那須川天心敗於Mayweather後兩年　拳壇「得意」卻情場「失意」

不知不覺，過去被叫作「神童」的那須川天心在幾日前已22歲了，他也的確不負所望，成為了日本格鬥界的一位巨星。 不過，大家對他的記憶或者仍停留在被Floyd Mayweather Jr. TKO的那場表演賽中，在那場比賽後他有恢復過來嗎？原來除了比賽之外，他的感情生活也一樣被人關注？

「神童」之路

那須川天心從5歲開始練習極真空手道，在小六年級時開始轉到Kickboxing中訓練。16歲轉打職業比賽前的業餘戰績為105戰99勝5敗1和。

2014年在RISE 中登場，屢屢的連勝加上絕佳的表現(5戰4KO)，令只有16歲的他被挑選為RISE輕量級挑戰者，結果天心在第2回合就KO了對手，成為了史上最年輕的RISE冠軍。

2016年12月5日，在日本Kickboxing 組織KNOCK OUT中，以一記Spinning Back Kick KO了 Lumpinee Boxing Stadium王者 Wanchalong PK.Saenchai，令格鬥界大為驚訝，也令人記住了那須川天心這個名字。

2016年年尾，他參加了RIZIN並進入MMA世界。在12月29日為他第一場MMA比賽，對手Nikita Sapun 差不多就能以十字固降服天心，但天心還是撐了下來，並KO了對手打出了逆轉勝。兩天後，就於RIZIN迎來第二場MMA比賽（RIZIN年尾會因為大晦日而連續舉辦比賽），天心更在第2回合用斷頭台/Ninja Choke降服了對手。

在2017年，天心繼續在RIZIN中比賽，其中兩場為MMA比賽，一場為混合規則比賽，天心都順利勝出。在2017年年尾，RIZIN再次舉辦連續比賽，這次天心打的是四人Kickboxing 淘汰賽，結果天心在完全沒有受到壓力的情況下，均以(T)KO擊敗對手，成為賽事優勝者。

關於2018年年頭之前的詳細資料，可以看回這篇基本介紹 ：那須川天心 — 日本格鬥技界超新星。

與 Floyd Mayweather Jr.的表演賽

但大家對他的最深印象，必定是在2018年年尾，與 Floyd Mayweather Jr.的那場表演賽。那場比賽， Floyd Mayweather Jr.大概汗也沒多流，就把這位日本格鬥界神童打得落花流水。對於此次比賽的反思，可以看這篇文章：【RIZIN】從那須川天心慘敗於Mayweather，我們學懂了什麼?

當時很多人都以為二人打表演賽，也是「你一拳我一拳」的打個三回合，大家就心滿意足，反正賽前大家也知道賽力懸殊，日本著名拳擊教練葛西裕一甚至說，比賽時假如天心能令Floyd Mayweather認真一點點，已算天心贏了。但Mayweather 卻完全沒有放水（打McGregor也放了三個回合），更TKO了對方。整個場館就看着自己的金童被痛打，然後在台上哭成淚人的模樣。

天心在事後的訪問中說自己會從對上Floyd Mayweather Jr.的經驗中學習。這個答案的確非常得體，而天心也的確「回到正軌」，2019年打了6場踢拳比賽，全部勝出，當中5場以(T)KO獲勝；2020因疫症所以只打了一場，天心亦贏出比賽。

但是，有人就覺得他好像退回去踢拳的「完全區」似的。這樣說好像有點怪，因為他本來就是一位踢拳選手，打踢拳比賽是十分合理的。之所以有這種感覺，來自於他過去會嘗試MMA，又試過打拳擊，但自從敗於Floyd Mayweather Jr.後，就沒有再踏出踢拳圈。因此，才有人指，會否是這場敗仗令他變得「保守」了。

當然，可能只是他這一年想集中在踢拳圈，始終這才是他正式的職業生涯。不過由此疑惑就可看到，眾人對他的期望有多高。

但天心集中打踢拳比賽也有另一個問題，就是踢拳圈在日本的確已不夠大。過去K-1可說是搏擊運動中最好看的比賽，但現時就餘下幾個人氣拳手，當中武尊就是其中一位，亦是最大明星。天心與武尊的一戰大概是現時日本踢拳界最最最期待的一場比賽，亦可說是唯一令人期待的比賽。但礙於眾多原因，二人就算「開到聲」說想打，比賽也遲遲未能實行。

這場夢幻對決未打，兩位打誰也不夠「睇頭」；而且問題是，就算二人打了，一下場呢？二番戰？二番戰後三番戰？

關於武尊，可以看這篇文章：武尊：生不逢時的K-1王者。武尊現時已29歲，難以轉型，但天心現時才22歲，改變的空間還是很大。

由情場初哥變負心漢

說一點跟格鬥無關的事，就是那須川天心在這幾年，已由情場初哥變了負心漢。

還記得兩次擊敗Rena的浅倉カンナ嗎？在2018年時她跟那須川天心拍拖，金童玉女成了格鬥界的一時佳話。

https://twitter.com/a_kanna_/status/1288081903925379072

在2018年天心慘敗當日，浅倉カンナ也輸了給浜崎朱加，保衛腰帶失敗。浜崎朱加是大前輩，還是Invicta冠軍，實力超班，輸也無話可說。最後RIZIN傳統要拳手再走到台上講話時，浅倉カンナ叫天心別哭，非常甜蜜。

但愛情就是這樣來得快去得快，在2019年11月尾浅倉カンナ就在社交媒體宣布已跟天心分手，並說多謝天心帶來的快樂時光。

據日本媒體報道，分手的原因是二人之間出現過第三者，此人正是當過RIZIN 舉牌女郎的葉加瀨麻衣。葉加瀨麻衣比天心大11歲，更是寫真模特兒：

據說有次她在天心家喝醉了，然後就這樣：

有說此事發生在2018年2月，而當時天心已經和浅倉カンナ一起了。後來浅倉カンナ亦而離天心而去。在2019年5月葉加瀨麻衣也和一位外科醫生結婚。

其實這也不是什麼重要新聞，但負心漢確實不應該。天心這兩年來，可說是拳壇「得意」卻情場「失意」。

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