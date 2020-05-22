黎美言感謝G-1衝擊 披荊棘創業推拳擊舞蹈

數年前由電視台舉辦香港首個女子格鬥真人騷「G-1格鬥會」，前偶像組合HotCha成員黎美言（Winkie）參與其中。雖然節目釀成風波，鎂光燈下是是非非成了焦點，但對Winkie而言這次比賽是人生重要一課。賽後她走出陰霾，亦以此檢視自己，促成她走上拳擊舞蹈教練之路。 文、攝：賴家俊

「當時打完G-1，其中是非對我刺激很深，但我要感謝這個節目！」

當年格鬥真人騷，坊間以為Winkie不歡而散，但對Winkie而言，賽事和當中涉及的流言蜚語，燃起了她心中那團火，開始思考去向。

自小好舞蹈的黎美言，中學時陷入狂迷狀態，報堂學習不同舞蹈。甫入城大便加入跳舞學會，積極出SHOW，主動走在最前，在台上發光發亮。因為是登台常客，Winkie終為星探發掘，在數千人的遴選競爭中脫穎而出，成為HotCha最後一位隊員。

對一個剛踏入職場的初生之犢而言，娛圈是五光十色的大千世界，入行對Winkie來說是誤打誤撞，看似有準備但又來得突然。成為眾人焦點後，圈內的複雜起落，令她瞬間成長。

「當你成為眾人焦點後便很大壓力。你重穿衫褲鞋襪會被人寫，拍拖也會有人寫，你出入永遠受人注目。」

黎美言表示，加入娛圈成為眾人焦點後，圈內的複雜起落，令她瞬間成長。

泰拳讓自己走出迷失

以歌唱組合闖蕩七八年後，組員間因為不同理念分開。Winkie打後兩年困於情緒病，期間開始思索今後發展，希望在另一區域挑戰自己。偶矣下曾對外提過人生想打一場交，怎料電視台知道後便找上門約她參加格鬥真人騷。只是短短兩日，Winkie在沒問過父母下，簽生死狀參加比賽。

「很多人廿多歲時都應會遇過不知要怎樣，混頓迷失的狀態。自己是否適合這個工作？當時在樽頸位，很迷失，我希望入擂台打醒自己。參加時心好驚，藝人要靠樣，若果打傷了怎麼辦？但心想打到毀容了便去整容。在身邊親友群起反對下，有把聲音不斷叫我參賽，我要克服心魔。」

這一仗，Winkie雖然敗陣，卻讓她擴闊眼界和想法，發奮圖強。

比賽期間，Winkie需要找拳館贊助，因這緣份認識了蔡東曉師傅，從而更深入認識泰拳運動。蔡師傅諄諄善誘，提醒她娛圈生活走馬看花，勸她考教練牌旁身。Winkie這段期間邊學拳邊打比賽，也讓她愛上泰拳運動，憑此走出陰霾，留館擔任助教，幾年間考獲多個專業資格。

「若果創業，要找一樣你熱愛，每日興奮期待的事做，這樣你才選對方向！」

在賽後試業階段，每當Winkie走在街上，很多人認得她是Hotcha跳舞成員；G-1播出時期，很多人亦認得她就是全女班MMA賽事的參賽者。她心想大家對自己的認知是跳舞和打拳，那何不在這兩個方向發展專業？這兩個運動都有相似地方，大家都在表達身體形態，泰拳要鬥智鬥力，兩種學問都急不來，要深耕鍛煉。

「我非常熱愛泰拳運動，雖然未知自己夠不夠資格，但我希望為這運動平反。泰拳已在香港多年，但近年因明星效應特別多人玩，但很多人會誤解它是暴力和血腥，充滿汗臭，女仔練了會變大隻。但其實這運動既不暴力，也有美學，女仔訓練得宜可瘦身健體。」

讓三到八十歲均跳出自己風格

Winkie萌生做生意念頭，在師友意見下，坐言起行決心轉型，落手落腳開辦舞蹈學校，進修學習，建立自己品牌。回顧少年時代外國有很多Thai Boxing Dance，雖然香港的健身室也有教打Combat的課程，但當中偏重單Beat，缺乏度身訂造教學。這觀察讓她想通了市場定位，遂把泰拳加入舞蹈，甚至跳女團Hip Hop。每個學員風格不同，Winkie希望由教練角色，幫助他們尋找屬於自己的節奏，在平衡之餘跳出不同風格。

談及教授拳擊舞蹈，Winkie定位在舞蹈，嘗試用人氣女團名曲重新編排，吸引學員學習，坦言「八成人不接受太激動的事物，但很多人內心仍然想玩新潮野」。減肥以外，Winkie學生偏佈三到八十歲，學生可學習鍛煉核心肌群，靈活身手，強健身體之餘減少受傷機會。

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網上和實體課堂差異

早於二月疫情爆發早期，Winkie已率先求變，是香港第一批教練使用網上直播平台教學。她檢視傳統教學短片，只是預先錄影，師生缺乏互動。直播教學可以有人即時指正和鼓勵，亦有度身訂造排舞，她相信網上互動教學不論疫情是否存在，會是大勢所趨，因為只有透過網絡，才可以接觸全世界學生，讓自己的理念推去全球。

小記不禁向她請教，如何彌合網上直播與實際教學的差異？Winkie明確表示，兩者始終有分別，無法彌合。

「實體堂可以打沙包，有很多家中沒可能有的工具。香港的居住環境太少，運動種類選擇有限。但網上直播教學仍有發展空間，是因為這比單看一條錄影短片好，有師生互動，但學員要更多互動一定是去實體班。」

網上課程方便一些工作時間很長，很晚才能回家的學員，他們單是交通時間來回已兩三個小時。時間成本高，但又想做運動求健康，若想作出改變，這樣網上課程仍能讓他們在家爆汗做運動。

總結舊日走過的蹊踁，很多人不明白Winkie追求怎麼。對她而言追尋的不是金錢生活，而是實踐夢想。因此，感謝上天給予機緣，讓她走出擂台後，再一次昂頭挺胸踏上前路。

（黎美言正於01空間活動平台提供「親子拳擊舞蹈」網上學習課程，詳情請按此）