【徒手破磚】物理教師輕鬆劈磚嚇倒學生　原來從沒訓練也能做到？

近日網上流傳一條短片，雲南某位中學教師為了讓學生明白物理學的應用，居然當場表演徒手劈磚，看得學生們嘖嘖稱奇，更有網民笑言果然「知識就是力量」。事實上，如果是存心取巧，就算劈真磚也可以非常安全、簡單。但反過來說，只要心態正確，劈磚一類的練習亦有其實際意義。

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「以後不會有人敢上課搗亂了」

這位名叫張輝的物理教師，隸屬於雲南省紅河哈尼族彝族自治州彌勒市第四中學，當時他正向高二年級的學生講課。

片中所見，他拿起了一塊水泥青磚，然後便手起掌落，將之俐落劈開。旁邊的學生紛紛看得目定口呆，而經他們親身驗證，那塊青磚的確是「真材實料」，絕非「豆腐渣產品」。有網民笑言，「以後肯定不會有人在他的課上搗亂了」、「看這身材，其他物理老師不要輕易嘗試」。亦有人表示，喜歡這種上課的氛圍，不希望老師太過嚴肅，弄得死氣沉沉般。

【點擊影片、圖片，欣賞教師張輝劈磚一刻】

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只要懂物理！人人都可以劈磚

事後張輝以物理學解釋，劈磚的關鍵，在於「把一頭翹起來，讓磚塊與桌面成夾角，手順勢砸下去，其實不算是我的手把它劈開的，而是桌子把這塊磚撞斷的」。

這種取巧的做法，近年已經被人多次提及。內地科普節目《走近科學》，就曾經找來幾名未受過武術訓練的中學生，即場教授他們劈磚的「技巧」。結果證明，無需任何底子，都可以做出相應的效果：

【點擊影片、圖片，觀看《走近科學》當時的實驗】

+ 4 + 3 + 2

而美國《赫芬頓郵報》（HuffPost）則曾經刊登了一篇題為《武術家是怎樣擊斷混凝土磚塊？》（How Do Martial Artists Break Concrete Blocks?）。作者Isaac Gaetz是一個曾習巴西柔術的結構工程師，他從物理學的角度出發，指出若果把磚塊放在兩個支撐物之上，那只需要大概125至175磅的靜力（Static Force，即向靜止物體施加的力量）就能將其擊斷，這組數字比很多職業運動員的體重為輕。他甚至認為劈磚的最大考驗在於心理，而不是拳重。

另外他亦指出，許多表演擊碎多個磚塊的武者，都會在磚塊之間放置鵝卵石或其他隔離物。在這個「巧妙」安排底下，當第一塊磚破裂時，力量就能夠輕鬆傳遞落去。換句話說，打斷多個磚塊其實只需要比打斷一個磚塊，使用多一點點的力量。

Isaac Gaetz指出，如果是用兩個支撐物承托磚塊，那所需的力量不會太大。而且某些小技巧可以令劈多塊磚都不難。（圖片擷取自http://bit.ly/33Wp5Rs）

劈磚有意義 只要不本末倒置

當然，這不是指所有示範劈磚的武者都是投機取巧，或者劈磚本身就沒有絲毫意義。事實上，透過碎磚這一類擊破硬物的練習，確實能夠具體測試到某些技法的運用，例如身體硬度、打擊力度、打擊滲透力、打擊準繩度、身體操控協調、動作結構等。而且在在擊碎的過程之中，亦可以增加習者的自信心。

大家只需要緊記，劈磚或其他類型的「擊碎」練習，都不是武術的全部。切莫用劈磚來衡量一個人的武術能力，尤其是搏擊能力。此外，劈磚這一類表演，亦確實充斥著很多取巧的手法，觀賞者必須謹慎處理，千萬不要將騙子當成大師。

最後說一句，為何我讀書時，沒有這般英武有趣的老師呢？

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