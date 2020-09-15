【MMA】Ronda Rousey如何成為十字固女王　其MMA中的柔道摔應用

Ronda Rousey 是UFC名人堂中唯一的女選手，肯定了她對女子MMA的貢獻。其實除了以上的貢獻之外，在技術層面，我甚至認為她在MMA中使用柔道技術及系統，比秋山成勳、吉田秀彦及Karo Parisyan 等等柔道好手更要好。這次說說她的柔道系統的應用，以及未來可以研究的方向。

▍從「專項」到MMA

很多由「專項」武術進入MMA的選手，都會有同一個想法：我如何把我所學在MMA發揮出來？

例如，要知道有什麼地方要改進、加強，又有什麼技術應該放棄；要知道那些對以前來說是好的習慣，在MMA卻是壞習慣。以上的地方都需要各個選手去探索和研究。

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就舉一個柔道的例子，因為現時柔道比賽中往往給予的寢技時間不是特別多，因此很多柔道家在使用摔技失敗後，會即時轉做烏龜防守（Turtle Guard），好讓裁判命二人站立reset繼續比賽。可想而知，這個習慣在巴西柔術及MMA比賽是致命的，柔道家必須改變此習慣去適應。

當然，這個習慣就算在柔道比賽中，也會有反效果的。

因此，柔道摔也需要作一定變化，無論是用途上還是使用時間上。

▍Ronda Rousey的基本作戰策略

「十字固女王」Ronda Rousey的作戰策略十分明顯：佔據籠中心＞貼近對方（或令對方貼近籠邊）＞用手纏著對方的頸＞摔倒對方＞使用十字固。

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但是，這種作戰策略，其實在一般的巴西柔術選手很類似。只是當中一個很大的差別，是在於摔技的選擇。她會更多選擇使用掃腰、內股等 hip throw ，而不是雙手刈這種很易進入對方Guard的摔。

而hip throw需要有「把位」，不像雙手刈那樣可以較遠距離shoot，而MMA中又未能穿着道袍，所以Ronda Rousey在立技戰上會希望盡快貼近對手，以令自己的手「纏上」對方，尤其是纏在對方的頸後，方便使用自己最擅長的掃腰、內股。為了盡快貼近，她甚至會直線走向對方，這也是令她晚期比賽失利的重要原因。

所以，雖然Ronda Rousey的End Game不是摔技，但她的作戰策略卻是圍繞著摔技而建立的。

▍Hip throw 作為反擊雙手刈的技術

讀者如果有看過一些中小型的MMA比賽，都可能會見過有選手在跟對方纏鬥時，忽然轉身想使用一些hip throw，但因為沒有破勢、或者技術未夠好，結果雙方一起倒地，而對方更順道拿了背位的情況。

這種情況的常見程度已經上升到只要有人打hip throw你就會懷疑他會不會被人拿背，甚至希望他人別用hip throw，認為這種摔法有很大風險。

Ronda Rousey則展示出這些柔道技術的其中一個發展方向：並非單純用作纏鬥時的主動摔技，而是專門用來反擊雙手刈等摔跤手常用技術的利器。

我認為最能表現這發展方向的比賽是在2013年Ronda Rousey第二次對上Miesha Tate的時候。這場比賽相對其他Rousey的比賽，打的時間較長，可以看到更多的技術展示。

有摔跤背景的Miesha Tate在這場比賽中，多次想用雙手刈、小外掛摔倒 Rousey，但是差不多每次都被Rousey用掃腰、內股反摔在地，可以說這種情況正正能令Rousey發揮出柔道hip throw的優點。

圖片擷取自 https://bit.ly/3c0J6vL

武備志過去在《柔道技術：掃腰／払腰》也寫過：

圖片擷取自 https://bit.ly/35GXJ6j

Tate在抱腳失敗後仍然堅持向前衝，使Rousey能抓住她的上背，而Tate繼續往前並希望抱緊Rousey，可惜她此時已經將自己上身放在Rousey腰間；Rousey已經有着良好的控制，更利用了Tate的衝力，成功使用掃腰將Tate摔倒在地上。

現時MMA中拌腳摔、雙手刈的使用仍是主要摔法，除了Sprawl、用肘膝防守、軸轉(Pivot )外，直接使用hip throw作counter是一個可以發展的方向。

▍籠邊摔技的接連

現時貼籠後，如果對方得到了underhook，雙手刈的成功率就會大跌，基本上可以放棄繼續衝要reset了。

但如果像Ronda Rousey那樣是勾頸、並用內股轉小内刈等等的接連摔( 先用內股讓對方踏出來防守，再以小内刈摔倒)，則是一個極好的選擇：

圖片擷取自 https://bit.ly/3kkiQiV

▍非新鮮事

這些技術其實存在已久，但能夠在高水平賽事運用的人並不多，這可以看到Ronda Rousey與同期選手相比走前了多少步。從Ronda Rousey開啟了WMMA的盛世後，現時整體女子MMA的水平已提高了不少，可以如此輕鬆使用以上技術的情況較難再現，但這些用法已成為了發展方向藍圖，供人參考。

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