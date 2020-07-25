【拳擊】Seniesa Estrada 7秒擊倒對手　刷新女子拳擊最快KO紀錄

在剛過去的108磅WBC女子輕蠅量級銀腰帶賽中，銀腰帶拳后Seniesa Estrada僅用了7秒就KO擊倒Miranda Atkins，成為拳擊歷史上最快的擊倒之一。

Seniesa Estrada。圖片來源：WBC官方圖片 https://bit.ly/39u7hBm

Seniesa "Superbad" Estrada (18勝0敗﹐7KOs)在星期五(24日)於美國加利福尼亞州舉辦的108磅WBC女子輕蠅量級銀腰帶賽中迎戰以替補選手身份入替的Miranda Atkins (5勝0敗)。

Seniesa Estrada原定對上來自墨西哥的Jacky Calvo(12勝5敗2和)，但因為疫情關係Calvo未能到美國出賽，所以要由Miranda Atkins頂上。

比賽一開始Seniesa Estrada就衝向Miranda Atkins，先以左勾拳重擊讓Atkins失去平衡，再以連擊將Atkins擊倒在擂台上。拳證Edward Hernandez Sr.立即終止賽事，由Seniesa Estrada在第一回合7秒就獲得勝利，成功衛冕銀腰帶。這個7秒的賽事成為女子拳擊歷史中最快的KO紀錄，讓不少名人甚至LeBron James 都在網上重貼比賽的片段。

+ 4 + 3 + 2

根據健力士世界紀錄 (Guinness World Records)，拳擊歷史上最快的KO是1947年11月4日在明尼阿波利斯市 (Minneapolis)舉行的Golden Gloves拳賽中由Mike Collins 以4秒擊倒Pat Brownson。

【資料圖片】

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