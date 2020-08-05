一龍違規約網紅跨界開打　視中國武協禁令如無物

七月初，中國武術協會發出一份倡議書，批評因太多偽大師炒作武術比賽，嚴重損害中國傳統武術形象，因此提出多項倡議，當中除了不准自封大師外，亦嚴禁跨界或不對等磅數約戰。這份名為倡議的提案，以武協在中國武術界地位，大家也知道其實等同禁令，可是內地甚具人氣的搏擊拳手武僧一龍，偏偏無視以上禁令，照樣開打違規賽事。

在中國搏擊圈流傳一句諷刺的說話：「要想紅，打一龍」，因為先後有兩名網紅透過嘴炮與武僧一龍跨界約戰，雖然二人分別給一龍擊倒(KO)，但都贏得名利雙收。8月1日，在武協倡議推出後，一龍舉行了他第三次與網紅跨界比賽，與內地人氣主播利哥對戰。在前兩回合一龍放軟手腳沒有還擊下，比賽很快去到第三回合，一龍突然施以一記重拳將對方擊倒，又一次以KO完成跨界對決。

武協「倡議」變一紙空文？

雖然不少輿論指這些比賽為炒作，但偏偏市場反應叫好叫座，一龍或網紅都因此而搏得很高曝光率。這次賽前流傳網紅出2000萬給一龍作出場費，讓他被傳是中國出場費最高拳手，但消息無法證實(編按：官方數據中國目前最高出場費拳手為鄒市明)。反而比賽直播期間拳迷瘋狂刷禮物，網紅們不停穿插推廣商品，賽後一龍和網紅瞬間合作，一齊辦直播帶貨生意，由起初二人隔空對罵到賽後瞬間變成友好，讓廣大網友一致唾罵，賽事炒作昭然若揭。前後三次跨界對決都用同一種劇情套路，二人不對等賽事雖然難帶動商業贊助收益，但炒作名聲有助推動帶貨生意。

這次屬炒作的賽事，本來無新聞報道價值，但正因為這場比賽偏偏多處觸犯中國武協於七月初所頒禁令，武協會否作出反應將成為焦點。

+ 3 + 2

因為馬保國被KO事件，武協早前頒佈禁令，禁止以「大師」或「掌門」身份去參加比賽，禁止搏擊選手跨界打網紅，亦禁止讓體重、年齡不對等的對決舉行，禁止以武術名義去炒作。偏偏一龍這次比賽，可算是違反了多條禁令，他以職業拳手身份去對陣業餘拳手，對方亦沒有佩戴護具，若果是認真對打，業餘一方有機會嚴重受傷。

一龍完全無視武協禁令，一來炒作拳賽背後有龐大金錢收益，另一方面一龍屬商業拳手，在國內體制中並不受中國武協監管。這次有知名搏擊手囂張無視禁令，可說不給官方面子，究竟官方體制會如何回應？是會用其可用方法跟進嚴懲？抑或又是再一次睜一隻眼閉一隻眼，選擇性執法？讓「倡議」再一次變成無約束力的規勸？還留待短期內觀察武協會不會有跟進回應。

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