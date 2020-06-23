【狼牙棒】中西方源遠流長的鈍刺破甲兵器　用來打喪屍是否湊效

狼牙棒給人一種「威力強大」、「強而有力」的形象，但在中西歷史戰場上卻甚少見到它的蹤跡，到底為什麼呢？而在不少電子遊戲中，不時把狼牙棒描述成「喪屍剋星」，但實情真的如此嗎？

▍中國古代的狼牙棒

東方的狼牙棒最早可以追溯至商周、春秋時期的「殳」，是一種又長又重的棒狀木質兵器，有稜無刃，主要用於車戰。後來的「殳」會在末端加上青銅或金屬圓頭，甚至會在圓頭上加上尖刺，以加強殺傷力。然而，隨車戰沒落，殳便消失於軍陣之中。

直至宋代，為了應對遼金鐵騎的厚重裝甲，以步兵為主力的宋軍開始採用重型鈍擊兵器。除了有鋒刃的刀槍外，北宋軍隊還常常使用沒有鋒刃、專門用來砸擊敵人的兵器，最常用的是棒類。棒類一般用堅硬的木料製成，長一點五米左右。在表面包一層鐵皮的叫訶藜棒，前端裝有帶雙倒鈎尖刀的叫鈎棒，沒有尖刀只有倒鈎的叫抓子棒。在棒端安粗頭，上面密布尖釘的叫「狼牙棒」。

「右取堅重木為之，長四五尺，異名有四，曰棒，曰棆，曰杵，日桿，有以鐵裹其上者，人謂訶䔧棒，近邊臣棒首施銳刃下作倒雙鈎，謂之鈎棒，無刃而鈎者亦用鐵抓植釘于上，如狼牙者，曰狼牙棒，本末均大者為杵，長細面堅重者為桿，亦有施刃鐏者，大抵皆棒之一種。」 茅元儀的《武備志》

據茅元儀的《武備志》描述，那時的狼牙棒一端厚重，上面帶有如「狼牙」般的鈎釘。《水滸傳》中的「霹靂火」秦明便擅使一支狼牙棒，屢次立下戰功。

不時會有人把「狼牙棒」誤當成「骨朵」，實則兩者相差甚遠。狼牙棒雖然擊中時威力強大，尖刺能夠刺穿重甲並對人體施以鈍擊傷害，但重量厚重通常需要雙手使用，難以靈活使用。而骨朵類似單手戰錘，雖然重量較輕但仍能打出傷害，而且便於揮舞。

因為「狼牙棒」對使用者的身體條件有相當要求，所以「狼牙棒」便成為少數人使用的特攻兵器，普及程度遠遠不及骨朵。另外，對於普通軍士而言，要抗擊金遼騎兵大可以團體長兵陣應對，並不需要用上狼牙棒。

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▍中世紀西方的狼牙棒

在中世紀典籍《摩根聖經》中，亦見有類似狼牙棒的兵器。

Morgan Bible（摩根聖經），又名為Maciejowski Bible，是十三世紀著名的聖經手抄本，以精美插圖記錄了舊約創世紀至大衛王時代的故事。雖然它講述舊約聖經中的故事，但書中人事卻按照當時中世紀的風貌出現：衣飾、工具、建築、軍事裝備等。因此Morgan Bible成為後人研究中世紀社會面貌的重要參考資料。

上圖不約而同都有士兵拿著狼牙棒，其樣式就如一根木棒加上一排排金屬釘頭。不過，圖中卻見不到「狼牙棒」的相關用法。

上圖中間及最右的士兵拿著的狼牙棒。(圖片來源：https://mordhau.com/presskit/)

另外，西方較為普遍的「狼牙棒」也是「骨朵」的樣式，在英語中會叫作「Mace」、「Morning star」，也就是「晨星」。不要跟「流星鎚/ 連枷」（Flail）搞混，連枷是用鎖鏈連繫棍與尖鎚頭或短棍的武器。

有說法指這種武器會叫「晨星」，是因為這武器是醫護兵所用，用作以更仁慈的方式解決未能救活的傷者，而醫護兵大多都是在早上出動，所以叫「晨星」。但這種說法沒有得到很多證據的支持，而且被狼牙棒擊殺也算不上什麼「仁慈的方式」。按牛津字典所說，會叫「晨星」是因為鎚頭的樣子像星。沒錯就是這麼簡單。

晨星在末端球體上加有長長的釘刺，在擊中時有效穿透用於防禦斬擊割擊用的鏈甲，甚至能夠把重心質量集中於一點，擊穿金屬板甲（不過內裡還有綿甲之類），有機會對披甲士兵造成傷害。

