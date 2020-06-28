【鬼滅之刃】炭治郎絕技乃「合氣道」？　岩柱兵器原來是忍者象徵

《鬼滅之刃》的原著漫畫在上個月迎來了大結局。雖然鬼殺隊的使命經已完成，但他們所流傳下來的悲壯故事，以及各式各樣的呼吸法，相信仍會是動漫迷之間持久的話題。藉著千年黎明到來的日子，【武備志】也來湊一湊熱鬧，以武術角度剖釋《鬼滅之刃》中的動作設計，向一眾鬼滅隊劍士「致敬」！

延伸閱讀

【劍道漫畫】黑鐵︰設定似曾相識 弱者掙扎向上

【格鬥漫畫】古裝武士漫畫的經典：《無限之住人》

炭治郎的「合氣道」

作為故事的主角，炭治郎少不免被賦予了不同的主角光環。除了日之呼吸的家族傳承外，敏銳的嗅覺是他另一個強項。更精準來說，是對敵人氣息的觸覺，類似於「心眼」。

第一次面對富堅義勇時，炭治郎便是以過人的嗅覺，贏得了對方賞識。後來經由錆兔訓練，他的嗅覺進一步強化，能夠將敵人的氣息化成一根根絲線，借此找出其破錠。在藤襲山選拔期間，他便是憑藉這一手技巧，成功斬殺手鬼，超渡同門。而這種特殊的能力，原來正正是合氣道的訣竅。

【點擊圖片，重溫炭治郎的嗅覺技巧】

+ 14 + 13 + 12

按合氣道創始人植芝盛平的弟子木村果先生記述，「合氣」的意思便是想像敵我雙方之間，有無數條蜘蛛絲彼此牽引。當對方攻擊的時候，這些絲線就會拉扯自己做出相應的反擊動作。而其中的勝敗關鍵，便在於呼吸力的強弱，這就是「合氣」。

木村果先生這篇訪談文章，最先刊登於「小平市合氣道連盟」在1988年出版的年報「合気こだいら」，後來再被翻譯成英語，曾在合氣道世界引起過一陣熱議。然而，該文的內容在民間流傳不廣，即便是合氣道習者亦非人人知曉。究竟鱷魚老師是異曲同工般，寫下類似的設定，還是如實參考過合氣道歷史呢？答案只有她本人知道了。

只是若然答案屬後者，那鱷魚老師肯定是武術愛好者無誤了……

合氣道創自日本傳奇武道家植芝盛平，其生平事蹟可參考【武備志】的文章。

延伸閱讀

【合氣道．植芝盛平】呼吸之道融入古流柔術 創日本武道神秘技藝

【合氣道．塩田剛三】植芝盛平得意弟子 《刃牙》涉川剛氣之原型

呼吸法

要數《鬼滅之刃》最引人入勝的設定，「呼吸法」必然位列前茅。依照鱗瀧師父與真菰的解讀，呼吸法就是透過呼吸的集中，強化肺部與心臟的功能，使身體能力可以提拔至「鬼」的水平。雖然呼吸法最後呈現出來的效果，與現實大相徑庭。但單從鍛煉的過程來講，其實在不同的武術流派之間，亦能找到近似痕跡。例如中國內家拳的樁功，空手道的三戰等，都是透過培養氣息來增強力量。

至於由呼吸法所衍生的不同劍招，同樣也蘊含了不少武術元素。由動漫達人「井川一Inokawa Hajime」所製作的影片，便非常完整地介紹了各大呼吸流派的風格特色，非常值得參考。本文接下來的內容，便是在該影片的基礎之上，再作增補：

水之呼吸：圓柔之道

水之呼吸是炭治郎最先學到的呼吸法，亦是《鬼滅之刃》裡最多主要角色使用的呼吸法。為了切合水流的波浪形動態，以及柔和的本質，水之呼吸的大部份劍招，都是以圓形或弧線揮舞。例如「貮之型．水車」、「肆之型．打擊之潮」、「拾之型．生生流轉」等。在TV版中，這種設計更加進一步與浮世繪的風格結合，震懾了不少觀眾。

套諸現實的武術界，很多著重巧力、卸勁的武術，包括太極拳、八卦掌、合氣道等，都有大量圓弧的肢體動作。而它們的文化基礎，亦大多取材自道家思想。故此《道德經》中所言的「上善若水」，往往又被用來描寫這類武術的特質。

水、柔、圓，就此三位一體。水之呼吸，或許就是柔性武術的文藝延伸。

【點擊圖片，認識上述「水之呼吸」的招式，以及相應的武術】

+ 3 + 2

雷之呼吸：居合一閃

相較於圓柔的水之呼吸，雷之呼吸的每一下動作，都是以直線表達，藉以顯示雷鳴時的速度感。我妻善逸的「霹靂一閃」，便是將速度發揮到極致的劍招。而為了營造出「一擊必殺」的感覺，雷之呼吸的動作基本上都是取材自居合道。

