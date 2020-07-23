【洛奇】史泰龍練習用拳套即將拍賣　電影迷夢寐以求的經典收藏品

1976年的《洛奇》(Rocky)被視為最具代表性的經典拳擊電影之一，當中飾演主角洛奇的史泰龍 (Sylvester Stallone)甚至因為這電影系列而入選國際拳擊名人堂。洛杉磯 Prop Store早前就宣布會在8月舉行新一輪的娛樂紀念品拍賣，當中的拍賣品就包括了史泰龍曾於拍攝《洛奇》時使用的練習拳套。

這對曾在1976年的《洛奇》電影中出現的拳套由Casanova Boxing製造，不過製造商標籤在拍攝期間已被移除。這對黑色拳套白邊的練習拳套用於洛奇備戰阿波羅(Apollo Creed)時的一幕，而並非在最後決戰中使用那對紅色拳套。

《洛奇》中訓練的一幕。圖片來源：https://bit.ly/30Hwp3R

根據 Prop Store的說法，這對拳套有小量的磨損，而從資料圖片中也可以見到左手拳套上似乎也有一點白色的斑點或汗痕。

今次將會拍賣的拳套。圖片來源：https://bit.ly/3fOrggF

Casanova拳套

Casanova是歷史悠久的拳擊品牌，不過在《洛奇》系列中，只有第一集選用了Casanova的拳套。其實在《洛奇》拍攝的時候，Casanova拳套並非美國職業拳賽允許使用的裝備，但因爲史泰龍和製作團體喜歡拳套的外形而選擇使用。

據説在《洛奇》的最後一戰中，史泰龍和飾演阿波羅的Carl Weathers都因爲拳套非常之薄而在拍攝後滿身痛楚。不過雖然如此，史泰龍還是非常珍惜這對紅色Casanova拳套，據説到目前爲止這對拳套依然是史泰龍的私人收藏之一。

洛奇對阿波羅。圖片來源：https://bit.ly/3eTMDfg

將近900件拍賣品

這次舉辦的娛樂紀念品拍賣(Entertainment Memorabilia)將會在8月26日舉行，而這對史泰龍曾經穿戴過的拳套預計會在12,000美元至16,000美元 (約9萬到12萬港幣)之間進行拍賣。如果是史泰龍或是電影1976年電影《洛奇》的超級影迷，或許會願意支付這個價錢去投得這件極具紀念價值的收藏品。

而除了這對拳套外，Prop Store將會拍賣的電影收藏品還有阿爾柏仙奴(Al Pacino)在1974年《教父續集》中所穿的的西裝；奇連伊士活(Clint Eastwood)在《獨行俠大復仇》中使用的仿製Hero Colt Walker-Style左輪手槍和里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)在《從前，有個荷里活》的黃色Cadillac Coupe De Ville老爺車等，全部將近900件令影迷難以置信的稀有道具和服裝。

延伸閲讀：

Bridger Walker｜6歲男童勇救妹妹負傷 英勇行為獲WBC授榮譽冠軍

雙修極真空手道柔道 日本水著女優神部美咲

【掌底打擊】MMA傳奇Bas Rutten成名絕技 裸拳打擊外的另一選擇

【泰臣】批UFC選手不會比職業拳擊選手賺得多 UFC拳王隨即叫戰

【Conor McGregor退休】4年3次退役背後的計算 每次身價更進一層