UFC｜Anderson Silva 7年前驚天一敗　原因不在垂手而在步法

7年前的7月6日，Chris Weidman KO 了當時被稱為「神」的蜘蛛人Anderson Silva，當時更有人說這或是MMA史上最大的爆冷。 有人說Silva 輕敵，有人說他當時高峰已過，但如從技術層面看，為何Chris Weidman可以打出這次爆冷？

UFC 162 的世紀大爆冷

2013年的7月，當時Chris Weidman仍只是只有9勝的一個「新人」，而Silva 當時則是個33勝4敗，而單在UFC就已經16連勝。Silva當時已Matrix KO了Forrest Griffin及前踢KO了「大敵」 Vitor Belfort，在與Chris Weidman比賽前的上場賽事，更是升了量級打 Stephan Bonnar：那場比賽Silva還邀請對方來籠邊攻擊他，及後他用籠邊彈力讓對方反彈，用膝擊TKO了對方，這簡直就像是武俠小說的情節：

但這UFC 16連勝並非沒有任何隱憂。在與Chael Sonnen的第一場比賽中看到Anderson Silva的摔跤能力實為其軟肋，要非巴西柔術在最後時刻救了Anderson Silva（Silva在第五回合以三角絞降服Chael Sonnen，此事也讓當時的巴柔圈為之瘋狂)，Chael Sonnen早就成了中量級冠軍。

所以UFC 162開打前，大家其實亦對 Chris Weidman 抱有期望，但這期望來自於他的摔跤能力，而非KO 能力。開打後，Chris Weidman 很快就摔倒 Anderson Silva，並且成功以地板拳做成不少傷害，更嘗試使用腳鎖，不過Anderson Silva還是逃了出來。Silva亦有像上場比賽般，邀請 Weidman在籠邊打，而Weidman也確實不客氣地結實的打了Silva一拳。

及後Silva就像過去的比賽般，開始叉腰靠上身閃避，但Weidman都能擊中Silva，而不像過去其他拳手那樣落空。此時 Anderson Silva不停叫Chris Weidman攻擊，但 Weidman亦沒有理會，繼續保持自己的節奏。這其實十分重要，下文會再提及。

第一回合雙方都沒做成很嚴重的傷害，但明顯Chris Weidman 佔有優勢。第二回合， Silva開始跳舞、說話，希望對方攻擊，但 Weidman也一於少理。在一次「坐低」嘲諷後，Weidman進攻，Silva靠上身躲避不成功， Weidman擊中一拳後連續幾拳落空，但最後一記左勾拳漂亮地打中Silva下巴，Silva即時倒地，Weidman追擊但拳證也很快終止了比賽。

這一記左拳讓Silva的連勝紀錄中斷，並開始了Silva後來的下坡。

Chris Weidman 可以「弒神成功」，當然與 Anderson Silva 輕敵有關係。但如果只是在此層面看，就忽視了Chris Weidman的漂亮戰術，以及Anderson Silva晃後的最大問題。

Chris Weidman的漂亮戰術

雖然說是Chris Weidman的漂亮戰術，其實倒不如說是在這場比賽中，Chris Weidman令Anderson Silva用不到自己的最佳戰術，所以發揮不了自己身的長處。

Anderson Silva的戰術體系圍繞的都是反擊。Anderson Silva初期打的Chute Boxe那種極度的壓迫型，向前進攻的打法，但這時期的Silva只能算是個好手，而不是「神級」。轉會到Brazilian Top Team後，在新的指導下，增加了許多的橫移與後退，而且也由主動攻擊變了更着重反擊。對方向前移動，Anderson Silva 橫移反擊；為了追上後退的對手，對方只好更多的向前移動，但就「撞向」了Anderson Silva的拳。

Anderson Silva的KO能力不在於他本身拳重，而在於懂得運用對方「撞過來」的力。Anderson Silva 可以抓到了對方向前的時機，讓對方向前的力，與自己的拳相撞(collision)。打擊技就是要製造相撞的機會，而這方面Anderson Silva是天才。Anderson Silva之所以會為自己加入那麼多花招，還有那些「邀請」、說話，其實都是想對方突進然後打反擊所致。

Chris Weidman 就是沒有跌進這個陷阱，而且不單如此，他總是在Silva打擊的距離之外一點點，卻沒有真的後退。他守在籠的中央，再以巧妙的切籠技巧，一步步把Silva迫到籠邊。大家或者覺得，Chris Weidman的步法及移動其實很「慢」，好像連「步步進迫」都沒有，不了解為何可以把Anderson Silva困在籠邊與中央之間的位置。

