18日)在Instagram發布視頻更新父親的狀況，並呼籲大家繼續保持安。
雖然之前有報道指Abdulmanap的新冠肺炎測試結果為陰性，但Khabib就在視頻中表示父親的心臟手術是因為新冠病毒引起的併發症，並指他的家族中除父親Abdulmanap外還有超過二十人感染新冠病毒，當中一些更已經離世。
我家族中有二十多位直系親屬遭受COVID-19的感染而須接受深切治療。他們當中有些人已經不再在我們身邊了。至於我父親，他得到了很多支持，很多人都在關心我父親的情況。我父親現在仍在留院中。他仍在與這個疾病搏鬥。他的心臟因COVID-19導致併發症。父親Abdulmanap去年曾進行心臟手術，最近也進行了第二次手術，因此他的病情仍然很糟。這是所有我現在能夠說的。我要感謝所有人對我們的支持、祝福和祈禱。我希望大家一切順利。小心留意安全健康。非常感謝你。
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