舞蹈X武術：女子三人組教小朋友打出動感

七月中旬又是暑假開始，趁著漫長暑假讓小朋友舒展筋骨，動動身手，培養強健體魄，才不虛渡長假。《武備志》在這暑假會一連幾篇報道，介紹有關小朋友或走入校園的武術運動。這次受訪的武術舞蹈團，便將中國武術融入音樂舞蹈，增加學童學習趣味，讓他們打得一身好身手！ 文、攝：賴家俊

導師BoBo(上右一)、助教Kammy(上左一)與一眾小朋友學員（賴家俊 攝）

創辦人之一BoBo是前香港武術青年隊成員。BoBo自幼學習中國舞和芭蕾舞，踏入小學開始習武，並於初中加入香港武術隊，以比賽套路、太極劍和太極槍項目參與多個國際及亞洲賽事。高中退役後向幼兒教育事業發展，期間認識習舞蹈多年的Kammy和Kwan，源於一次像《笑林足球》的點子爆發，大家說笑不如將舞蹈加入武術，最終三人合辦武術及舞蹈團，全職教授舞蹈和武術，並以比較強調剛強用力的Hip Hop 等音樂，融入小朋友武術套路中。

小朋友增長肌力，馬步甚穩。（賴家俊 攝） 由創辦至今短短兩三年時間，幾位年青導師憑著起初的教學信念，已開辦恒常興趣班，並入校提供課外活動服務，帶領學童出賽，摸索出自己的教學蹊徑。 「舞蹈和武術看似是不同東西，舞者藉舞蹈來表達自己，武者卻以武術來控制自己。但它們仍有相通處，兩者都是講究動感、節奏和力量的運動。所以希望透過舞武混合，以注重節奏方式，讓小朋友學得開心。」

以遊戲音樂拍子增趣味

用來識別組別和空間範圍的小豆袋。（賴家俊 攝） 因應小朋友專注度有限，導師在設計課程時強調趣味和互動，透過遊戲和音樂拍子，跟小朋友熱身，推動他們學習動機。導師會以幾枚不同顏色的豆袋劃定位置或分組，學員遵從導師指示齊齊熱身，並有序排隊逐個打拳或耍兵器，再逐個接受導師專門而設的訓練。 導師們表示，幼童階段年齡間差異特別明顯，所以每班年齡要求都是重要考慮。暑期班都盡量要求以接近的年齡群為一組，這樣在教學和學習兩方才會事半功倍。而武術訓練與玩遊戲一樣講求規矩，小孩經過導師訓練後個個氣宇軒昂，可以做到分組練習，互相督促，除了學會基本舞蹈外，也懂得打刀槍劍棍，掌握兩種運動基本要求。

「在體能發展上，受訓練的小孩一般有較強肌力，例如紮馬步可以達一分鐘。而透過五步拳套路練習，讓他們提高身體協調能力，做到手到腳到，掌握定點和平衡。而最重要的是學習態度，武術教育教導要懂規矩，遵重指示，亦教導他們不可以以武凌人。相較其他運動，武術強調師兄師姐這輩份身份，對小朋友來說是身份認同，督促他們要自己照顧自己，做好榜樣，也有責任指導後輩。」

導師BoBo這兩年經歷兩個身份轉變，分別是由幼師轉型為教練，另一個是由武術運動員轉型為武教教練。

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身份轉型感觸良多

對於從幼師到教練轉變，BoBo表示她仍在學習如何做教練，而這個身份轉變對她衝擊最大，當中尤以對小孩的方式：