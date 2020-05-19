【UFC】Khabib更新父親病況　指家族中超過二十人感染新冠肺炎

我家族中有二十多位直系親屬遭受COVID-19的感染而須接受深切治療。他們當中有些人已經不再在我們身邊了。至於我父親，他得到了很多支持，很多人都在關心我父親的情況。我父親現在仍在留院中。他仍在與這個疾病搏鬥。他的心臟因COVID-19導致併發症。父親Abdulmanap去年曾進行心臟手術，最近也進行了第二次手術，因此他的病情仍然很糟。這是所有我現在能夠說的。我要感謝所有人對我們的支持、祝福和祈禱。我希望大家一切順利。小心留意安全健康。非常感謝你。