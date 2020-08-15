【Tony Jaa】矯健身手掀泰拳熱潮　《拳霸》《冬蔭功》成經典

憑着《拳霸》和《冬蔭功》中的精彩演出，Tony Jaa一躍成為國際知名的動作影星。Tony Jaa在電影中矯健和敏捷的身手，加上硬橋硬馬的打鬥方式，讓減少使用各類特技的「硬派」武打電影再次成為熱潮。而《拳霸》和《冬蔭功》除了是新一代動作電影的里程碑外，同時也為香港帶來了一陣學習泰拳的風潮。

Tony Jaa出席《3X反恐暴族：重火力回歸》歐洲首映。圖片來源：Getty Images

Tony Jaa在2003年憑着矯健身手在動作電影《拳霸》中打出名堂，Tony Jaa和《拳霸》一瞬間成為世界各地動作電影迷的話題。之後Tony Jaa在2005的《冬蔭功》再接再厲，精彩的打鬥動作奠定了他國際知名的動作影星地位。

重拾熱血動作電影情懷

自小學習泰拳的Tony Jaa在十五歲開始加入電影導演Panna Rittikrai的團隊，擔任特技替身的工作。Tony Jaa和Panna Rittikrai合作無間，後來兩人都對古泰拳Muay Boran產生興趣，於是特意學習了四年，並開始構思一齣以古泰拳為核心的新作。而這個構思之後成為了由Tony Jaa在2003年首度擔任主角的電影《拳霸》中的骨幹，並延續到之後的《冬蔭功》中。

《拳霸》和《冬蔭功》的最大特點是Tony Jaa不會使用如鋼線等機關或者替身，所有動作場面完全由自己親身上陣。

在電影中，Tony Jaa除了大打古泰拳讓觀眾耳目一新外，動作設計中還加入了很多的空中跳躍以及華麗的體操動作去飛越障礙物，為觀眾帶來一幕又一幕的刺激動作場面。

雖然《拳霸》中很多的動作元素和橋段都曾在過去的香港或是外國電影中出現過，但在電腦特技盛行的90年代後期，觀眾已經有一段時間沒有看過這類型的動作電影。因此《拳霸》的出現在2003年，不但為世界各地的觀眾帶來久違了的熱血動作電影，也再次帶來了一陣新的武打動作電影熱潮。

+ 3 + 2

在《拳霸》之前，最為人熟知的泰拳題材電影應該是Jean-Claude Van Damme 1989年的《搏擊之王》(Kickboxer)，這系列之後在2016年推出了新版本的《Kickboxer: Vengeance》。

泰拳風潮

雖然Tony Jaa在《拳霸》中使用的是以古泰拳(Muay Boran)為主的技術，而不是較常見的泰拳(Muay Thai)，但電影上映時一般觀眾都不是太清楚當中的分別。因為不論如何，很多年青觀眾在看完電影之後的反應，就是找個可憐的朋友當對手，然後模仿Tony Jaa在電影中的動作，一個飛膝或是飛肘打過去。

+ 10 + 9 + 8

而好像之後的《葉問》系列掀起了學習詠春的熱潮一樣，《拳霸》的興起也帶來了一陣學習泰拳的熱潮。剛好當時香港的泰拳賽事也再次流行，因此「拳霸」一詞不單成為了Tony Jaa的綽號，很多香港泰拳拳手在被媒體訪問時也會被以類似「新一代拳霸」等綽號來描寫。

《拳霸》《冬蔭功》成經典

在《拳霸》和《冬蔭功》**各自取得成功後，兩齣電影之後都有後繼的作品，但雖然製作成本大了不少，在口碑上卻因為珠玉在前而有所不及。

在2008年及2010年上映的《拳霸 2》和《拳霸 3》，雖然是冠以《拳霸》前傳之名，實際卻是一個以古代為背景，充滿泰國文化色彩的奇幻電影。其實原本的《拳霸》和《冬蔭功》在描寫上本身已經都帶着泰國文化色彩，《拳霸》中的佛像以及《冬蔭功》中的大象都有其象徵的意義。但《拳霸 2》和《拳霸 3》的奇幻色彩實在太濃，加上分為了上下兩集讓故事變得太長，讓希望看到更多精彩打鬥的觀眾有點失望。

不過2013的《冬蔭功 2》就成功反彈，除了承接了之前《冬蔭功》中大打出手的動作場面外，還加入了《女拳霸》(《Chocolate》，2008)的女主角Yanin "Jeeja" Vismitananda，再次滿足到一眾動作電影迷的胃口。

**為了方便宣傳，當年《冬蔭功》也被稱為《拳霸 2》，但真正的《拳霸 2》是2008年的那一齣。

近年Tony Jaa積極在外地發展，參與了不少的著名電影系列，像《狂野時速 7》(Furious 7)、《3X反恐暴族：重火力回歸》(XXX: Return of Xander Cage)及香港的《殺破狼 II》等。雖然也有不少影迷認為Tony Jaa近年少了自己的風格，不過這些電影除了《殺破狼 II》外，Tony Jaa都算不上是主角，所以在動作設計上未能度身訂做也是情理之內。

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