Highlander挑戰者｜領先《不死軍團》30年　不死戰士的刀劍對決

早前 Netflix電影《不死軍團》為了突顯不死者擁有多年的生存經驗,在動作設計上用上了不同國家的武術而獲好評。不過,不死者經歷了多年不死而練成世界上不同時代的武術和戰鬥方式其實並非新題材,當中最經典的《挑戰者》(Highlander) 系列早在1986年就已經用上這個概念。《挑戰者》系列的打鬥不但融入了世界各地的武術,更可以說是領先了電影和電視劇的刀劍打鬥潮流。

《挑戰者》30周年紀念版。圖片來源:網上圖片

《挑戰者》(Highlander)是Gregory Widen創作的美國奇幻系列。第一齣電影在1986年上映,內容改編自Gregory Widen的短篇小說,描述由Christopher Lambert飾演的長生不老的Connor MacLeod如何從16世紀活到現代,並與其他跟他一樣的不死人為了生存而一一進行決鬥的經歷。《挑戰者》除了Christopher Lambert外還有辛康納利(Sean Connery)主演,而電影中的配樂和部份曲則由著名搖滾樂隊 Queen負責。《挑戰者》在北美上映時的票房並不理想,但在歐洲和其他國家卻大受歡迎。於是劇組決定把故事重啟,拍攝了劣評如潮的續集,1991年的《Highlander II: The Quickening》。

雖然電影的續集票房慘敗,但《挑戰者》在全球都有一定數量的忠實影迷。有見及此,《挑戰者》在1992年改編為電視劇《Highlander: The Series》,圍繞另一位主角Duncan MacLeod的經歷。《Highlander: The Series》把電影不死者的設定和世界觀以更現代的手法重整,出來的效果比電影更受歡迎,讓系列中不死者的概念再次受到肯定,更讓電影系列再次重啟。

《挑戰者》共拍攝了五部電影、兩部電視連續劇、一部美國卡通動畫《Highlander: The Anime Series》、一部日本動畫電影《Highlander: The Search for Vengeance》以及小說和漫畫等不勝其數的關連作品。

領先刀劍打鬥潮流

跟《不死軍團》一樣,因為《挑戰者》的角色都生存了很多年,曾在世界各地遊走,因此他們都學習過不同時代的武術。而這個設定在電視版《Highlander: The Series》的主角Duncan MacLeod身上就描述得更詳盡。雖然跟電影的主角Connor MacLeod一樣是用日本武士刀,但Duncan MacLeod本身懂得各式各樣的武術,而且比一般人高超得多。

雖然《Highlander: The Series》的故事發生在現代,但因為敵對角色都來自世界各地及不同時代,而角色一般都會選用屬於自己時代的武器進行決鬥,讓劇中的打鬥設計都很精彩。以90年代的劇集來說,《Highlander: The Series》的打鬥設計絕對比同期作品更加出色,甚至比早期的電影版更好。

不過雖然日本武士刀是《挑戰者》系列主角們的標誌,但第一代主角Connor MacLeod從師父Ramírez獲得的那把日本武士刀卻是電影中其中一個敗筆,因為設定上那把武士刀來自公元前592年,而公元前根本就沒有日本刀。後來電視版Duncan MacLeod的武士刀則是在1778年由一位日本將軍所贈,在設定上比較合理。這兩把主角刀在過去30年間出了不少的相關紀念品,而1:1複製品更是戲迷夢寐以求的收藏品。

一對一精彩對決的幕後功臣

在《挑戰者》系列中,雖然不死者是以取對方人頭為目標,但其中一條他們必須遵守的規則就是只能夠一對一進行對決。而這個一對一對決就正是《挑戰者》系列中最吸引人之處,而要讓打鬥場面變得精彩,擔任動作設計的人絕對功不可沒。在電影和頭兩季《Highlander: The Series》中,負責打鬥設計的就是荷里活著名的刀劍大師(Sword Master) Bob Anderson。

曾在1952年代表英國參加奧運劍擊項目並在1950年及1953年的世界賽中獲得冠軍,Bob Anderson不但劍術了得,電影業界中最著名的動作設計者之一。他曾為不少的荷里活大作負責刀劍武打動作設計,包括《魔戒》系列、《黑俠梭羅》(The Mask of Zorro)等,不過他最著名的工作應該是為原《星球大戰》三部曲設計光劍的武打動作,並親身擔任黑武士Darth Vader的替身。

而在第三季開始接替Bob Anderson擔任動作設計的F. Braun McAsh本身是研究歷史武器的學者,對劇中各種武器的呈現方法特別落足心思。除了為Ducan MacLeod使用日本刀的演出方法作出改良外,他在《Highlander: The Series》第五季《Duende》一集中設計的兩幕刺劍與匕首雙劍對決到現時還備受愛好者好評。

*延伸閱讀:【二刀流】非宮本武藏專用 連中世紀歐洲劍士也會用(刺劍匕首)

而飾演Duncan MacLeod 的Adrian Paul本身是中國功夫和多種武術的研習者,而在拍攝《Highlander: The Series》期間更努力鑽研劍術。現時Adrian Paul還經常在世界各地講解電影中的刀劍動作拍攝,並親自設計了一個《The Sword Experience》課程,讓有興趣的人體驗各種不同的電影打鬥。

新作將由《殺神John Wick》導演操刀

雖然1992年到1998年播放的電視版《Highlander: The Series》大受歡迎,但《挑戰者》電影版的質素一直都難以稱為「好電影」,有些甚至連合格也算不上。而在2007年第五集電影《Highlander: The Source》再次在票房慘敗後,就一直有電影公司希望由頭重拍《挑戰者》。不過雖然自2008年起就不斷有製作班底和選角的名單流出,但拍攝計劃不斷被更改,導致重拍之事一直都只聞樓梯響。

在2016年時,《殺神 John Wick》系列的導演Chad Stahelski 宣布會為電影執導,但隨着《殺神 John Wick》系列和其他電影的拍攝,重拍《挑戰者》的計劃就再次進入膠着狀態。不過早前在6月的時候,正在忙於《殺神 John Wick 4》 Chad Stahelski就重申,重拍《挑戰者》的計劃依然進行中。

我們目前正在認真為《挑戰者》進行設計。我們不斷調整劇本和表達方式,嘗試為每一幕取得一個更好的概念,計劃我們將如何進行每一步。我們有很多需要面對面才能解決的事情,但這完全沒有減慢我們的設計過程。 Chad Stahelski

而在去年的一個訪問中,Chad Stahelski也曾透露因為《挑戰者》實在有太多的故事可以發展,要把它以一齣以105分鐘為目標的電影實在太過浪費。

當你的故事是強調『只能有一個能生存』('There can be only one'),而你在第一部電影就殺掉其他角色而只餘下一人,那就很難會有續集。因此,我們正在嘗試設計一個方式能有多一點前設故事,多一點時間去讓大家明白不死人的生存方式,並能見到更多出色的角色。 Chad Stahelski

