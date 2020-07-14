UFC｜Max Holloway 為受威嚇傳媒發聲　賣比賽短褲籌款予食品銀行

剛剛在冠軍戰飲恨落敗的 Max Holloway，並沒有因落敗而垂頭喪氣，反而即時為慈善落力，令人尊敬。

在剛過去的UFC 251中，Max Holloway對上冠軍Alexander Volkanovski，以爭奪145磅冠軍。

Holloway在比賽初期以外圍打擊及精準近距離搏拳交出表現，甚至首兩回合都幾近打出擊倒（Knockdown）。可惜後段被Alexander Volkanovski以摔打搶回分數。在最為關鍵的決勝回合，2位裁判給了Alexander，令冠軍在爭議聲中衛冕。

+ 6 + 5 + 4

這次的判定非常具爭議，很多拳迷也替Max Holloway感到不值。但Max Holloway則很有大將之風，甚至為受影響的傳媒工作者發聲。

有人告訴我，一些傳媒工作者因為不覺得我輸了有問題，所以收到了一些威嚇聲音。這是不對的。我感謝所有支持我的人，但這些行為不是支持我。

生命並不公平。對於世界各地的某些人來說更不公平。很多人都失業了，而且這狀況漫無止境，更不是他們的錯。

生命就是這樣。沒有什麼可以改變我作為拳手這個事實。我們已證實了我們自己。我的五條腰帶還在家中。我現在28歲而且很健康。我繼續被祝福。祝福你自己吧

為慈善落力

Max Holloway 可不是只用嘴巴支持。他賽後把自己的戰衣外套及比賽時的短褲放上網拍賣，所得的款項，都全數落入夏威夷糧食銀行：

我的人民，他們在夏威夷也需要吃飯......目前的失業率約為40％，所以我從這次拍賣中賺的每一分錢都會直接轉到夏威夷食品銀行，希望大家能幫助我，支持這件事！ Max Holloway

他說他受到同為拳手Khabib Nurmagomedov和Dustin Poirier的啟發所以有此計劃，兩位拳手也試過為慈善而拍賣比賽裝備。

時間只是過了一兩天，他短褲的拍賣價已經是19,200美元，大約為148,800港元，而且還持續上升，實在厲害。

是過了一兩天，他短褲的拍賣價已經是19,200美元。

延伸閲讀：

【UFC 251】從Max Holloway及Usman比賽 談現時MMA賽制評分爭議

【UFC】Venum取代Reebok成官方服飾 承諾拳手將獲更好贊助待遇

【李小龍】鐵拳街霸UFC尋找巨星蹤影 經典形象遍及歷代電玩遊戲

【鬼滅之刃】炭治郎絕技乃「合氣道」？ 岩柱兵器原來是忍者象徵

化兵為拳｜兵器與手法：由脫槍成拳到頂肘為盾 詮釋力強弱是關鍵