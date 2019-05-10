世界武術地圖：韓國武術合集　跆跟韓式摔跤跆拳道韓式合氣道

韓國跟日本只有一海之隔，歷來跟大多東亞地區一樣，深受古代中華文化影響。今回【世界武術地圖・韓國篇】，為大家帶來4種韓國武術及其他韓國武術小知識。

▍跆跟：

韓國傳統武術——跆跟

跆跟，又叫托肩，古稱腳戲，韓文為택견（音：Taekkyeo），普遍被認為是韓國國技跆拳道的其中一個前身，被聯合國教科文組織列入世界非物質文化遺產，現今韓國僅有小量跆跟傳人。跆跟的最大特徵是不斷以看似舞蹈的手部動作與步法擾亂對方焦點，同時找出機會再作出攻擊，腳法快速輕盈。跆跟強調精神修養和關懷的精神，比試多旨在互相切磋。

▍韓式摔跤：

韓國端午祭——韓式摔跤

傳統的江陵端午祭有三大節慶活動，分別是用菖蒲洗頭、盪鞦韆及比力氣。其中「比力氣」，意指「角力」，亦即是今天【武備志】將會介紹的韓式摔跤。

▍韓式合氣道：

【韓國合氣道】跆拳道以外的韓國國技

提起合氣道的話，相信大部分人第一時間都會想起摔投技術非常玄妙的日本合氣道（Aikido），但其實在相鄰的韓國亦有另一種「合氣道」，那就是韓國國技之一——韓國合氣道（Hapkido）。但是，他們之間有甚麼不同呢？

▍跆拳道：

跆拳道之祖——崔泓熙

現代跆拳道發展於二戰後的韓國，糅合空手道、跆跟、拳法、傳統韓國武術等技術，成就跆拳道武術。今天【武備志】跟大家介紹一下現代跆拳道之父——崔泓熙。



【跆拳道】李俊九：李小龍摯友

跆拳道現時在世界各地發展蓬勃，自跆拳道於 2000 年列入奧運項目後，更使跆拳道蒸蒸日上，其中固然有不少人在背後默默耕耘。

李俊九就是一直為跆拳道默默耕耘的人，他將跆拳道帶至美國，一生致力推廣跆拳道，甚至被人稱為「美國跆拳道之父」，又與李小龍有舊，是國際武壇不可多得的名人，可惜他在2018年4月30日過身，享年86歲，今日武備志就為大家介紹一下他的生平。



【ITF跆拳套拳】Sine Wave：國際跆拳道的力學理論

如果有人問到ITF跆拳道和WTF跆拳道有甚麼分別，大部分人會說是套拳和比賽規例的分別，但其實還有一個發力上的最大分別，也是當初崔泓熙將軍正式把空手道和跆拳道畫出分野的決定性因素，就是Sine wave（起伏）。



【WT品勢】從動作細節 看世界跆拳道的力學原理

ITF跆拳道獨特的Sine Wave力學理論，強調在轉腰的同時加上的自然、流暢的波浪形升降動作，藉著移動身體的中心發勁。今天帶大家了解一下，另一種跆拳道體系「世界跆拳道」（下簡稱為WT）的發力原理。從而在套拳和比賽規例的分別外，分辨兩種跆拳道的武術本質分別。



▍韓國角弓：

遠程角弓——韓國角弓

韓國在奧運射箭項目中一向表現優異，在2016年奧運中南韓更獨攬了射箭項目的全部金牌，究竟為何他們於射箭項目如此得天獨厚呢？或許這跟韓國傳統箭藝有關，武備志今天就為大家介紹一下韓國角弓究竟有何特別。



【片箭筒射弓術】唐代武舉項目之一 東西方共有的古代遠射技術

武備志曾經介紹過世界各地的弓，有日本和弓、韓國角弓、英國長弓等。今次則分享一種在古代東西方都曾名動一時的另類弓箭輔助工具——片箭。

▍韓國刀：

韓國刀 VS 日本刀：五大不同之處

當大家觀看韓國古裝電影時，不時會發現朝鮮武士經常佩備或使用一款刀具，其外觀酷似日本的武士刀。到底朝鮮軍士手上所執的兵刃為何物呢？武備志今天就為大家簡單介紹一下——韓國刀跟日本武士刀的分別。