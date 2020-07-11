【國術雜談．丹田】內家拳法永恆課題　其實做好細節便能氣沉丹田

上次跟各位分享劈拳技法之時，寫道了坊間經常對「丹田」一辭產生誤解，所以寧願用小腹代稱而暫時不述丹田。湊巧近日練習的時候，對丹田的作用又有了不同理解，於是便藉機寫下了拙文。當然這些只是個人感受，如果大家有不同看法，歡迎隨時指正。 文章作者：貍奴 【武備志】編輯團隊校對

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處於科學與玄學邊際的丹田

近代對於丹田的解讀可以分成兩大類，一種是傳統的玄學風格，以陰陽五行等道教修煉的概念，詮釋丹田烹煉神氣的妙處。另一種是嘗試以科學的角度，剖析丹田在人體工學上的特殊位置，【武備志】此前所撰寫的文章便屬於後者。

對筆者來講，兩種說法都有其道理。科學的角度固然沒錯，甚至應當是現時最合理的解釋。但丹田本身蘊含的玄理，亦並非是空中樓閣。大家可以做一個實驗，當自己放鬆心神、閉目調息時，意識很容易便會落到小腹處，這就是打坐的道理。

而丹田的重要性，正正在於它既能運動肌肉，也可以助長精神，乃身心之間的合一。內家拳常談丹田，背後的意思亦是身心同煉。或者換一個說法，只有身心共同協作，才能夠出功夫，而丹田就是當中的載體。

丹田處於人體的中心，既是身體力量交匯之所，也是心與氣寄託之地。故此歷來的宗教修行者及武術家，都對丹田相當重視。（圖片擷取自https://bit.ly/2ZgHQA0）

丹田何在？

有關丹田的討論，歷來一個熱議的課題，是丹田的位置在哪？古時少林東院的淳濟和尚，就認為真正的丹田在肚臍下面一寸，皮肉內五分。而南院的貞緒則指出丹田穴應在肚臍下面三寸，皮下三分。但西院的德禪大師又認為是肚臍下的地區……種種說法，不一而足。

另外按照傳統理論，除了我們時常談論的下丹田外，還有玉枕的上丹田，以及胸腔的中丹田。究竟何者才是修煉的核心呢？

如果是打坐或者冥想，對丹田的應用確實會比較多元，因為這類鍛煉的精神面向較重，可以游離於不同位置。至於在武術方面，筆者認為單論下丹田就非常足夠。承接上文內容，丹田在武術中的作用是要連結身心，不僅有精神面向，同時亦要配合肢體運動，例如發勁等。而處於核心肌群的下丹田，顯然最能夠承擔這種功能。

而正因為考慮到發勁的元素，對下丹田的理解就不能執著於「點」，而應該用「面」。甚麼意思呢？讀者可以將丹田想像成一個處在盆骨上的充氣球體，以一整塊面積轉動，這樣才能帶動腰椎及髖關節發力。

相反，如果僅僅將丹田化約成一「點」，就會大幅削弱丹田轉動的意涵。甚至會誤以為靜態的「意想丹田」，可以取代動態的鍛煉，將養生與練武相混淆。

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不能亂用的「氣沉丹田」

丹田的具體鍛煉方法，各個流派都有不同取態，例如站樁、盤架、單式練習乃至使用外物等。雖然形式各異，但基本上都會提及「氣沉丹田」一辭。照字面解讀，氣沉丹田就是要將呼吸深入丹田，結果不少人便直接從呼吸及丹田兩處下功夫，以為每一下動作都要配合呼吸或者丹田，才能算是合格。

然而呼吸本身就是一種自然運動，無需刻意調控。勉強操作只會反過來打亂呼吸的節奏，並在行拳時增加不必要的精神壓力。

筆者認為，氣沉丹田不應該是練習的主要目標，而是姿勢正確後的一種自然反應。換句話說，只要把拳架練好，自自然然便能起到氣沉丹田的效果。其中有兩點殊為關鍵，就是「頭頂」及「塌腰」。

身直心正氣自沉

第一步是頭頂。頭頂並非將頭用力往上頂，而是傳統所言的「虛靈頂勁」。習者可想像頭頂百會穴有一條虛線，將頭微微領起，脖子隨之自然伸直。當頭部校正以後，肩膀便能順勢放鬆，胸骨亦會張開使氣息下沉。更重要的是，頭與腰椎處於脊柱的兩端，頭部頂好以後，腰部亦會更容易挺直。之後就能進入下一步「塌腰」。

塌腰不同於「挺腰」，挺腰是將腰部向上頂起。而塌腰的情況類似於深蹲，腰部要有前撐之力，並帶動肛門及髖關節拉緊。當頭頂、塌腰都做好後，整條脊柱也變得連貫。呼吸之際就能清晰感受到丹田處的鼓蕩，這就是筆者所理解的「氣沉丹田」。

內外相連 周身一體

最後，不得不談氣沉丹田在武術中的效能。從上可見，要鍛煉好丹田，途中會牽涉到頸椎、腰椎、脊椎、胸骨、髖關節等各個對發力相當重要的部位，而丹田本身就是處於軀幹與下肢相連的位置。

當拿挰好丹田的鼓蕩，便能反過來以丹田為主導，在呼吸間帶動整個身體的轉動，將力量疊加上去，這點其實與現代的搏擊技巧十分相似。當然，掌握了丹田的運用後，也要如實學習搏擊的技巧。否則空有丹田力，其實也是無用武之地。

在這裡乘機補充一點，既然鍛煉丹田的目標是要輔助發力，因此我認為武術中的「氣沉丹田」，其感覺也該與打坐不同。筆者最近在站樁之時便發覺，每次當氣息進入丹田，腹肌及臀部也會一拼收緊，令到氣息在內臟的感覺更為突出。所謂內煉五臟，應該就是這種狀態。

不曉得各位又有甚麼看法呢？如有錯漏，歡迎指正！

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