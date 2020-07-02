【武編周記】中國武術要變得進步　外界也不能一味謾罵和譏笑

大家好，我是編輯J。熟悉【武備志】的朋友，或許會記得我是唯一練習過中國武術的成員。近年中國武術的景況不消我說，打假與譏笑之聲此起彼落。本人通常只會回以一句「哀其不幸，怒其不爭」，沒甚麼好辯護。然而在這個背景之下卻出現了一種趨勢，就是不論內容，只要是中國武術就反。於是任何與中國武術相關的文章或影片，都總會有人留言：「夠唔夠MMA打」、「上擂台一嘢打殘你」等莫名其妙的說話。除了對武術運動毫無幫助，也不見得會令中國武術進步多少……

延伸閱讀

【MMA·詠春】從徐曉冬對丁浩看傳統武術的不足

【馬保國】從太極武師敗予業餘拳手 再探傳統武術對於搏擊的迷思

先談脈絡，再講實用

對於中國武術的批評，最常見的一句說話便是「中國武術無用，學來黎乜」。所謂「無用」，就是中國武術的搏擊能力低下，沒有甚麼實用價值。而這裡其實牽涉到兩個問題：一是何謂「實用」，二是中國武術究竟有沒有搏擊價值。

有關「實用」與否的質疑，首先要弄清楚授者的教學方針，是否符合學者的初衷。如果學者想養生健體，而授者又明確以健體掛帥，最後被證明有效，那已經是非常實用，無需再作挑剔。

反過來，如果學者是想學習搏擊技法，而授者只懂得養生健體，卻又以搏擊技法作招徠。那肯定是毫不實用，甚至有欺詐之嫌。

有人可能會認為：學武就是用來搏擊，不能搏擊的就不該稱作武術。這點並非全無道理，但背後所隱含的邏輯，卻很容易縮窄整個武術運動（不限中國武術）的參與人口。以足球作例，是否沒有參加過公開比賽的人，就沒有資格踢足球及喜歡足球？一個小孩子跟父母、朋友踢球玩耍，無技巧又無受訓，是否就不能叫作踢足球？

延伸閱讀

【思想】習武就一定要打搏擊嗎 怎樣才算真正的武者？

【武術套路系列】傳統武術的練與用

要知道許多人都是基於一些日常的原因，而愛上某樣運動。不少接受過【武備志】訪問的拳手就表示，他們起初也並非以「打比賽」或「提升徒手搏擊能力」為目的參與訓練。更多是因為「減肥」、「父母報了興趣班」、「跟朋友一起去玩」等。如果一開始就將門檻限死在搏擊運動，那全世界的武術愛好者至少減一半，對搏擊運動本身的發展來講，亦不見得為好事。

撇開中國武術，現時很多搏擊運動，包括拳擊、泰拳、MMA等，都有設立相應的健體課程。它們的訓練模式，與搏擊運動的要求並不一致。然而卻為拳館的經營，以及該項運動的推廣帶來正面作用。

如果中國武術界能夠釐清自己的經營方針，令授者及習者都能各取所需，其實也無傷大雅。

【點擊圖片觀看補充資料】

+ 3 + 2

問題不在實戰與否

承接上文的論點，要探討一種武術是否具備搏擊價值，首先要了解它有沒有進行搏擊訓練。例如一個拳擊習者，每天都只是打沙袋。他的搏擊能力也不會變得優秀，頂多比街外人稍好。

另一方面，每種搏擊運動都有其特殊的競技規則。即便是一個比賽經驗豐富的MMA拳手，如果安排他參與職業拳擊賽事，也很大機會討不了好。換句話說，搏擊的技術是由規則塑造出來，而每個項目的側重點都各有不同。因此要為中國武術的搏擊能力下判斷，需循三個方向去講：

1. 它有沒有進行搏擊訓練？

2. 它有沒有建立一套適合發展自己技術的競技規則？

3. 它的技術能否融入到其他搏擊運動？

第一個問題確實是中國武術的軟肋，過去【武備志】便曾數次撰文討論，在此不贅。至於第二及第三點，其實近年已經在不斷研究。例如香港便有一批師傅重新舉辦國術擂台賽。而某些流派如太極、詠春、八極等，也按照自己專長建立出特殊的競技比賽，如推手、黐手、大槍比賽等。雖然這些競技的內容，未必與當前的其他搏擊運動相關，但至少容讓了它們的習者可以進一步互相交流，從而深化對門內技術的應用研究。這對他們日後參與不同類型的搏擊運動，甚或制定全新的競技規則，都絕對大有幫助。

事實上，某些中國武術的技法，的確能夠在現存的搏擊運動中找到影子。例如【武備志】便曾提到，蔡李佛的捎捶與MMA拳手Chuck Liddell所用的Overhand Right十分相似。亦曾有拳擊運動員提到，太極拳黏沾連隨的技理，對他的打法有所裨益。

這些成功的例子，其實都說明了中國武術並非全然無用，關鍵在於習者是否有心從實踐中，淬煉所學。

【點擊圖片觀看補充資料，另外點擊影片，觀看趙民安師傅示範之捎捶，與Chuck Liddell的Overhand Right有何相似】

+ 2

包容，才能發展

有人可能會認為，現時的搏擊運動已經發展充足，根本無需理會「落後」了的中國武術。但其實即便是今天發展蓬勃的UFC，初初起步時也同樣光怪陸離。除了以「流派A」對「流派B」作招徠，技術亦未見成熟。正正是它擁有了長期的比賽經驗後，才逐步建立出完整的比賽規則，並推動整個MMA運動的進步。如果中國武術能夠擁有相似的機會，或者效果會比預期好都不定？

最後，套用我在過去文章的說法：謾罵、責難、一刀切，只會令到傳統武術變得更加封閉，習者更難願意公開跟人交流。結果假大師繼續在私下傳播，每隔一段時間便成為大眾的笑話，形成惡性循環。

如果要令中國武術的鬧劇消失，我們在責之切的同時，亦要客觀地面對當中存在的技法和愛好者。只有包容與批判齊頭進行，中國武術才有復興的機會。

相關文章

【中國武術．打假】官方封殺「傳統武術大師」 結局可能適得其反

【解讀．馬保國】中國武術的武俠情意結 神功 絕招與門派的營銷