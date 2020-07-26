【John Saxon去世】《龍爭虎鬥》對決楊斯一幕成經典　享年83歲

曾參演《龍爭虎鬥》的美國著名演員John Saxon昨日因肺炎離世，享年83歲。

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John Saxon 原名是Carmine Orrico，是意大利裔美國人，1935年生於紐約布魯克林。父親是碼頭工人安Antonio Orrico。他於1953年高中畢業後，跟著名的演員教練Stella Adler學習演技，展開了演藝生涯。他在60年的從演生涯中共參演200多部作品，以西部片及恐怖片聞名。他的經典作品有《Black Christmas》（1974）、《Dario Argento's Tenebrae》（1982）、《A Nightmare on Elm Street》（1984）等。他在1966年曾因電影《The Appaloosa》獲提名金球獎最佳電影男配角。

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除了恐怖電影外，他更參演了李小龍電影《龍爭虎鬥》電影扮演羅柏(Roper)一角，他和李小龍、Jim Kelly一同登上石堅開設的私人島參加比武大賽，他並在戲中跟楊斯上演一場精彩對決。

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根據1973年《黑帶》雜誌跟John Saxon 的訪問，當時正值拍攝完《龍爭虎鬥》，這是當時John Saxon 演員生涯的首部打鬥電影。Saxon 在接演《龍爭虎鬥》前亦有學習武術，他在1957年曾短暫學過柔道，及後亦花上3年時間空手道學習松濤流空手道，更考獲啡帶資格。不過，跟《龍爭虎鬥》當中的李小龍、楊斯、石堅、Robert Wall等高手相比起來，Saxon 的武術水平只能算是皮毛而已。但Saxon 卻視這次為他演藝生涯的一次難得的機會，因為終於可以把自己所學的武術跟電影結合一起。

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他跟記者說：「我們單是採排一個打鬥鏡頭，便可能要完整地做10次。我實在太小看扮演好這個角色的付出了。我們甚至單為一個對打鏡頭，便工作整整10個小時，去找出最好的元素。」縱然Saxon 缺乏足夠武術經驗，但他跟李小龍合作得相當愉快。李小龍甚至相當尊重他的意見。在一次動作設計時Saxon 對李小龍動作提出建議，而李小龍亦順從他的建議去做。

John Saxon於昨日（7月25日）在田納西州的默弗里斯伯勒因肺炎過世，享年83歲。

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