隨著國際武術界的急速發展，中國武術已非華人的唯一選項。然而，在萬里之外的西方社會，內家拳的魅力卻依然不衰。今年39歲的法國人Florence Leo，自年少時接觸過太極拳後，便與中國的傳統武術結下不解之緣。多年來她尋師訪友，足跡橫跨英國、台灣及香港，學盡內家三拳。4年前，她選擇以香港為家，繼續追尋中國武術的夢想。對她來說，武術不單是一門運動，更是改變生命的過程。

延伸閱讀

陳氏太極周展程：保留古法 走出國際

【國術雜談】形意拳：何謂起鑽落翻？ 由劈拳說起

由鄭子太極拳開始

Florence現時乃一名註冊骨療師（Osteopath），她在18歲的時候正式研習太極拳。當時學校要求她們選擇一個額外的科目，作為年終考試的審核。熱愛《龍珠》的她，知道了漫畫裡諸如勾手等的動作，都是出自太極拳後，便對太極拳產生了興趣。再加上她的西班牙老師實在太煩人，於是便決定選擇太極而非西班牙文，作為自己的年終課業。

教授她太極拳的老師，乃「五絕老人」鄭曼青的學生。從他身上，Florence首次感受到太極拳的魅力。那種對身體的助益，令她留下深刻印象。及至2010年，Florence去到了英國接受骨療訓練。每個月她都會由蘇格蘭出發，去到倫敦參加太極拳教練Adrian Murray的研討會。Adrian乃鄭曼青弟子綦江濤博士的學生。Florence與他之前就認識，兩人經常探討不同的勁法，Adrian亦向Florence講解了太極拳的十三勢。Florence形容，Adrian的推手技巧相當優秀，放鬆的同時發勁非常之強，乃她前所未見。Adrian曾在台灣練習宋氏形意拳，他表示這種功夫正正是得自於形意拳法。由是者，Florence便決定開始學習形意拳。

【點擊圖片觀看Florence的拳照，以及認識上文提到的幾位師傅】

+ 2

內外兼修的形意拳

4年前，Florence來到香港定居。她認識了鄧昌成及廖國存兩位師傅，分別向他們請教形意拳及傅式八卦掌。由於這兩位老師都懂得流利英語，對一直未有時間好好學習中文的Florence，幫助非常之大。

另一方面，Florence亦曾遠赴台灣，跟隨戴士哲師傅學藝。戴士哲乃台灣武壇的著名大師，在海外亦享負盛名。有趣的是，Florence要以西班牙文跟他溝通。

經過長年的練習，Florence對武術的理解愈來愈深。年青時閱讀鄭曼青著作《鄭子太極拳十三篇》所不明白的地方，現在也理順了不少。而在形意拳方面，Florence認為，形意拳的特色是迫使習者找到中心線，由此強化平衡並發揮爆發力。剛開始練習時，會感覺它似乎更貼近外家拳，對體能要求很高，講究全身協調。經過一段時間後，便會逐日刷新你對它的認知，好比挖掘一般：外層是一塊讓人感到彆扭的硬殼，但隨著深入勘探，整個人的身心都會變得內斂。

這就是形意拳的妙處。

【點擊圖片觀看Florence拳照，並了解她在港台的幾位師傅】

+ 4 + 3 + 2

延伸閱讀

五虎下江南——傅振嵩

【新書】香港傅八卦掌學會 以文字傳揚宗師之藝

【國術】中國武術史上的百年公案 究竟何謂真正的「內家拳」？

道不遠人

在21世紀的潮流底下，傳統武術的價值備受衝擊。被問及中國武術在當下的位置，作為骨療師的Florence，首先肯定了中國武術在健體方面的功能。她認為內家拳受著道家思想的影響，其哲理實跟骨療一脈相承。兩者同樣講求心與靈的平衡。因此透過練習傳統武術，能夠對自己了解更多，認識自我的潛力與極限。這對當下生活在高壓環境的人來講，絕對有裨益。

然而，要真正學通內家拳的道理，必需要找一個好的師傅，感受清楚他的發勁。她不相信有人可以在缺乏互動的情況下，學好武術。與此同時，傳統武術亦非神秘的東西。Florence就認為，現今的MMA好手包括McGregor、徐曉冬等人，他們身體的鬆馳度便非常出色，而且同樣是全身心訓練。她相信，如果中國武術習藝得法，亦會是以類似的形式呈現。

現時除了骨療師的工作外，Florence亦會向外教授河北系形意，以尹、傅兩派八卦掌。她希望可以用武術，為身邊的人帶來幫助。自己則更加健康、更加輕鬆，向中國武術的深層學問繼續進發。

Florence希望未來能繼續深化對中國武術的研究

相關文章

八卦掌之祖——董海川

八卦硬掌——尹福

形意始祖——李飛羽

【名家】王樹金：將內家拳法傳遍台日

【書介】《形意拳術抉微》

【形意拳共分有十二形，不曉得大家能否盡數？】