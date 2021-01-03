牙膠的前世今生｜跟古代拳擊運動並存　20世紀初曾被指不公而禁用

在不同的全接觸運動或搏擊運動中，經常都能夠見到牙膠的蹤影。但你又知道牙睇的歷史嗎？古人又以什麼東西保護嘴巴呢？

護齒套，俗稱牙膠，是一種令運動員又愛又恨的裝備。在未習慣使用之前，一般都會令運動員感到不適、呼吸困難，甚至產生嘔心的感覺。而且令選手說話變得口齒不清，亦會改變容貌，通通變成猩猩模樣。可是，縱使牙膠帶來種種不便，亦不能否認它的保護性能。牙膠你可能用得多，但它的歷史你又知道多少呢？武備志今天跟大家介紹一下：牙膠的演變。

▍古代的「牙膠」

對於牙膠的起源，並沒有明確說法，但一般認為牙膠的出現跟拳擊運動有密切關係。

拳擊運動歷史久遠，有證據顯示早在公元前1500年左右，便在地中海的彌諾斯文明盛行。但有學者認為，根據西方象形文字經文記載，拳擊運動在公元前4000年左右於尼羅州高原和埃及各地盛行。

據說當時的拳擊選手會以棉花、皮條、海綿或小木條制作成基本護齒套，然後咬緊在牙齒之間，以作保護。但由於選手發現在咬緊護齒套的同時，很難集中應付比賽，而上下顎合上亦非常妨礙呼吸，所以大多數選手都會直接放棄使用護齒套。直至19世紀的近代拳擊比賽，選手們仍只沿用著這種簡陋而不便的護齒套。

▍現代牙膠的雛型

終於到了1892年，英國牙科醫生Woolf Krause有鑑於舊式護齒套的不切實際，於是開始著手研發新的護齒方式：他在選手進入擂台前，把天然橡膠樹脂條及馬來樹膠條放在他們的門牙和嘴脣間。他的兒子Phillip Krause，就是經常被認為是發明可重複使用牙膠的人。

Phillip發明的牙膠在1921年Jack Britton和Ted “Kid” Lewis間的拳擊冠軍賽中備受注目。Lewis是Phillip的學校同學，於是他成為第一位職業拳手使用當時被稱為——「橡皮盾牌」的現代護齒套。但Britton的經理人在比賽中，向裁判投訴牙膠為Lewis帶來違規的優勢，於是賽會禁止Lewis使用牙膠。而由於Phillip自身也是一名業餘拳擊選手，所以推算現代牙膠應該在1921年的賽事前已被選手使用。

其實關於牙膠的發明，世界各地都有不同的版本。有稱是英國牙醫Jacob Marks在20世紀初於倫敦發明。有稱是美國牙醫Thomas A. Carlos於Krause同期發明。亦有稱是芝加哥牙醫E. Allen Franke在1919年發明。所以，對於牙膠的發明真的是眾說紛紜⋯⋯

可以肯定的是，在1927年期間，牙膠的重要性再次引起拳擊界的重大關注。當年Jack Sharkey和Mike McTigue的比賽中，McTigue在絕對優勢底下，被Sharkey擊中下顎，牙齒把McTigue的舌頭割開，最終醫生迫使他放棄比賽。自此以後，牙膠在規例上被正式接受，並很快成為所有拳擊手的常見裝備。

在1930年，牙膠的描述首次出現在牙科文獻中。紐約州體育委員會的Clearance Mayer博士（同時身兼牙醫和拳擊檢查員）便描述了如何使用蠟和橡膠從印模製造定制的牙套。鋼彈簧甚至被推薦用於增強牙膠的柔軟材料中。

▍現代運動的牙膠之父

在1947年，洛杉磯牙醫Rodney O. Lilyquist通過使用透明的丙烯酸樹脂，於牙膠製造的技術上取得重大突破。丙烯酸牙膠和過住的牙膠相比，最大的優勢和改進就在於，丙烯酸牙膠可改變形狀令牙膠不顯眼地依附在牙齒上。這種牙膠超越了那時一般拳擊手所配戴的厚裝的牙膠，使運動員在配戴牙膠時亦能以正常方式說話。在1948年1月的美國牙科協會雜誌上，Lilyquist博士詳細描述了製造和安裝丙烯酸牙膠的程序。他馬上被譽為「現代運動的牙膠之父」。

直至今時今日，牙膠已被廣泛應用在各種全接觸運動、極限運動及搏擊運動中。而在牙膠的形態及造形上，亦已作出很大的改變。假如大家在使用牙膠時感到苦不堪言，不妨試想像一下舊時運動員咬著木條作賽的情境吧。

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