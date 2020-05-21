【MMA】綜合格鬥非無限制街頭打鬥　從異種格鬥到有規範競賽方式

近日，在香港發生「保安員假扮武術教練藉試鏡進行非禮」的事件，又有「青年男子扯頭三度起腳膝撞少女」的影片熱傳。一時間，市民對武術搏擊的關注度大大提升，可是同時亦衍生出一些根深蒂固的「偏見」及「誤解」，包括了「街頭打架=MMA」。

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「街頭MMA」或是「甚麼甚麼MMA」之類。雖然有些人只是打趣覺得好玩亂說一通，但必須強調︰MMA不是街頭打架，街頭打架也不會是MMA。當然，資歷深一點的MMA拳迷或許會說，MMA本來是源於街頭格鬥，這個雖然是有一點真確性，但現在其實已經不再適用。

若要清楚明白這個關係，或許先要簡單說明一下何謂「MMA綜合格鬥」以及其演變過程，而當中除了MMA外，還涉及了幾個重要的名詞︰Vale Tudo、Ultimate Fighting、NHB。

▍甚麼才是 MMA？

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首先，MMA是英文「Mixed Martial Arts」的縮寫，華語多稱「綜合格鬥技」。舉辦綜合格鬥賽的原意是讓不同派別的選手進行近乎沒有規則限制的比賽，意思就是任何拳擊、踢擊、摔技、關節技和寢技（地上戰）都是容許的。但是，MMA - Mixed Martial Arts 這個詞其實是在1998年才被採納被廣泛使用。

在北美，UFC 類型的賽事在1993年到1998年期間，其實都被稱之為Ultimate Fighting、NHB Fighting，甚至是更簡單的Cage Fighting。至於日本早在 1985 已有佐山聰創立修斗系統，而綜合格鬥類的賽事都會以自己的組織為名，例如「Shooto修斗」或是「Pancrase - Hybrid Wrestling」。

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早於1960年左右，巴西就已經有出現了一種名叫Vale-tudo（解作「甚麼都可以」）的比賽模式，更逐漸變成一種近乎無規則格鬥比賽的統稱。Vale-tudo 開始時以地下比賽為主，尤其以Gracie 柔術和 Luta Livre（類似降服式摔跤）的「比賽」最為激烈，往往在沙灘或是街頭碰面就立即「比賽」。所以早期Gracie 柔術標榜的就是「街頭防身」和「自衛術」。

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而在1993年，Gracie 家族的長子Rorion Gracie 把這種Vale-tudo 的比賽方式帶到美國，與商人合辦了第一屆的UFC（Ultimate Fighting Championship），成為綜合格鬥技MMA 的雛形。UFC 及其他類似的賽事直到MMA這個名詞廣泛使用之前，也被稱為Ultimate Fighting（終極格鬥）或是Cage Fighting（鐵籠戰/困獸鬥），除此之外就是Vale Tudo 和 NHB。

至於 NHB 就是No Holds Barred 的縮寫，這個詞源於職業摔角中的一個比賽模式，就是「不禁止任何鎖技」的特別賽例，而在格鬥界的意思就是「沒有限制的比賽」，選手喜歡怎樣打就怎樣打。而在MMA一詞大行其道之前，街頭格鬥在北美一般都會被形容為NHB的比賽。

延伸閱讀︰

UFC 1：25年前的瘋狂與一切的開端

日本MMA比賽簡史：一切由修斗開始

【Pancrase簡史 】25年來從摔角至MMA 開掌打擊成經典

▍現在「MMA」一詞已具備獨立意義

早期的綜合格鬥賽參賽者有不少只懂單一的技術，但大家很快就明白到自己的不足而決定學習新的技術，在自己擅長的打法外，還會找來擅長另一個種打鬥方式的選手來當練習夥伴，把個人技術上的漏洞修補並進行技術交流。

這個做法後來在MMA界就越來越普遍，漸漸就變成現在的團隊系統，成為各自的MMA綜合格鬥技系統。隨著這項賽事的流行，MMA慢慢就變成了一個立技寢技雙修的格鬥系統的代名詞——綜合格鬥技，而MMA賽事亦不再是讓不同的單一武術互相比拼的賽事，而變成一個固定的名詞及一個擁有一整套有規則管理的運動系統。

武備志便曾撰文羅列出MMA 的違規動作︰《MMA 規例︰綜合格鬥不是無限制格鬥 插眼踢襠外的違規動作》。各位有興趣可以去看看。

▍不是有地戰就是MMA

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【常見巴西柔術基本摔法和降服技巧】

在MMA流行的初期，因為這些「無限制」的技術跟街頭打架類似，尤其地戰的關係，所以當初很多人把MMA歸類為爛仔交，沒有任何技術可言。這樣的錯覺源於很多街頭爭執到會演變成其中一方因為站不穩（或絆倒）而到在地上的關係（正是Graice柔術早期所說的90%打鬥都會演變成地戰的原因），但實際上，普通人要摔或是推倒一個在真正練過任何武術的人來說其實並非易事。

而時移世易，因為MMA近年帶起的風潮，讓一般大眾開始認識地戰的存在，並令很多人很多人都會把地戰和MMA畫上等號，一見到打架雙方倒地就會︰「嘩，MMA啊」的驚訝不已，反過來由MMA等於爛仔交，演變成爛仔交等於MMA，這個令人汗顏的情況。

除了上述那視頻和之前數個香港的士司機打鬥片段被網民稱為街頭MMA外，其實外國一些視頻也被歸類為經典的「街頭MMA」，其中比較著名的應該是「麥記芝士漢堡大戰」。

延伸閱讀︰

【巴西柔術】於港發展近20年 從基礎動作正確認識巴西柔術技術

【Vale Tudo】巴西「所有都可行」的格鬥 如何啟發 MMA運動興盛

▍MMA不單是技術 更須具受規管的系統

此外，也有一條視頻是著名MMA拳手Roger Huerta在2010年是因見一個醉酒人士在酒吧外重手打傷女途人而出手打爆惡徒的視頻。不過再重申一次，就算是Roger Huerta，就算他是MMA拳手，那也只是街頭打架。

而說起街頭打架，也該說說現已過身的「街頭霸王」Kimbo Slice。在Kimbo Slice轉戰職業MMA前，他曾經是網上紅人，而紅的地方就是因為他打了很多在後院舉辦的地下賽事。不過雖然說是賽事，但在後園比賽的這個環境加上沒有管制的關係，這些所謂的比賽也職能歸類為街頭打架。

說了一大堆，其實就是想強調，街頭打架就算用上了MMA 的技術，也只是算街頭打架而不是MMA，更不是MMA 賽事。就算是兩位MMA選手在街頭或是後台甚至後院打架，那也只是打架而不是MMA。這是對MMA 的尊重，也是對其他武術的尊重，而且很多時出手者其實什麼也沒練過。

如果勉強要說MMA 的源頭是Ultimate Fighting，而Ultimate Fighting 的源頭是街頭打鬥的Vale-tudo，所以街頭打鬥就是MMA的話，那不要忘記Vale-tudo 或是Ultimate Fighting 都是與巴西柔術有關，而巴西柔術其實就是源於日本柔道，那既然日本柔道是奧運運動的話，難道說，近日片中打人被捕的先生其實是奧運選手！？（這是拿勉強的邏輯來說笑，不用太認真。）

說到底，街頭打架就是街頭打架，MMA 不是街頭打架，MMA就如其他搏擊運動一樣，是一種具備大量限制的競賽方式，並非「無規則」，更不是「爛仔交」。

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