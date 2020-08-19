RE:BORN重生之鬼｜日本硬派動作電影經典　零距離戰闘術大師之作

當提到硬派動作電影時，大家馬上會想起《John Wick》及《The Raid》系列。其實近年日本亦有一部動作電影以「零距離戰闘術」為賣點，配合多種近戰兵器技術，堪如「日版John Wick」——《RE:BORN》（重生之鬼）。

《RE:BORN》，中譯《重生之鬼》，是一部在2017年8月12日公映的日本獨立動作電影。導演下村勇二曾參與《導火綫》幕後制作，更以《Devil May Cry》、《戰國無雙》系列遊戲的動作指導而聞名。而男主角則由知名動作指導坂口拓飾演。電影《RE:BORN》以「零距離戰闘術」為主題，「硬橋硬馬」打鬥風格配上「實感血腥」畫面見稱。

▍《RE:BORN》故事內容

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故事一開始，國防軍演習場發生了一起特殊訓練部隊遭到殲滅的慘案。鏡頭一轉，在石川縣加賀市擔任便利商店店員的黑田敏郎（坂口拓 飾），有一段神祕的過往。與小女孩早智（近藤結良 飾）一起生活的他，不斷壓抑心中的暴力衝動，只想謹慎安穩地度日。

某日，他所住的鎮上發生了一起匪夷所思的殺人案件，那是被稱為「幽靈」的神祕男子（大塚明夫 飾），對敏郎所發出的警告。原來敏郎曾效忠於一支強大的特殊傭兵部隊，然而，他卻親手摧毀了這個組織，僅留下為了幫助敏郎而身負重傷的健二（齋藤工 飾）和指揮官「幽靈」。誓言對敏郎展開復仇的幽靈，帶著特殊部隊前來追擊，被迫重操舊業的敏郎，一一解決找上門的殺手們。面對來勢洶洶的幽靈與其軍團，孤立無援的敏郎將迎來怎樣的最終決戰？

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▍巡迴世界各大影展 奠定硬派格鬥風格

導演下村勇二與男主角坂口拓。（圖片擷取自︰reborn movie Twitter）

其實導演下村勇二、監製藤田真一與男主角坂口拓等人不確定《RE:BORN》的硬派動作片風是不是能夠滿足觀眾，於是他們決定先參加各大影展來「試水溫」。2016年9月時《RE:BORN》參加了當年的德州奧斯汀奇幻影展（Fantastic Fest），怎料電影大獲好評。

藤田監製確認硬派格鬥電影備受肯定後，便將整部電影重新修剪、加上字幕，然後再度參與世界各地其他的類型影展，如歐洲的布魯塞爾國際奇幻影展、芬蘭的夜視影展（Night Visions Film Festival等。

最後經過兩年影展洗練後，電影最終在2017年正式公映。

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▍主角苦練「零距離戰闘術」 創辦人參演其中

在2013年拍攝《狂武蔵》遇上樽頸後（拍攝要相隔7年後的2019年才真正完成，2020年8月21日公映），坂口拓感到自己的演員才華經已耗盡難以再有進展，根本沒有未來可言，於是決定退居幕後專心動作指導工作。但認識坂口20年的友人導演下村勇二卻找來他，給他帶來一個「復出計劃」，初步構思是各國殺手在日常小鎮暗地廝殺的故事。

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在機緣巧合下，「零距離戰闘術」始創者稻川義貴恰好聯絡坂口拓，於坡口便引薦導演下村跟稻川會面，然後下村便決定下手把計劃開拍，並邀請稻川作為電影的動作顧問。

坂口為了在現實拍攝中融入真正的戰鬥技術，於是在稻川門下接受長達一年的「零距離戰闘術」訓練。可是稻川給予坂口的訓練跟一般格鬥訓練截然不同，不單「禁止進行肌肉訓練和武術運動」、「喝酒和吸煙」和「旋轉肩胛骨」，使坂口一時茫然不知所措。然而，經大約半年的訓練後，坡口感到自己的身體在不利條件下學會只用肩胛骨發力，掌握到「零距離戰闘術」獨特的「波浪」發力。

原本反派高手原本打算由Joey Tee飾演，但後來因Joey撞上了其他拍攝工作無法參演。在尋找替代人選期間，坂口建議考慮稻川，因為坂口認為「沒有任何人可以令他認真去做動作」，於是角色最後便由稻川擔任下來。由於坂口需要跟稻川「對手」，於是迫使他更進一步去追求動作質量，間接使他終於能真正代入「敏郎」這個角色。

而稻川從真實格鬥投入到拍攝當中亦有所不適應，在第一次拍攝時稻川真的當作是現實般迅速，當坂口要求「再做一次」時，稻川卻嚷著︰「我在認真殺掉對方！我可以再做多次！」坂口就此在拍攝中被「殺掉」了無數次。

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▍打鬥鏡頭迫真緊湊 兵器技術萬花筒

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無論是在人群中以鋼筆擊殺西裝殺手，還是在電話亭中跟美女殺手貼身纏鬥，抑或是便利店用筷子以一敵眾，《RE:BORN》打鬥場面那「硬橋硬馬」的現實打鬥風格，配上「實感血腥」的爽快效果，總給觀眾一種真實的逼真感。這跟「零距離戰闘術」有很大關係。

「零距離戰闘術」，英文是「Zero Range Combat」，是由稻川義貴於2011年始創的自衛格鬥術。稻川除了學習日本古流武術「神刀流」外，還學習了古泰拳、桑搏、菲律賓魔杖、西斯特瑪（Systema）等武術，並糅合各家動作及動作原理成為防身系統。除了空手技法外，還包括刀具、短棍、手電筒、手槍、步槍和其他槍支的技法。其中一種發力特色是，在軀幹不動下以肩胛骨旋轉發出「波浪」勁度。稻川義貴曾在陸上自衛隊、警察大學及全球各地的警察部門及軍隊任教，教授「零距離戰闘術」。

在一次訪問中坂口便透露，稻川的「零距離戰闘術」是由特種部隊所教授，那是一些日常很少用到或只有在緊急情況下才不能使用的技術，即使學會亦應該保持低調。跟2014年《John Wick》展示的特種技術相比，稻川所用的是當時最新的特種技術。甚至有頂尖特種部隊成員觀看完《RE:BORN》後，特地向坂口請教當中技巧。亦有現役特種部隊看完後深有同感，覺得《RE:BORN》中描繪出他們的工作。

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此外電影亦展示出各式各樣的近戰兵器，令觀眾目不暇給。近戰小刀固然不在話下，黑田敏郎所使的還有馬來兵器Kerambit（又名Karambit）「虎爪刀」，它竟可近身劃傷敵人或割經脈，亦可使出「勾抓」的擒拿動作。

在樹林作戰一幕，敏郎更用上沖繩古武道的「雙鐮」、特種部隊兵器鏟子、繩子作為打鬥兵器。

假如想看看比較「實感」的動作電影，大家不妨看看《RE:BORN》這部作品，說不定會有驚喜。

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