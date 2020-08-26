Tyson Fury與Mayweather隔空交鋒　揚言將在三番戰摧毀Wilder

自從與Deontay Wilder在2月的一戰後，Tyson Fury已經一段時間沒有比賽。雖然預計將會在年尾與Deontay Wilder進行第三戰，然後再於下年迎戰Anthony Joshua，但在疫情下這些比賽暫時還是沒有更進一步的消息。不過行事向來高調的Tyson Fury在社交媒體也沒有閒著，近日分別WBC冠軍挑戰者Dillian Whyte及Floyd Mayweather Jr.隔空交鋒。

Tyson Fury。圖片來源：Getty Images

早在6月的時候，Tyson Fury和Anthony Joshua就已經達成協議，會在來年進行兩場比賽。不過雖然兩人自己已經達成協議，但要進行賽事，兩位冠軍也要履行自己身為冠軍的責任，去為自己的腰帶進行衛冕。

當中像Tyson Fury就要先迎戰Deontay Wilder，而Anthony Joshua則要與Kubrat Pulev一戰，這兩場冠軍賽都預計會在年尾進行。不過就算Tyson Fury在年尾的第三戰中擊敗Deontay Wilder，他接下來也未必一定能夠即時對上Anthony Joshua，因為WBC已經為他指定了另一位冠軍挑戰者Dillian Whyte，並清楚表明Fury與Anthony Joshua一戰之前一定要先接受Dillian Whyte的挑戰。

對此，Tyson Fury團隊就曾表示Tyson Fury為了能夠直接與Anthony Joshua對賽，Fury會考慮放棄WBC腰帶或申請成為不用衛冕的WBC「特許冠軍」，以避免浪費時間與Dillian Whyte一戰。

Dillian Whyte。圖片來源：Getty Images

對Tyson Fury不願與自己比賽，Dillian Whyte表示Fury正在想盡辦法逃避與自己一戰。

他只是個小丑。WBC現在出來告訴他一定要與我一戰，我就看看他能怎麼辦。他正竭盡所能避開我。甚至不等我與Povetkin一戰有結果，他已經害怕與我一戰到一個他的團隊要去要求WBC將他提升為「特許冠軍」的地步，就是為了讓他不用與我一戰。 Dillian Whyte

不過雖然Dillian Whyte對Tyson Fury的冠軍腰帶志在必得，但現在看來Tyson Fury已經不用為不接受這場挑戰而煩惱，因為Dillian Whyte竟然在自己上周的比賽中大熱倒灶。

Dillian Whyte大熱倒灶

在WBC的計劃中，只要Tyson Fury在年尾的比賽中成功衛冕，Dillian Whyte就可以挑戰Tyson Fury的WBC冠軍腰帶，但前提是Dillian Whyte要先擊敗Alexander Povetkin。

Alexander Povetkin。圖片來源：Getty Images

Dillian Whyte與Alexander Povetkin一戰在上周進行，不少人都認為Dillian Whyte能夠獲勝，而Dillian Whyte自己也是信心滿滿能夠輕易擊敗Alexander Povetkin這位已經40歲的老將。

Dillian Whyte在賽前甚至放話：

我希望他能夠像他對Anthony Joshua時那樣快速地衝過來，讓我有機會儘早將他KO擊倒。 Dillian Whyte

不過事與願違，雖然Dillian Whyte在比賽中兩次將Alexander Povetkin擊倒在地上，但在形勢大好的情況下竟然被Alexander Povetkin反過來KO。

+ 11 + 10 + 9

對此，Tyson Fury就在Twitter上讚揚Alexander Povetkin的表現，對他40歲仍參加比賽感到尊敬。

Floyd Mayweather Jr.自薦當Deontay Wilder教練

除了留意Dillian Whyte與Alexander Povetkin一戰外，Tyson Fury也在同一日把另一矛頭指向Floyd Mayweather Jr.。

自從Floyd Mayweather Jr.在數個月前宣布自己將追隨叔叔Roger Mayweather的腳步成爲一位拳擊教練後，就一直很積極把技術傳授給新一代。Floyd Mayweather Jr.之前更在一個訪問中向Tyson Fury的下場對手Deontay Wilder自薦，表示只要自己出手教導，Wilder就可以在第三戰中擊敗Tyson Fury。

Floyd Mayweather Jr.。圖片來源：Getty Images

由我訓練(Wilder)的話，我會教他如何獲勝。 Floyd Mayweather Jr.

對此，Tyson Fury就在Twitter上回應:

.@FloydMayweather no matter what you teach him, I will smash him 😉 pic.twitter.com/FQ6yK03zl7 — TYSON FURY (@Tyson_Fury) August 22, 2020

Floyd Mayweather，不管你教他什麼，最後我都會將他摧毀。 Tyson Fury

在疫情下，拳手們都不能全力訓練，相信拳手們在比賽正式全速恢復之前，大概都會不甘寂寞，繼續在社交媒體上與其他人「多多交流」。

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