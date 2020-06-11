【中國武術．打假】官方封殺「傳統武術大師」　結局可能適得其反

前日【武備志】提到，內地當局為了停止傳統武術界的造假炒作之風，頒布了正式文件，進一步規範武術搏擊類賽事。有人認為此舉能夠有效阻遏歪風，但亦有網民旋即指出，這種做法只會為「大師們」提供逃避的空間，傳統武術將繼續與時代脫節。回首過去，傳統武術其實一早經歷過被整頓的時期，結果弄虛作假卻只有變本加厲。而用公權力限制武術運動的發展方向，本身也非常值得商榷。

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要探討是次法規是否有效的問題，可以循兩個方面去講：一則是歷史經驗，二則是文字定義。

所謂歷史經驗，就是文首提到已經發生過的傳統武術整頓期。1950年代，受政治意識形態影響，傳統武術被視為「導人迷信」的封建餘毒。隨著帶有濃厚民間宗教性質的「會道門」組織遭受嚴重打壓，傳統武術也納入了國家規管的範疇。1954年，政府頒布《關於加強人民體育運動工作的指示》，其中強調：

人民的體育運動還是國家的一項新的事業，各級黨委必須予以充分的重視，加強領導

換句話說，就是以政府機關領導所有武術活動。其後的1958年，體育部門又草擬了《武術競賽規則》，全面將武術競技規範化，並以養生及套路表演為發展核心。至於搏擊上的工作，則由80年代興起的散打承擔。後者同樣是受國家體委指揮。

撇開表演與搏擊之間的落差，當時政府對公共生活的掌控，以及對「封建文化」的深惡痛絕，應該比今天有過之而無不及。絕招、大師、仙俠這些怪力亂神的元素，按理不復存在。結果就在散打逐步發展的同時，武俠文化再度於中國社會繁衍。《武魂》雜誌副主編常學剛就曾經見過，有人刊登「九陰白骨爪學習班」的廣告，開宗明義將武俠小說的神功，當成真實的武術收費教授。

至於新近一點例子，有之前提到過的《關於進一步加強武術賽事活動監督管理的意見》。原來早在2017年，國家體育總局就指明，武術從業人員和習武人員不得自創門派、私下約架、自封「大師」、「掌門」等稱號。然而，事實卻擱在眼前。這幾年間各類「傳統武術大師」傾巢而出，打假之聲也此起彼落。

每次政府部門愈想介入，情況就愈混亂。

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何謂「傳統」？何謂「大師」？

從文字定義上講，武術運動管理中心的聲明寫道：

「個別偽大師、假掌門等隨意自創門派、自封稱號，捆綁中國傳統武術進行商業炒作，誤導蒙蔽群眾；挾中國傳統武術之厚重，行個人追名逐利之實質，給武術帶來負面影響。對此，全國武術界要高度重視並果斷採取措施，在大力發展武術產業的同時，進一步規範賽事活動，整治亂象，傳遞正能量，弘揚傳統文化。」

箇中的批評自然屬實，但也立即引起一個「橫向式」的挑戰，就是從廣義來講，空手道、柔道、泰拳、摔跤等，其實也屬於傳統武術的範疇，為何偏偏是中國傳統武術需要特別整頓？這究竟是中國文化問題，還是管理問題？若是前者，那為何文中又繼續挾著「弘揚傳統文化」的招牌不放？若是後者，按照前文的歷史經驗，「進一步規範賽事活動」又是否一個合適的做法？

另一個要斟酌的命題，是何謂「門派」和「大師」。如果帶有武術性質的團體，就可定義為「門派」，而知名的武術家就可以定義為「大師」，那這段聲明所牽涉的便是所有武術從業員，乃至所有對武術有興趣的人士。換句話說，就算是現代搏擊技練習者，只要被視為擾亂武術界秩序，便有機會列入整頓之列。

反過來說，如果有傳統武術習者，希望對傳統武術提出改革，因而提出新的理論，建立新的團體和競技規則，也同樣可以被定義為「開創門派」，需要接受監管，這樣對傳統武術的發展又是否有益？

【近期最有名的「傳統武術大師」，自然非馬保國莫屬。點擊圖片、影片，重看他當日落敗情況】

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傳統武術需要的是公平競技，不是法規

本文並非一味否定政府政策，其中所提出的亂象問題，當然是有目共睹。關鍵是，這種加強公權力介入的取態，不論從歷史經驗還是實際操作來講，最終都很容易導致傳統武術圈的進一步封閉。

筆者認為，傳統武術之所以會在50年代的整頓期後，走偏得更遠。原因之一，就是政府部門以為可以憑一己之力，消除迷信。但現實是傳統武術圈變得更加隱蔽，不願在公開場合與人交流。結果是他們與其他類型的武術和搏擊運動愈走愈遠，形成兩個平衡的圈子。傳統武術繼續活於秘傳的想像，現代搏擊習者則不斷取笑他們，令到真材實學者卻步。

要打擊造假之風，筆者覺得最適合的做法，是要反過來容讓民間進行討論和交流，減少「一刀切」的規管思維。否則，假大師只會繼續在私下傳播，堂而皇之迴避挑戰，而改革者則噤若寒蟬。事實上，經過這幾年的打假討論，的確愈來愈多人願意對傳統武術進行檢討，不再死守「傳統文化」的自信。而那些自吹自擂的「大師」，也在這個過程間自然消逝。

誠然，對於某些炒作、詐騙、傷人的行徑，當然需要外力的懲治。聲明內提到要對安全性進行監督，這點筆者便絕對同意。只是所有這些問題，其實已經可以循現有的法律條文及體育政策解決或者修正。在未有社會共識前針對武術活動另立新例，或許只會適得其反。

在此亦勸勉不同界別的習武者，要對其他人懷抱開明之心。傳統武者要學懂追上時代步伐，現代搏擊習者也要嘗試接納傳統武術的某些面向，如實用的技法及人才等。只有整個社會都對武術運動有更進一步的認知，才能杜絕一眾欺世盜名的「假大師」。

要國人擺脫對大師與神功的信仰，依然是漫漫長路。圖為2013年，新疆烏魯木齊市舉辦了一個名為「天山武林大會」的活動，少林、武當、青城、崆峒、崑崙等各大「門派」的掌門均有到場。（圖片擷取自http://bit.ly/2p9cMkd）

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