相比起「狼牙棒」大大加重兵器重量、單鈍以質量及短釘來重擊護甲，晨星那集中打擊力來破甲的做法好像比較「有效」。因此不難發現中世紀西方的破甲兵器，如長柄戰斧、瑞士戟等，都會具有尖錐來擊破金屬護甲。

不過，西方的「狼牙棒」並沒有因為「熱兵器」興起而完全消失於戰場之上。

在「兵器百曉生」投稿文章《冷兵器的最後探戈（上）：狼牙棒、塹壕匕首、刺刀、工兵鏟》中提及過一戰時期的「狼牙棒」。以下為文章節錄：

在《戰地風雲1》的海報中，不少網民以為黑人士兵左手手持的是一枚手榴彈，但實際上他手持的是一根狼牙棒。除了刺刀（Bayonet）和工兵鏟（Shovel）外，狼牙棒（Spiked Club）等鈍器也被廣泛用於白刃戰中，這種短兵器非常適合在塹壕等狹窄的環境中使用，士兵通常會用這種武器敲擊敵人的頭部，即使對方戴著鋼盔也難以承受如此重擊。

這種武器製作簡單，只需要把數口鐵釘固定在一根木棒上，而且這種武器比刺刀耐用(刺刀插入人體時有機會被肋骨卡住)，所以不少參戰國的軍隊皆有配備這種兵器，例如奧匈帝國軍隊中的波斯尼亞裔士兵。另外，一些軍官會用狼牙棒去殺掉那些受到毒氣攻擊而受傷的敵軍。

其他與狼牙棒相似的近戰武器為壕杖（Mace），英式壕杖是一種頂端裝有齒輪狀金屬的木棒，它可以輕易擊穿敵軍的鋼盔;而德式壕杖的長度比英式短，杖身為全金屬製，頂端有一顆堅硬的金屬球，外型與按摩棒相似。此外，一些士兵會把損壞的鐵絲網捲在木棍上，以增強木棍近戰時的殺傷力。

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▍現代版狼牙棒 號稱「喪屍剋星」？

時至今日，人們對於「狼牙棒」的定義相對寬鬆。基本上，只要在一支球棒（或棒狀物）加上一些尖刺物（如釘上鐵釘、纏上尖刺鐵絲網等），就能算是「狼牙棒」了。

跟古代的狼牙棒不同，現代版的狼牙棒的可怖之處不在於鈍擊破甲威力，反而是在於穿刺及割傷的威力。換句話說，古代的狼牙棒專門對付披甲敵人，而現代狼牙棒則專門對付沒披甲的輕裝敵人

首先，棒身的尖刺能夠造成大範圍、不規則的刺傷割傷，即時皮開肉綻。一方面令傷口難以處理救治，一方面會為傷者帶來持續劇痛及失血，嚴重影響其作戰能力。

再者，棒身尖刺亦可能刺穿敵人，對其體內器官造成複數刺傷，相當致命。即使穿刺被骨頭擋住，但狼牙棒亦能透過打擊質量造成骨折。

甚至有些人會刻意讓金屬尖刺生鏽或帶有細菌，即使只有微小傷口都能為對方帶來長遠傷害。

不少電子遊戲經常把狼牙棒塑造成「喪屍剋星」般的兵器，但筆者認為不太合理。

首先依照一般「喪屍」的設定，假定它們耐打力比一般人強，身體能夠承受更多傷害（所以普遍認為殺喪屍的最快方式是「爆頭」或是把頭斬下），即使體內器官受損亦不影響其活動能力。它們不會感到痛楚，亦不會因為攻擊而退縮。

在這樣的設定下，狼牙棒的作用明顯相當有限。原本的「大範圍割傷刺傷」，對於喪屍而言根本像「搔癢」一樣。它們再失血也不會倒下，體液四濺甚至可能增加傳染機會呢。而狼牙棒寸許長的尖刺即使能擊中體內器官，甚至擊中頭蓋刺中腦袋，小小的穿孔應該也不致令其停止機能。

狼牙棒唯一較為有效的是其鈍擊能力，至少可以破壞喪屍的骨頭，影響其活動能力。可是這樣的話，狼牙棒根本就跟普通棍棒沒有分別。倒不如拿一把長棒加上尖刀，在遠距離刺穿喪屍的頭部。

不過，如果你遇到的是步行屍，我估靜靜的避開後跑開是最好的方法；但如果是迅猛屍……你要自求多福了，能走就走吧。怎樣也好，平時多練體能一定是好事。

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