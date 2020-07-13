【UFC 251】從Max Holloway及Usman比賽　談現時MMA賽制評分爭議

大眾對UFC 251中的兩場比賽議論紛紛。有拳迷指「Usman以籠邊壓制悶勝Masvidal」是「票房毒藥」，重提改例令比賽更「好看」，另外又有拳迷指「Max Holloway的冠軍被裁判偷走了」。其實兩者都跟現時的MMA比賽規例有關，且讓小編說明一下。

▍Max的冠軍真的被偷走了嗎？

Max Holloway在比賽初期以外圍打擊及精準近距離搏拳交出表現，甚至首兩回合都幾近打出擊倒（Knockdown），雖然官方沒有把那兩記打擊列為擊倒記錄，Max 鐵定贏得第一及第二回合。

+ 3 + 2

比賽由第三回合起出現轉變，Alexander Volkanovski以摔打搶回分數。觀感上，第三第四回合二人的表現十分接近，基本上判給哪一邊都可以。但在有效打擊數據方面，Alexander 在第三回合以25：12、第四回合以34：24、第五回合以37：23 優於Max。場邊三位裁判一致把這兩個回合以「10：9」判給了Alexander。

在最為關鍵的決勝回合，2位裁判給了Alexander，1位裁判給了Max。合計5回合分數，Alexander 以「分歧判定」（48：47、47：48、48：47）再次擊敗Max，在爭議聲中衛冕。

賽果公布後，不少拳迷表示大感意外，指這是一場「Robbery」（意指被搶去的勝利），Max Holloway 才是「實至名歸」的冠軍。

MMADecisions.com追踪的27位媒體成員，當中有9位認為Alexander Volkanovski 勝出，有18位認為Max Holloway勝出。 然而，他們全部的判分都是介乎「48：47」及「47：48」之間，就是只有單單一個回合的分別。

為什麼出現這樣的爭議呢？

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▍爭議出於「回合10分制」的「10：9」判定過寬

爭議源於不少拳迷認為Max 在首兩回合的表現，遠比Alexander 在第三第四回合的表現為佳，但是這在比分上並沒有如實反映。兩者表現有明顯高低，但在裁判眼中都只是同樣的「10：9」評分。

就連UFC 主席Dana White 也不大同意裁判看法：

你不能把這（結果）留給這些傢伙（裁判）。我們得到一些不好的判斷。Max 過來了嗎？我肯定他很沮喪。看起來我們必須在「Fight Island」上加強裁判和裁判的能力。 UFC主席Dana White

這其實跟「回合10分制」中的「10：9」判定過寬有關。問題出於，過去大多數的回合都被判為「10-9」，優勢十分明顯的是「10-9」，只贏一點點的亦是「10-9」，令到很多判決都有爭議。

根據2017年修訂後的「統一規則（Unified rules）」，MMA採用的是「回合10分制」。勝出該回合的選手有10分，輸了該回合的選手會有9（或以下的分數)。當中的「優勢」雖然主觀，但乃綜合很多方面的要素而決定。「命中次數」只是其中一項，其餘還包括了「打擊傷害」、「命中率」、「主導性」、「壓制時間」等。

規則經修定後，「打擊或摔抱時的效果」，亦即「哪一方更接近終結對手」變成了主要的判決因素。如果有一位選手出了6拳刺拳而命中對手，而另一拳手只出了一次右拳卻令對方受到傷害，那後者將會勝出該回合。

另外，規則經修定後，如果該比賽9成時間是兩位拳手站立，那判決時就應集中在立技上，相反，如果該比賽9成時間是寢技纏鬥，那判決時就應集中在寢技上。希望經過此修定後，解決「在立技上壓倒對方，但最後十秒被摔倒，而輸掉了該回合」的情況。

同時亦希望，以後對比分為「10-8」的限制條件會變得寬鬆，亦即會有更多的「10-8」回合出現，以減少爭議出現。

即: a.如果雙方都沒任何優勢，該回合的比分為10-10 b.如果某一拳手有些微優勢，該拳手以10-9 比分贏出該回合 c.如果某一拳手有明顯優勢，該拳手以10-8 比分贏出該回合 d.如果某一拳手有絕對優勢，如接近終結對手，該拳手以10-7 比分贏出的回合

可是，MMA界對於真正什麼時候給「10：8」還是沒有定案。何謂「明顯佔優」呢？是打出擊倒（Knock down）？是有效打擊數明顯佔優？是按照表面打擊傷害？以Max 跟Alexander 的比賽為例，觀眾可能認為「幾乎打出擊倒」的Max 應為「10：8」。但從裁判眼中卻可能認為Max 那兩記打擊實際上並沒有打出傷害，並不足以達到「明顯佔優」。另外Alexander雖然成功摔倒了Max 3次，但所佔時間均十分之短，所以不應計作分數判定之內。

