【李登輝病逝】高調擁抱日本文化　習劍道表示能以1打50

台灣前總統李登輝今天離世，享年97歲。這位生於台灣日治時代的風雲人物，曾經歷日本皇民化運動(1937-1945)，因此深受日本文化影響。李登輝本人也不諱言熱愛和崇敬日本文化，學生年代亦曾深研日本劍道，這次便和大家回顧他的有關習武背景。

李登輝與日本有很深情結，亦曾接受日本皇民化教育。李登輝於日治時期1923年出生於台灣北部當時的臺北州淡水郡三芝庄下的埔頭坑聚落(今新北市三芝區)的源興居。李登輝考上台北高等學校前一年，台灣總督府開始推行皇民化運動，其中包括變更日本式姓名的改姓名運動，李登輝亦因此更名為岩里政男。

學生年代，因為日本學制的影響，李登輝也踏上修研劍道之路。現在台灣淡江中學所存照片，便留有少年李登輝在此練劍的記錄。淡江中學成立於1914年，1936年為日本人所接管，並任命有坂一世出任校長。為了在中學教育推廣崇武精神，並且訓練皇軍軍官，學校十分注重體育教育，遂把該校體育館改為武道場，並命名為「武德殿」。除了柔道、相撲以外，劍道也是必修，每週兩堂課。戰後不少台灣劍道界的耆老，例如呂周昌、陳川鏡、張鏡山、黃培華等，便是出自「武德殿」。

武德殿行斯巴達式訓練

李登輝曾為淡江中學學生，校內的教學開始他在「武德殿」學習劍道之路。「武德殿」的習武情況，沒有直接的官方記錄，但據台灣文學家鍾肇政在其以小說形式記錄他求學時代的作品《八角塔下》所述，當時是以「斯巴達式」教育在武術館勤學劍道，他亦對這種教育方式相當反感。而據淡江中學一些校友回憶，李登輝十分勤力練習，劍道亦有一定造詣。

在「武德殿」學習日本劍術，不只學招式和技法，還要學習日本武士道精神。凡在這兒學劍的學生，一段時間後便由空演進入對練階段，而師傅亦會向學員講授日本劍聖宮本武藏的故事。宮本的故事對李登輝產生很大影響，不只對他產生勵志作用，還對他及從做人和從政哲學產生極大影響。劍道講究劍體合一，先聲奪人，他在當總統時也曾經表示他擊劍之道是讓對方先出手再找出破綻，再給予致命一擊，後來李登輝從政，也以這些哲學為處事原則。

2004年，李登輝卸任總統後為某網站代言拍宣傳照，年屆八十的他裝成日本格鬥漫畫《魁！！男塾》中的男塾塾長江田島平八，李登輝摘下眼鏡換上了劍道服，並自稱「李塾塾長」，當時他受訪表示，自己當年學劍道是「1人打50人」。他亦曾在日本保守右翼色彩濃厚的《文藝春秋》雜誌專訪中，撰文以題目為〈武士道解題─做人的根本〉，透過解讀新渡戶稻造《武士道》一書而談愛國教育和武士道，並對日本武士道中的誠實和忠節等美術推崇備至，後來更就此課題出版同名書籍。他這些高調擁抱日本文化和言論，當時惹起兩岸不少批判，讓他在對日本文化的取態上，成為一位受爭議的人物。

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