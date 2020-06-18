講道館推Youtube平台：柔道100技、嘉納行光紀錄片

由嘉納治五納郎於1882年創立的講道館，被譽為柔道發源地，最近開設了官方Youtube頻道，定期發布有關柔道資訊。新平台第一條影片是講道館名譽館長，嘉納治五郎嫡孫嘉納行光（1932-2020）的紀錄片。這齣紀錄片由國際柔道聯盟(IJF)製作，是其「柔道傳奇」系列其中一集。

而講道館與IJF、法國柔道聯盟所協力設計的kodomo-no-kata，亦會於講道館Youtube平台發布教學影片，這一套「形」是小孩學習基礎柔道的練習。講道館亦與IJF學院合作，本年內於該平台陸續發布短片「柔道100技」，希望向全球推廣柔道技巧。

「柔道是教育項目一種，我們要自問有怎麼教學方法。嘉納治五郎先生說過訓練模式包括Kata(形)、randori(亂取)、kogi(講義)和mondo(問答)。這表示，要由kata學習理論、Randori學習應用、Kogi學習智識和從mondo培育思考技巧。社交媒體是一個好的平台去展示有關教學。」

講道館發言人表示，普羅大眾不是人人可親自到東京講道館本址學習，所以希望透過經編排的教學影片，讓他們於網上學習。

「講道館有重要使命，要將正確柔道智識傳給下一代。因此不論現在或將來，要繼續不斷教導正確柔道智識。」

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