有人建議，假如「明顯佔優」是這麼難以界，或者可以引導拳證在表現相當接近的回合更多給予「10：10」的分數。但若這成為常態的話，又會不會令「和局」機會增加呢？

現時這種「10：9」居多的評分習慣，固然令分數容易變得相近。但從另一角度來看，這其實是否在令分數難以預判，迫使拳手必須每回合都搶取主動、盡力發揮，間接令賽事更為緊湊呢？

無論如何，雖然比賽判定從來都是裁判的「主觀」判斷，但對於在賽場上揮淚灑血的拳手而言，是否值得擁有更「客觀」、「公道」的結果嗎？

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▍Usman全場纏抱悶到爆，但這不全是他的錯！

Behind the scenes footage of Usman training for his fight against Masvidal #UFC251 pic.twitter.com/8cZv5rbSyY — BetOnline.ag (@betonline_ag) July 12, 2020

Watching Usman win against Masvidal #ufc251 pic.twitter.com/3PrFz1Zaia — S E B A S (@Ssebasthian28) July 12, 2020

毫無疑問，Usman 對上Masvidal 的比賽是一場「非常沉悶」的比賽！賽後大部份拳迷把矛頭指向冠軍身上，有的指責他「Usman的摔跤能力比不上Khabib及GSP」，有的指責他打法消極沉悶「Usman摔不倒又不敢放開打站立」，有的指責「Usman是票房毒藥」。另外，有意見認為是MMA規例問題，「應該修例避免這些悶場出現」等等。

對於Usman 的打法指責上，小編認同比賽的確「十分十分十分沉悶」。從觀眾及票房角度，我們固然希望Usman 採取更為進取的打法，在籠邊壓制上再進一步去主動摔倒Masvidal，甚至跟Masvidal 來場堂堂正正的打擊對決。但從比賽結果正正證明了，他的「纏抱打法」確實令他在大部份時間都能佔據優勢。

他是以MMA允許的技法去進行比賽。在MMA 規例中，為了避免拳手沒有動作令比賽分悶沉，所以當拳手單純壓制（在籠邊或地上）對手而不作進攻或位置轉換時，拳證可以把拳手分開重新作賽。大家要知道，要壓制對手其實也需要很高的技術，因為對手會抵抗會掙扎會防守，而轉換控制體勢、部署降服技時可能需要配合打擊或花上一定時間。若雙方一時陷入膠著便馬上分開，這會對正實施壓制的拳手不公平。因為比賽是雙方互動的事，當防守方「不作為」時「進攻方」為保持壓制優勢而必須持續攻勢，否則便會被拳證分開。

在這場比賽中，小編認為把「沉悶」的罪名完全加之於Usman 身上並不公道，作為挑戰者的Masvidal 亦有一定責任。這場比賽中，Usman有長達10分鐘的籠邊壓制時間，期間他不斷以「肩撞」、「踩腳趾」、拳肘膝等打擊Masvidal，雖然打擊的傷害有限，但動作沒有停下讓拳證分開。反觀Masvidal 卻更像是刻意待在籠邊防守，而沒有主動反擊。

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編輯W 在備戰業餘MMA比賽時練習過不少籠邊技術，他認為「籠邊壓制」比「地面壓制」難很多，因為「籠邊壓制」並不像「地面壓制」般可以用上全部體重，亦較難掌握穩固的「靶位」，即使全身壓向對方、頭抵住對方下巴施加壓力、雙手握住對手，對方還是可以透過雙腳去進行移位，雙手仍能活動掙脫。換言之，在籠邊要掙扎其實比地面容易很多。

小編不是指Masvidal 在籠邊毫無作為，他有效地防住了Usman的摔技，也有效地在籠邊防住Usman 的重擊。但跟Usman一樣，他應該可以「做得更多」，嘗試從籠邊位置掙脫，以拉開距離施展自己優異的打擊能力。但顯然基於體力因素，Masvidal 選擇逗留在籠邊作「消極防守」，捱過比賽後「袋袋平安」。

+ 6 + 5 + 4

MMA 的可觀之處在於「規例較少」，令擅長不同的技術的選手可以「多元」方式對賽。纏抱、寢技選手可以「纏抱」取勝，打擊選手亦可以「打擊技」取勝，要勝過對方便需透過自身實力去贏過對方。正如在十多年前的UFC，當時摔跤選手的摔跤壓制能力遠勝打擊選手，於是出現「Lay and Pray」（即在比賽中長時間壓制對手而甚少進攻來取勝）打法。後來打擊選手防摔技術追上，便自然少了「Lay and Pray」出現。

Usman 的比賽是「沉悶」，是「票房毒藥」，但這亦是MMA有趣（可恨）的地方。

作為MMA愛好者，小編只能希望早日有選手能夠打破Usman的強勢，讓「正常」的比賽早日回來⋯⋯

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