第一，正所謂「刀的真意不在於殺，在於藏」，在打擊比試中給予壓力的，往往並非依靠已經打出的拳，而是依靠未還未打出的拳。他那些不鹵莽，看得很「定」再打出來的拳，加上摔跤技巧上Chris Weidman 比 Anderson Silva強，都讓 Anderson Silva 感到更大壓力。

第二，正如上文所說，Anderson Silva在控制距離上，更着重於「拖」、「吸引」對方向前，假如對方不向前衝，他就只能靠臂展優勢在外圍作打擊，就像是打不想前進的巴柔大師Demian Maia一樣，有點「老鼠拉龜」。這場比賽正看到這個情況。

第三，「慢則流暢，流暢則快(slow is smooth, smooth is fast)」是美軍海豹部隊的訓練及行動哲學，這在切籠時也適用。依靠最少的活動作出角度改變，以細微的前進代替大步突進，Chris Weidman就流暢地把Anderson Silva困在該處。

Chris Weidman 的同邊攻擊

在最後的那段打擊中，Chris Weidman 先以左拳攻擊，再以右拳大揮，然後右手反手攻擊，最後用左勾拳KO Silva：

#OnThisDay in 2013:



Anderson Silva’s showboating came back to bite him, and Chris Weidman knocked him out🥊pic.twitter.com/mjfbKz4IAG — PointsBet Sportsbook (@PointsBetUSA) July 6, 2020

拳評人Jack Slack在這場比賽前，曾分析過Anderson Silva那種跟拳的軌跡(攻擊)去晃頭的方法，也就是順著攻擊去擺動(rolling with strikes)，在MMA比起在拳擊中容易做到，很大程度是因為MMA的選手大多都是以「左拳、右拳、左拳」這種梅花間竹的方式去進攻，而拳擊中很多拳手都是同一邊打兩次甚至三次，讓人更難跟隨攻擊擺動晃走。

當中的反手攻擊雖然沒有擊中，但其實這打亂了Anderson Silva的晃動，並使到在Weidman 的左勾拳未擊中Silva前，Anderson Silva的頭已經不能在晃後；當左勾拳揮出後，Silva 的下巴就無處可逃。

而如果這拳打中，也可能有Andrei Arlovski TKO Travis Browne那一下反手鞭鎚的效果(3:35)：

Anderson Silva 的步法問題

有很多人會指，這次的KO 來自於Anderson Silva 的垂手打法，如果他可以像一般選手那樣總是守(手)高，就更難被KO。這當然有其道理，但這種說法也忽視了Anderson Silva 其實亦靠這個方法，贏了不少比賽。

假如晃後/倚後是Anderson Silva「吸引」對方向前、以最少的活動來回避攻擊、及能夠即時反擊的主要手段的話，垂手其實有其必要。因為如果不垂手的話，晃後就會變得遲緩，而且會因為難以平衡極為彆扭。就像玩凌波舞而要把雙手放在下巴左右，大概沒有人能挑戰成功。

凌波舞是這種遊戲，大概大家也玩過，但卻不知名字。圖片來源：Wikipedia

拳擊中 "Prince" Naseem和阿里也常常使用晃後/倚後。在搏擊運動中看到風險大的動作，往往回報也大(否則沒人用呀如果風險大而回報少)，而晃後一直也是一把雙刃劍。"Prince" Naseem 與Kevin Kelley 一戰，"Prince" 多次被擊倒都是因為晃後，但也是晃後讓他避過不少重拳，最後打出KO：

不過請大家留意一下"Prince" 的晃後/倚後，大多數成功的晃後/倚後時，他都有一隻腳在後方作重心支撐，除了讓自己可以倚更後及有助平衡，更是令他在晃後後可以立即移動，和回復最佳位置 ：

+ 2

假如不夠清楚，可以看看以下阿里閃避 Joe Frazier的經典相片：

阿里閃避 Joe Frazier。圖片來源：https://bit.ly/38B3G4f

而我們看看Anderson Silva當時的腳，被擊中時處於平排狀態，結果走不了，也不能再擺更後：

這大概不是Anderson Silva不想踏後一步，而是在嘲諷後被擊中，本來就亂了節制，在順著攻擊去擺動(rolling with strikes)時又被Weidman的反手拳再次打亂，以致腳卡在了當時位置，而腰身也只能擺到那兒，結果就被Weidman左勾拳打中。

因此，這次的大爆冷當然不是運氣，也不只是Anderson Silva一方的錯誤選擇，Weidman其實也花了很多的心思和努力，去實行戰略部署，以及捕足到黃金時刻，才能成功擊敗這位史上其中一位最偉大的拳手。

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