與劍道不同，居合道在練習時會使用真刀，並且以斬蓆等方式，測試習者對刃筋的掌握。居合道非常講究拔刀出鞘、揮刀和收刀的動作。正是這一點，令到居合道經常被流行文化塑造成速度的代表。除了雷之呼吸外，經典漫畫《浪客劍心》裡的「飛天御劍流」，顯然亦是以居合道的招式作為創作藍本。

現實來講，速度固然是所有武術運動都必需考量的元素，但居合道在練習時，其實蘊含了大量的細節和發力技巧。正如上文提到，要發揮出居合道的斬擊威力，刃筋的角度可能更為重要。將速度視為居合道的核心，或許只是觀感上的美好想像。

【點擊圖片了解「霹靂一閃」的架式，及其居合道內涵】

延伸閱讀

劍道：與居合道不同 可使用竹刀對打

【居合】為何以榻榻米作為試斬草蓆？

獸之呼吸：象形之術

伊之助的「獸之呼吸」雖然被歸類為「風之呼吸」的分支，但實際上乃伊之助的個人創造。除了他外，故事裡就再沒有人使用獸之呼吸。而為了表現出野獸的原始本色，伊之助的劍招沒有任何花俏特效，連日輪刀也被他刻意打成了鋸齒狀，活脫脫就是一種野性的感覺。

井川一在影片裡提到一個非常精闢的細節，就是伊之助戰鬥時會不經意的將重心壓得很低，由此反映出他野獸般的靈巧。這點在他第一次與炭治郎交手時就表露無遺。

以動物作為原型的武術，在人類歷史可謂多不勝數。一般來講，會表現在手形之上，例如虎爪、豹掌、鶴嘴等。而部分流派之中，亦的確帶有壓低身子的動作，虎鶴雙形拳中便有「黑虎爪法」、「雙飛蝴蝶」等式。而印度武術卡拉里帕亞特（Kalaripayattu）中的貓形、蛇形、獅形、象形等技，亦全部帶有伏身的姿勢。

【點擊圖片了解伊之助的「獸之呼吸」，以及文提到的武術】

+ 7 + 6 + 5

音柱 岩柱：鎖鐮日輪刀

日輪刀是鬼殺隊的標準裝備，基本上就是一柄用特殊金屬鑄造的武士刀。部份人的日輪刀會有不同設計，例如「蛇柱」伊黑小芭內的蛇形劍、「戀柱」甘露寺蜜璃的軟劍等。而「音柱」宇髓天元則是用鎖鏈將兩柄大刀扣連，以此揮舞砸出，營造爆炸的效果。

井川一將他的動作與李連杰的三節棍法互相對比。而從兵器的角度上講，宇髓天元的鎖鏈日輪刀，其實就是參照日本的傳統兵器鎖鐮。

「音柱」宇髓天元

鎖鐮大約發展自室町幕府末期（即戰國時期），乃演變自收割農作物的鐮刀。最初是農民用於抵抗賊匪、野武士的侵襲，後來因其便利，漸漸成為非武士階層的防身武器之一。在戰場上，手鐮亦會被低層武士佩用，用於清理野營現場或工務之用。後來被忍者們當作輔助兵器之用，更成為忍者的象徵兵器之一。而宇髓天元正正就是忍者的後代。安排他以類似鎖鐮的兵器作戰，顯然就是要切合他的角色設定。

日本鎖鐮基本上是由手鐮、鐵鍊及鐵球（銅鎖等重物）三者結合而成。有些鎖鐮的鎖鏈連接部位會設在刀刃根部，一般會連上較短的鐵鍊和較輕的鐵鎖，以便單手使用；有些鎖鏈會設在手柄底部，一般會連上較長的鐵鍊和較重的鐵鎖，必須雙手使用。

寫到這裡，眼利的讀者可能會察覺：嗯，這不就是「岩柱」悲鳴嶼行冥的兵器嗎？沒錯，相較於宇髓天元，悲鳴嶼行冥的武器其實更切合鎖鐮的制式，當然他的版本比現實誇張得多，手鐮換成了大斧、鐵球換成了偌大的流星錘。這大抵同樣是要表現出他的驚人爆炸力。

結語

受篇幅所限，本文主要介紹了主角三人組的呼吸法及系列中一些有趣的武術元素。如果大家有其他看法，也歡迎隨時留言討論。

雖然《鬼滅之刃》已經結束連載，但好的作品總能發掘出新鮮話題。我想至少在這一年半載，最多人想學的武術會是呼吸法吧！

相關文章

【漫畫】薙刀社青春日記 從平凡人角度出發的熱血漫畫

【鐵拳小子】與讀者共同成長的長壽搏擊漫畫 足足連載36年

【漫畫】柔之道 挑戰奧運的柔道少女

【漫畫】半座的一片天 為愛情而努力鍛煉空手道？

【漫畫】賞金獵人：宇宙下航行下的中國武術 看日本人的功夫情懷