【拳擊】泰臣宣布9月迎戰Roy Jones Jr.　兩大拳擊傳奇首度碰頭

自5月開始宣布計劃復出打慈善賽後，前世界重量級冠軍泰臣 (Mike Tyson)就經常在社交媒體發布自己復操訓練的片段，並積極尋找自己的對手。經過多個月來的計劃後，泰臣終於落實會在9月12日再次步上拳擊擂台，而對手將會是另一位拳擊傳奇，前四個量級世界冠軍Roy Jones Jr.！

雖然泰臣復出慈善賽的對手一直都以前世界重量級拳王荷里菲特 (Evander Holyfield)呼聲最高，但以泰臣和荷里菲特近年的交情，Roy Jones Jr.說不定是更加合適的人選。

泰臣和和荷里菲特兩人近年關係甚好。圖片來源：Getty Images

Roy Jones Jr.無可否認是拳擊史上最偉大的拳擊手之一。以154磅的體重開始了他的職業生涯，Roy Jones Jr.在中量級(160磅)、超中量級(168磅)和輕量級(175磅)都贏得了世界冠軍後挑戰重量級，並成功擊敗John Ruiz 成為WBA重量級冠軍。

Roy Jones Jr.擊敗Clinton Woods (2002)。圖片來源：Getty Images

其實在消息正式發布之前，Roy Jones Jr.就曾在一個訪問中表示如果獲邀請出戰泰臣的話，只有瘋子才會拒絕出賽。

雖然我本來沒有復出再打比賽的打算，但為了泰臣，我願意破例一次。對我來說，這是個我不能拒絕的機會。在所有想和他進行比賽的人當中，他選擇了我。而既然他已經這樣做了，我怎能拒絕？ Roy Jones Jr.

現年51歲的Roy Jones Jr.對上一次比賽是在2018年2月，在比賽中獲得他的四連勝後以66勝9敗的戰績退役。至於而現年54歲的泰臣對上一次比賽則已經是2011年6月，在他與Kevin McBride比賽到六回合後拒絕繼續比賽落敗，並在之後以50勝6敗2無效的戰績宣布退役。

據報道，泰臣與Roy Jones Jr.的表演賽將會是8回合制，而雙方將會使用比平常比賽拳套大的12盎司拳套作賽。另外，雖然兩人都不會戴頭套，但雙方都已經承諾不會以KO擊倒對手為目標。而除了泰臣與Roy Jones Jr.這場主賽外，大會還會包括多場的副賽和音樂表演。

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這次的賽事預計會在洛杉磯的 Dignity Health Sports Arena舉行，由加利福尼亞州運動委員會(California State Athletic Commission)負責監察，並會在按次計費頻道和社交媒體平台Triller上播出。

Triller是正在急速發展的社交媒體，由Snoop、Lil Wayne、Future、Pitbull等藝人協力。Triller原本以音樂為主，但近日正努力拓展包括體育在內的現場活動。而除了播放當日的比賽外，Triller同時會製作了十集的紀錄片，為這場比賽拍攝括幕後花絮和賽前片段等，然後在賽事前每個星期播放兩集。

這次的賽事會是泰臣早前宣布成立的《Mike Tyson's Legends Only League》的一部份。《Mike Tyson's Legends Only League》是泰臣和Eros Innovations合資的賽事項目，希望以新世代的合作模式協助世界上各位傳奇級的運動員，讓他們能夠重返屬於他們的賽事上。而不單止是拳擊，這個賽事的範圍還包括網球和籃球等不同的運動。

除了上述的資料外，暫時還未知道比賽的其它詳情，不過如果泰臣與Roy Jones Jr.已表明這場表演賽不會嘗試擊倒對方的話，那就真的要看看其它副賽和表演有何吸引之處。否則要不然要賺錢可真的不容易。

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