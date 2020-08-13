【放飛劍】西方擲劍技術有跡可尋　投擲後會變空手作戰？

若提起古代投擲兵器的話，一般會想起投石、投鏢槍、投斧、投苦無，甚至會想起古龍小說中的「小李飛刀」。但其實大家又知不知道，原來騎士手中的雙手劍亦可投擲傷敵呢。只是，投擲就算擊中對手，後續攻擊其實亦很重要。

關於歐洲長劍投擲技術的歷史文獻

在14世紀意大利劍術大師Fiore Furlano de’i Liberi現存所知最早的義大利式武術指南書中，便罕有地記載了有關長劍投擲的技巧。書中的插圖顯示，投劍的手法為： 一手握住劍刃底部位置，食指扣住護手位置，掌心托住劍身位置，從身側以鏢槍手法擲出。Michael Hundt 關於護手刺劍的書《Ein new Kůnstliches Fechtbuch im Rappier 》中，也有提到擲劍這種技術。

可是，長久以來擲劍技術一直都不被收納為「正統」長劍技法之中，亦甚少在HEMA比賽中出現。

擲劍的威力如何？

長劍砍劈或是刺擊的威力怎樣，相信不會引起什麼質疑。（當然不同種類的長劍性能各異）但長劍脫手，效果又會怎如何呢？

首先，長劍其實先天具有不俗的結構平衡，使其具有相對穩定的飛行軌跡。尤其具有Pommel （劍尾的圓頭）的長劍，其重心更靠向劍柄，更利於以鏢槍手法投擲長劍。

（影片擷取自：YouTube）

YouTuber ThegnThrand曾進行測試，證實10尺距離外投擲維京劍能夠刺穿盾牌，甚至是覆蓋在薄鍊甲及薄綿甲下的Ballistic Gel（橡膠），應該能對輕甲對手造成具威脅的傷害。至於擲劍對身披重甲（如板甲）的敵人，應該作用不大。

（影片擷取自：YouTube）

雖然擲劍具有一定威力，但在單對單對決時的效果卻經常受到質疑。尤其在一定距離外，對方容易見到拋劍動作，並作出反應。YouTuber Skallagrim便在影片中示範了如何擋開、避開，甚至是徒手接住擲來的長劍。只是，在後來的重檢視中，可以看到就算是在普通的架式，也可以擲劍，而且有一定威力：

+ 4 + 3 + 2

舉個歷史例子，在日本戰國史中，日本戰國著名劍豪宮本武藏便曾於伊賀與鎖鐮名家宍戸決鬥，武藏以二刀流應戰。最後，武藏擲出左手的短刀刺入宍戸的胸口，擊殺對手獲勝。（想看更多鎖鐮的介紹，詳見《日本忍者的特殊武器：鎖鎌》）

投擲後變空手作戰？

擲劍等於「自動繳械」是出於現代人的格鬥觀念，在假設劍是手中唯一兵器的情況。YouTuber Scholagladiatoria指出其實「擲劍」是戰場上的技術，而不是一般情況的常規劍術。

在古代戰場上，士兵一般都會持有一種以上的兵器，例如矛、匕首、劍等。轉換成現代士兵便是步槍、手雷、手槍等。在大多數情況下，劍的地位其實跟手槍一樣，通常都作為輔助武器之用。而且兵器亦能從隊友手上，又或者從死傷者身上取得，並不是如一般所想的「長劍只是僅有的兵器」。

尤其對於騎士或重裝士兵而言，他們身上一副厚重的裝甲本身已經具有一定威力，能夠防護大多數攻擊之餘，還能以拳腳或其他副兵器作戰。因此在某些特殊情況下，如面對騎兵衝擊、隊友在遠處遭到危險、沒有披甲的對手背向自己等，披甲劍士有條件把長劍擲向敵人。

但是，投擲後也不能鬆懈，因為很多時就算對方被傷中，如果並非刺中對方的重要器官或者頭部，對方仍有打出一擊的能力。因此，按Skallagrim的說法，如果古時在戰場上要擲劍後也安全，要麼擲後「轉身走人」，要麼就衝進去作纏鬥，或用自己的後備匕首攻擊。

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