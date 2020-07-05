【MMA】UFC 2020年中獎出爐　張偉麗雙料獲獎

雖然2020年的上半年因為疫情關係而讓UFC的比賽減少，但ESPN早前還是保持傳統為UFC舉辦了UFC 2020 年中獎，在UFC於2020年舉辦的16個大會中選出合適的入選名單，爭奪「最佳賽事」、「最佳完結」、「最佳男選手」、「最佳女選手」、「最值得期待新星」以及「最嚇人一跳」大獎。

在疫情大流行下，世界上大部份體育項目都被迫暫停，為任何一項運動進行年度獎項進行投票似乎都不太可行。但其實，雖然UFC在3月時因疫情取消了六個美國及海外大會，不過由5月起在UFC於佛羅里達州的VyStar老兵紀念球館和拉斯維加斯的UFC Apex連環舉辦賽事下，UFC也成功在7月前舉辦了16個大會，共182場比賽，數量上也不算太少。

對比去年，UFC在2019的同期舉辦了19個大會，共234場比賽，而在去年7月中的2019年中獎時，UFC則已經舉辦了22個大會共270場比賽。所以今年的年中獎可以參考的比賽數量也有去年的67%，要舉辦一個合適的投票也不是太離譜，加上上半年也確實有不少精彩的賽事，讓今次的投票也算實至名歸。

今次的投票由ESPN的十二人小組進行，在已發生的182場比賽中選出「最佳賽事」、「最佳完結」、「最佳男選手」、「最佳女選手」、「最值得期待新星」以及「最嚇人一跳」大獎。

最佳賽事 - 張偉麗 對 Joanna Jedrzejczyk

這場於3月7日舉辦的女子冠軍賽由冠軍張偉麗迎戰前女子冠軍Joanna Jedrzejczyk，比賽在五回合後由張偉麗以分歧判定獲勝。雖然兩人主要以立技交鋒，但這場比賽過程刺激，而最後兩人都血流披面，Jedrzejczyk更因為額頭血腫而變得像外星人一樣......

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最佳完結 - Cody Garbrandt KO擊倒Raphael Assuncao

Cody Garbrandt在6月6日的UFC 250賽事中KO擊倒Raphael Assuncao獲選為年中最佳完結。Garbrandt在第二回合完結前，在最後的交鋒中以重拳將Assuncao打到不省人事。這場比賽的官方完結時間為4:59秒，即回合完結前的一秒。

其它獲投票的入選完結：Francis Ngannou KO擊倒 Jairzinho Rozenstruik - 3票；另外兩個入選完結各獲得1票

最佳男選手 - Gilbert Burns和Justin Gaethje

Voting was split for ESPN's Male Fighter of the midyear, resulting in a tie between Gilbert Burns and Justin Gaethje.



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最佳男選手這個獎項由Gilbert Burns和Justin Gaethje兩人並列。

Gilbert Burns自2018年8月負於Dan Hooker之後強勢返彈，連勝五場。在2020年轉戰次中量級後更分別擊敗了Demian Maia和Tyron Woodley，成為UFC次中量級排名第一的首席冠軍挑戰者。

(*最新消息指因Gilbert Burns對新冠病毒呈陽性反應，須退出7月15日與Kamaru Usman的冠軍戰)

與Gilbert Burns一樣同樣以六票並列最佳男選手還有Justin Gaethje。Gaethje雖然只在2020年打過一場比賽，但他在5月與 Tony Ferguson的壓倒性表現不但讓他成為UFC臨時輕量級冠軍，更讓他獲得挑戰現任輕量級冠軍Khabib Nurmagomedov的機會。

(**Gaethje與Khabib原本預計會在9月的UFC大會中碰面，但Khabib 父親剛剛離世，未知會否影響賽事的安排)

最佳女選手 - 張偉麗

Zhang Weili wins ESPN's midyear award for best Female Fighter.



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張偉麗與Joanna Jedrzejczyk 的一戰除了奪得最佳賽事外，也讓張偉麗以大比數奪得2020年中獎的最佳女選手。雖然張偉麗在2019年成為女子冠軍後，只在2020年進行了一次的衛冕賽，但與Jedrzejczyk一戰的出色表演讓她成為ESPN評審團的心水贏家。

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其它獲投票的入選選手： Amanda Nunes - 3票；Angela Hill - 2票； Valentina Shevchenko- 1票

最值得期待新星 - Sean O'Malley

The Suga Show earned ESPN's vote for hottest prospect at the halfway point 🔥 pic.twitter.com/pfGsE0iqMp — ESPN MMA (@espnmma) July 1, 2020

雖然Sean O'Malley在2017年已經在UFC中出道，但因為兩次未能通過藥檢而自2018年起被禁賽兩年，直到2020年才復出，所以也算是UFC的新人。O'Malley分別在3月和6月的UFC 248和UFC 250以壓倒性的姿態於第一回合擊敗對手，兩場比賽加起來也只用了3分56秒，並獲得UFC 250當晚的最佳表現獎。

在今次的年中獎中，Sean O'Malley獲ESPN評審團全部的12票，成為2020年中最值得期待新星。

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最嚇人一跳 - Henry Cejudo宣布退休

在2020年中有不少UFC冠軍宣布退休和考慮退休，但當中UFC雙料冠軍Henry Cejudo在5月9日贏得比賽後，突然在賽後訪問中宣布退休成功奪得「最嚇人一跳」大獎。不像Jon Jones或Amanda Nunes那樣只是單方面宣布退休，Henry Cejudo在UFC的排名已經被除下，其雛量級冠軍腰帶亦會由Petr Yan和Jose Aldo在UFC 251中進行爭奪。

其它獲投票的入選事件：Dominick Reyes險些打敗Jon Jones - 2票； Gilbert Burns表現突然變得大勇 - 2票； 其它五個入選事件各獲1票

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