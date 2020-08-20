【WWE】癡情粉絲持刀入屋埋伏4小時　摔角女星險遭綁架

新聞不時見到搏擊選手遇上賊人，繼而發生驚險場面的報道，這次則到這些驚險情節發生在WWE的職業摔角手身上。上周日(16日)，WWE女摔角手Sonya Deville(本名Daria Berenato)遭到癡情粉絲入屋企圖綁架，一名叫Phillip Thomas的24歲男子於凌晨在Sonya家外露台屏風靜待數小時後從窗外進入她家裡，準備在Sonya睡着後下手。

Philip Thomas (警方發布圖片)

根據外國媒體報道，住在南加州的Phillip Thomas在網絡上追蹤Sonya多年。這次在精心策劃了八個多月後，上周駕車來到Sonya住家附近的停車場，並在她庭院匿藏，等待適合動手時間。到了16日凌晨，他在Sonya家外的露台屏風埋伏長達4小時，待對方入睡後就從窗戶闖入。幸好，Phillip進入窗戶時驚動了保安系統，被驚醒的Sonya出房間檢查時正好見到Phillip。Sonya立即與家中另一位同爲職業摔角手的朋友Mandy Rose逃出門外並躲在車上報警。

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奇怪的是，警方趕到現場，Phillip仍然留在案發地點，直接給警方拘捕。警方在他身上搜出短刀、塑膠扣繩、膠帶、辣椒噴霧及各種物品，他被控告跟縱、持械竊盜、夜闖民宅、意圖綁架及毀損他人財產。

警方表示，Phillip透露他確實想綁架Sonya Deville，並且已準備了八個多月，警方透過他的社交網站帳號發現他多次嘗試與Sonya Deville互動，並且會跟其他摔角迷互動，現在Phillip還押等候判決。

26歲的Sonya Deville自16歲學習綜合格鬥，幾年前轉行職業摔角，也參加真人騷節目，曾透露自己是同性戀者，事發後他在Twitter向摔角迷報平安。

Thank you everyone for your love and concern. A very frightening experience but thankfully everyone is safe. A special thank you to Hillsborough County Sheriff’s Office for their response and assistance. 🖤 — Daddy Deville (@SonyaDevilleWWE) August 17, 2020

新聞來源：ESPN

【資料圖片】

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